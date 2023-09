PHILIPPINES, September 24 - Press Release

September 24, 2023 Villanueva: More medical schools to aid PH reach WHO doctor-patient ratio Senate Majority Leader Joel Villanueva principal sponsor and author of the Doktor para sa Bayan Law said the passage of the bills creating five additional medical schools will help mitigate the shortage of doctors and address future health needs of the Filipinos, especially in the regions. With more schools producing doctors, Villanueva is optimistic that the Philippines will be closer to achieving the ideal ratio prescribed by the World Health Organization of 10 doctors per 10,000 population by making quality medicine courses affordable and accessible to the students. "Marami pong nangangarap maging doktor pero walang pampaaral. Kailangang bigyan daan po ng gobyerno na maabot ang pangarap ng ating mga kabataang kapos ngunit may kakayahan," Villanueva said. Through Republic Act No. 11509 or the Doktor Para Sa Bayan Act, which Villanueva principally sponsored and authored, 17 State Universities and Colleges (SUCs) in 13 regions are now offering courses under their College of Medicine, from eight (8) SUCs in seven (7) regions prior to the passage of the law. Under the law, each region must have at least one SUC offering medical education within five years from the effectivity of the Act. It also seeks to produce more physicians by offering qualified students free tuition, book, living and other allowances. The law requires the scholars to serve in public health facilities for at least one year for every scholarship year availed. "When we passed the Doktor Para Sa Bayan Law, we did not aim only to have more scholars, but also to increase the number of SUCs that will offer medical courses, and this is what we are pursuing now," Villanueva said. The Majority Leader co-sponsored the measures and manifested his full support to Senator Chiz Escudero, Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education Chairperson and sponsor of the measures. The bills are up for third and final reading on Monday. The bills propose to establish a College of Medicine in the campuses of Benguet State University, Don Mariano Marcos Memorial State University-South La Union Campus, Southern Luzon State University, Visayas State University, and University of Eastern Philippines. Villanueva said the country is in dire need of medical professionals to attend to its growing population and to future-proofing the country against diseases following the COVID-19 pandemic. The Department of Health earlier said at least 114,000 more physicians and 127,000 nurses are needed to be able to provide optimal healthcare to the Filipinos. "Sabi po ng maraming bata, gusto nilang mag-doktor. Dapat po may eskwelahan sa lugar nila kung saan pwede mag-aral, at kung kwalipikado, dapat po libre. Dito, hindi po mawawala ang pangarap nilang maging tagapagligtas ng buhay," Villanueva said. Villanueva: Mas maraming medical schools makakatulong sa PH na maabot ang WHO doctor-patient ratio Binigyang-diin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, principal sponsor at author ng Doktor Para Sa Bayan Act, na ang pagpasa ng mga panukalang batas na magtatatag ng limang dagdag na medical school sa bansa ay makakatulong para mabawasan ang kakulangan sa mga doktor at matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng mga Pilipino. Ngayong magkakaroon ng dagdag na mga paaralan para sa mga nais maging doktor, umaasa si Villanueva na maaabot na ng Pilipinas ang ideal ratio na itinakda ng World Health Organization (WHO) na 10 doktor kada 10,000 populasyon. "Marami pong nangangarap maging doktor pero walang pampaaral. Kailangang bigyang-daan po ng gobyerno na maabot ang pangarap ng ating mga kabataang kapos ngunit may kakayahan," sabi ni Villanueva. Sa pamamagitan ng Republic Act No. 11509 o Doktor Para Sa Bayan Act, 17 State Universities and Colleges (SUCs) sa 13 na rehiyon ay nag-aalok na ngayon ng kursong medikal sa ilalim ng kanilang College of Medicine mula sa walong SUCs sa pitong rehiyon bago ang pagpasa ng batas. Sa ilalim ng R.A. No. 11509, bawat rehiyon ay dapat mayroong isang SUC na mag-aalok ng kursong medikal sa loob ng limang taon mula nang maging epektibo ang batas. Layunin din nitong humikayat ng marami pang kwalipikadong mag-aaral na maging doktor sa pamamagitan ng libreng matrikula, aklat, at iba pang allowances. Nakasaad din sa batas na kailangang magserbisyo ng mga iskolar sa public health facilities ng isang taon para sa bawat scholarship year na kanilang nakuha. "When we passed the Doktor Para Sa Bayan Law, we did not aim only to have more scholars, but also to increase the number of SUCs that will offer medical courses, and this is what we are pursuing now," ani Villanueva. Nagpahayag ng suporta ang Majority Leader kay Senador Chiz Escudero, chairperson ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education at sponsor ng mga panukala. Nakatakdang ipasa ang mga ito sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Lunes, Setyembre 25. Iminumungkahi ng mga panukala na magtayo ng College of Medicine sa Benguet State University, Don Mariano Marcos Memorial State University-South La Union Campus, Southern Luzon State University, Visayas State University, at University of Eastern Philippines. Ayon pa kay Villanueva, nasa matinding pangangailangan ang bansa ng mga medical professional para mapaglingkuran ang lumalaking populasyon at bilang paghahanda sa hinaharap laban sa mga sakit kasunod ng COVID-19 pandemic. Nauna nang sinabi ng Department of Health na mahigit 114,000 pang mga doktor at 127,000 nurses ang kinakailangan para maibigay ang pinakamainam na pangangalagang pangkalusugan sa mga Pilipino. "Sabi po ng maraming bata, gusto nilang mag-doktor. Dapat po may eskwelahan sa lugar nila kung saan pwede mag-aral, at kung kwalipikado, dapat po libre. Dito, hindi po mawawala ang pangarap nilang maging tagapagligtas ng buhay," sabi pa ni Villanueva.