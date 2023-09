Quantexa nomme de grands noms du secteur à son comité consultatif pour accélérer ses plans de croissance

L'ancien président de BlackRock, l'ancien PDG de NHSX et l'ancien directeur du GCHQ lui apporteront leur précieuse expérience dans les domaines de la finance, de la santé et de la sécurité nationale

LONDRES, 25 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, leader mondial des solutions d'intelligence décisionnelle pour les secteurs privé et public, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois grands noms du secteur au sein de son comité consultatif. Il s'agit de Ralph Schlosstein , ancien PDG d'Evercore et ancien président de BlackRock, Matthew Gould , ancien PDG de NHSX, et Sir Jeremy Fleming , ancien directeur du GCHQ. Ces leaders de renom apporteront à Quantexa leur précieuse expérience dans les domaines de la finance, des soins de santé et de la sécurité nationale.



L'élargissement du comité consultatif de Quantexa survient à un moment crucial pour la société, puisqu'elle a achevé un cycle de financement de série E de 129 millions de dollars, mené par GIC, au cours duquel Quantexa a rejoint un groupe privilégié d'entreprises technologiques britanniques sur le point de devenir des licornes. Il a également été annoncé cette année que Quantexa investira plus de 155 millions de dollars dans le secteur mondial de l'IA au cours des trois prochaines années afin d'aider les clients à promouvoir l'utilisation de l'IA pour protéger, optimiser et développer leurs organisations. D'ici 2027, l'investissement mondial total de Quantexa dans l'IA atteindra plus de 250 millions de dollars.

Ralph Schlosstein, ancien PDG d'Evercore et ancien président de BlackRock, apportera au comité consultatif de Quantexa ses décennies d'expérience dans le domaine des investissements bancaires. Au cours de sa carrière, il a notamment joué un rôle stratégique dans l'introduction en bourse de la plus grande société de gestion d'actifs au monde. La perspicacité financière de Ralph Schlosstein sera déterminante pour l'élaboration des initiatives stratégiques de l'entreprise.

Matthew Gould, ancien PDG de NHSX, rejoint le comité consultatif de Quantexa après avoir été ambassadeur britannique en Israël entre 2010 et 2015, où il a contribué au lancement du UK-Israel Technologies Hub, une initiative menée à Tel-Aviv visant à forger des partenariats technologiques entre des entreprises britanniques et israéliennes. Plus récemment, Matthew Gould a mis à profit sa vaste expérience dans le domaine des soins de santé pour conseiller le NHS sur les initiatives à prendre pendant la pandémie de Covid-19. Chez NHSX, Matthew Gould a eu pour mission d'exploiter la puissance des données et de la technologie pour améliorer la prestation des soins de santé. Sa grande expérience aidera Quantexa à identifier les marchés et les secteurs d'activité à privilégier, ainsi qu'à prendre des décisions en matière de stratégie commerciale.

Sir Jeremy Fleming, ancien directeur du GCHQ et ancien directeur adjoint du MI5, rejoint le comité consultatif, fort de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du renseignement et de la technologie. Sa vaste expérience comprend notamment le développement du Centre national de cybersécurité, où il s'est donné pour mission de faire du Royaume-Uni le pays le plus sûr où vivre et entreprendre en ligne. Ayant à cœur de rendre l'utilisation des technologies au sein des gouvernements plus transparente, Sir Fleming aidera Quantexa à tirer profit des nouvelles opportunités et à faire face aux menaces émergentes.

« Nous sommes heureux d'accueillir Ralph Schlosstein, Matthew Gould et Sir Jeremy Fleming au sein de notre comité consultatif », a déclaré Vishal Marria, PDG de Quantexa. « Leur expertise conjointe dans les domaines de la finance, des soins de santé et de la sécurité nationale sera un atout inestimable pour continuer à élaborer des solutions de pointe en matière d'intelligence décisionnelle qui répondent aux besoins du marché en constante évolution. »

« La technologie de Quantexa basée sur l'IA permet à ses clients de protéger, d'optimiser et de développer leurs organisations avec efficacité et transparence », a déclaré Ralph Schlosstein, ancien PDG d'Evercore et ancien président de BlackRock. « Je pense que Quantexa a toutes les cartes en main pour saisir les opportunités à venir et accroître sa présence dans la catégorie émergente qu'est l'intelligence décisionnelle. Je suis ravi de pouvoir aider l'équipe de direction à accélérer sa stratégie de croissance organique et inorganique. »



« C'est une étape passionnante pour moi que de rejoindre le comité consultatif de Quantexa, à ce stade si décisif de la croissance de l'entreprise », a ajouté Matthew Gould. « L'approche innovante de Quantexa, qui consiste à aider les clients des secteurs privé et public à faire des données leur principal outil, révolutionnera la prise de décision dans de nombreux secteurs d'activité. Je me réjouis de travailler avec l'équipe talentueuse de Quantexa pour interconnecter les données et aider les organisations à obtenir de meilleurs résultats. »

Sir Jeremy Fleming, ancien directeur du GCHQ, a déclaré : « Je suis ravi de faire partie d'une entreprise qui est à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'IA. Je suis impatient de mettre mon expérience au service des capacités exceptionnelles de Quantexa, qui continueront à façonner la manière dont ses clients utilisent les données pour protéger les entreprises et les citoyens ».

Avec le soutien de son comité consultatif, Quantexa continuera d'aider les organisations à prendre des décisions opérationnelles fiables grâce à des solutions innovantes d'intelligence décisionnelle. Pour en savoir plus sur l'équipe de direction de Quantexa, cliquez ici .

À propos de Quantexa

Pionnière de l'intelligence décisionnelle, Quantexa est une société mondiale de logiciels de données et d'analyse qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en rendant les données significatives. En utilisant les dernières avancées en matière de Big Data et d'IA, la plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa révèle les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant une vision contextuelle et connectée des données internes et externes en un seul endroit. Elle résout des défis majeurs dans les domaines de la gestion des données, de la connaissance du client, de l'intelligence client, de la criminalité financière, des risques, de la fraude et de la sécurité, tout au long du cycle de vie client.

La plateforme d'intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte aujourd'hui plus de 650 collaborateurs et des milliers d'utilisateurs travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. Les bureaux de la société sont situés à Londres, Dublin, New York, Boston, Washington DC, Toronto, EAU, Malaga, Amsterdam, Luxembourg, Bruxelles, Melbourne, Sydney et Singapour. Pour en savoir plus, suivez-nous sur LinkedIn .