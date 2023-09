Precision Cancer Consortium e Massive Bio collaboreranno nel campo del Clinical Trial Matching

Collaborazione tra PCC e Massive Bio L’uso dell’intelligenza artificiale nel campo del cancro si espande di giorno in giorno

Consorzio Precision Cancer e Massive Bio usano AI per ottimizzare l'abbinamento ai trial clinici oncologici globali.

UNITED STATES, September 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Massive Bio , un'azienda leader nell'analisi dell'intelligenza artificiale (IA) specializzata in oncologia di precisione, è stata scelta dal Precision Cancer Consortium (PCC) , per collaborazione con diverse società biofarmaceutiche globali, per ottimizzare l'abbinamento ai trial clinici attraverso i loro innovativi strumenti di analisi AI. Il PCC è stato istituito nel 2022 con una visione condivisa di abilitare l'accesso a test completi per tutti i pazienti oncologici a livello globale, ed è attualmente composto da Roche/Genentech, Novartis, GSK, Bayer, Eli Lilly & Company, Johnson & Johnson/Janssen e AstraZeneca. La partnership incorporerà i protocolli dei trial clinici dei membri del PCC e i criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti negli algoritmi di abbinamento dell'apprendimento automatico esistenti in SYNERGY-AI utilizzati nel Sistema di Abbinamento ai Trial Clinici con Apprendimento Profondo (DLCTMS) di Massive Bio. Ciò ottimizzerà la qualità e l'efficienza dell'abbinamento dei pazienti ai trial attraverso i programmi sponsorizzati e migliorare l'accesso dei pazienti ai test di Sequenziamento di Nuova Generazione (NGS) mirati e agli interventi personalizzati. Selin Kurnaz PhD, Fondatrice e CEO di Massive Bio, ha commentato: "Siamo entusiasti di lavorare con il Precision Cancer Consortium per promuovere l'oncologia di precisione attraverso i nostri innovativi strumenti di analisi AI. Con questa partnership, possiamo semplificare il processo di abbinamento ai trial clinici e ridurre l'onere sui pazienti e sui sistemi sanitari."Il PCC è un'iniziativa collaborativa per rendere l'oncologia di precisione basata sui dati la nuova normalità per tutti i pazienti oncologici a livello globale, concentrandosi sull'aumento dell'accesso dei pazienti ai test di NGS mirati e agli interventi personalizzati. Il programma sponsorizzato dal PCC genererà dati e intuizioni combinati per ottimizzare l'allocazione dei pazienti ai trial clinici disponibili ("locali") basati su test NGS o Profilazione Genomica Completa, caratteristiche cliniche e pazienti, e criteri di idoneità al trial pertinenti.Il Dr. Arturo Loaiza-Bonilla, co-fondatore e Chief Medical Officer di Massive Bio, ha detto: "Siamo orgogliosi di collaborare con il Precision Cancer Consortium e portare i nostri strumenti di analisi AI all'avanguardia dell'oncologia di precisione. La nostra tecnologia utilizza dati genomici e clinici da varie piattaforme per presentare opzioni di intervento disponibili per ciascun paziente al fine di ottimizzare l'abbinamento ai trial clinici riducendo le inefficienze e molteplici screening. Insieme, possiamo aiutare più pazienti ad accedere alle giuste opzioni di trattamento e migliorare i risultati."Attraverso questa partnership, Massive Bio progetterà e piloterà uno strumento di abbinamento ai trial per abbinare in modo prospettico i pazienti attraverso i test genomici e i dati clinici a un insieme di trial clinici selezionati guidati da biomarcatori in corso in località precedentemente definite (ad es. sito, organizzazione sanitaria, paese). Le aziende esploreranno anche le considerazioni per un'applicazione su larga scala (più ampia) o nel mondo reale per un ulteriore sviluppo.Yinghui Zhou PhD, responsabile del progetto PCC e direttore senior, Bayer Translational Sciences Oncology, ha aggiunto: "Questa collaborazione ha il potenziale per affrontare una grande sfida nell'oncologia di precisione e migliorare i risultati dei pazienti. Lavorando insieme e utilizzando una raccolta di dati genomici da più fonti centralizzate con l'assistenza dell'IA, possiamo creare una risorsa scientifica preziosa e ottimizzare l'efficienza dell'abbinamento ai trial clinici a livello globale e su scala (più ampia)."Informazioni su Precision Cancer Consortium (PCC)Il Precision Cancer Consortium è composto da aziende farmaceutiche e biotecnologiche concentrate su promuovere la collaborazione su questioni e opportunità relative all'oncologia di precisione con l'obiettivo di migliorare i risultati dei pazienti aumentando l'accesso dei pazienti oncologici ai test genetici completi, incluso il sequenziamento di nuova generazione, e affrontando le principali lacune nella disponibilità diagnostica di precisione. Per maggiori informazioni, visita il sito web del PCC all'indirizzo https://www.precisioncancerconsortium.com/ Informazioni su Massive Bio(Massive Bio) dà potere ai pazienti oncologici per trovare le loro migliori opzioni di trattamento, utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare l'accesso equo e la mira di precisione per l'abbinamento ai trial clinici, l'abbinamento dei farmaci e lo sviluppo di farmaci. Massive Bio combina la sua piattaforma AI leader nel suo genere con servizi abilitati dalla tecnologia per rimuovere le barriere nell'iscrizione ai trial clinici, le decisioni oncologiche basate sul valore e il trattamento oncologico basato sui dati.L'azienda serve più di due dozzine di aziende farmaceutiche, organizzazioni di ricerca su contratto e reti ospedaliere, ed è stata premiata con un contratto SBIR dal National Cancer Institute. Massive Bio è stata fondata nel 2015 da dirigenti clinici, tecnologici e M&A, ed ha una presenza globale con quasi 100 persone in 12 paesi. Segui @MassiveBio sui social media.Contatti PCC:Amministratore del Consorzio Precision Cancerpccadmin@precisioncancerconsortium.com