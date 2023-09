Women in NCR cities receive aid from Cayetano's office

Senator Alan Peter Cayetano continues to provide assistance to Filipinos in need, with recent activities focusing on women in different cities in the National Capital Region (NCR).

During recent visits in Caloocan, Malabon, and Quezon City, Cayetano's office in partnership with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) through its Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program, distributed assistance to hundreds of women and their families to reinforce their empowerment and well-being.

The senator's office also worked with Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, Batasan Hills Barangay Captain Jojo Abad, and 168 North Caloocan Barangay Captain Editha Labaslabas in reaching out to the beneficiaries.

Evelyn Apostol of the Progressive Ladies League of the Philippines (PLLP), an organization that promotes women's rights and welfare, said the majority of their members embark on various livelihood pursuits to support their families.

"Marami po sa amin, lalo na ang mga kananayan, ang kadalasang hanapbuhay ay pagtitindahan, online selling, paggawa ng basahan, pagtitinda ng mga pagkain, at kung anu-ano pa," she said.

Beverly Estrosas, a beneficiary from Caloocan City and a member of PLLP, expressed her gratitude to the independent senator for his efforts in their community.

"Maraming salamat po kay Senator Alan Peter Cayetano na iyong lugar po namin ay isa po sa mga nabigyan ng tulong," she said.

Estrosas also acknowledged City of Taguig Mayor Lani Cayetano, who founded the Progressive Ladies of the Philippines League in 2004.

"Nagpapasalamat din po ako kay Mayor Lani Cayetano na iyong naitayo niya pong Progressive Ladies League ay naibahagi po sa amin dito sa Barangay 178 sa North Caloocan," she said.

Kababaihan sa mga lungsod sa NCR, nakatanggap ng tulong mula kay Cayetano

Patuloy ang pag-abot ng tulong ni Senador Alan Peter Cayetano sa mga nangangailangan na Pilipino, na kamakailan ay nagsagawa ng mga programang nakatuon para sa kababaihan mula sa iba't ibang lungsod sa National Capital Region (NCR).

Sa nagdaang pagbisita ng opisina ni Cayetano sa Caloocan, Malabon, at Quezon City, nagbahagi sila ng tulong para sa daan-daang kababaihan at sa kanilang mga pamilya upang palakasin ang kanilang kalagayan at kabuhayan.

Isinagawa nila ito sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pamamagitan ng kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program.

Nakipagtulungan din ang opisina ng senador kina Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, Batasan Hills Barangay Captain Jojo Abad, at 168 North Caloocan Barangay Captain Editha Labaslabas, upang lalong maabot ang mga kababaihan.

Kwento ni Evelyn Apostol ng Progressive Ladies League of the Philippines (PLLP), isang organisasyon na nagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan, na karamihan sa kanilang mga miyembro ay mayroong iba't-ibang negosyo upang suportahan ang kanilang mga pamilya.

"Marami po sa amin, lalo na ang mga ka nanayan, [na] ang kadalasang hanapbuhay ay pagtitinda, online selling, paggawa ng basahan, pagtitinda ng mga pagkain, at kung anu-ano pa," aniya.

Nagpasalamat naman si Beverly Estrosas, isang beneficiary mula Caloocan City at miyembro ng PLLP, kay Cayetano para sa kanyang pagtulong sa komunidad.

"Maraming salamat po kay Senator Alan Peter Cayetano na iyong lugar po namin ay isa po sa mga nabigyan ng tulong," wika niya.

Kinilala rin ni Estrosas si City of Taguig Mayor Lani Cayetano, na nagtatag ng Progressive Ladies of the Philippines League noong 2004.

"Nagpapasalamat din po ako kay Mayor Lani Cayetano na iyong naitayo niya pong Progressive Ladies League ay naibahagi po sa amin dito sa Barangay 178 sa North Caloocan," dagdag pa niya.