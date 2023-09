PHILIPPINES, September 24 - Press Release

September 24, 2023 Statement of Senator Risa Hontiveros on the 28th National Seafarers' Day Buong pusong pagbati sa bawat marinong Pinoy, at sa inyong mahal sa buhay, ngayong 28th National Seafarers' Day! Kasali ng buong bansa, nagbibigay pugay ako sa lahat ng Pilipino na bahagi ng maritime industry, at sa inyong pagsisikap, sakripisyo at napakalaking kontribusyon hindi lamang sa ekonomiya at pag-unlad ng Pilipinas, kundi pati sa maayos na kalagayan ng global maritime trade. Ika nga, Filipino seafarers keep the world connected and moving forward. Buong mundo ang nakikinabang sa angking galing, sipag at propesyonalismo ng marinong Pilipino, kasama ng inyong mga pamilya na inyong hinahatid sa mas magandang kinabukasan. Makakaasa kayo sa aking patuloy na suporta at pakikipagtulungan tungo sa mga reporma na magtataguyod sa interes at karapatan ng ating mga marino. Sa Senado, sinusulong namin na maipasa na ang Magna Carta of Filipino Seafarers sa lalong madaling panahon. Nitong linggo lamang, siniguro namin na naalis sa pinakahuling bersiyon ng nasabing bill sa Senado ang kontrobersyal na "escrow provision" na sa tingin ko at ng seafarers' groups ay hindi makatarungan at magpapahirap sa proseso ng monetary claims ng mga marino. Tayo din ay nauna nang naghain ng resolusyon ukol sa matagal nang isyu ng compliance ng Pilipinas sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (ISTCW). Panahon na para solusyonan ang mga kakulangan na nagdadala ng panganib sa hanapbuhay ng tinatayang 400,000 na marinong Pinoy. Maraming hamon man ang hinaharap ng ating mga marino, naniniwala ako na mananaig ang husay ng Filipino seafarers, sa tulong ng maayos at makatao na mga polisiya na ating sinisikap isulong sa loob at labas ng Senado. Muli, maligayang 28 National Seafarers' Day sa mga bagong bayani- ang ating marinong Pilipino! Mabuhay ang Pinoy seafarers!