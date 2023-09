PHAXIAM fait le point sur ses activités et

publie ses résultats du premier semestre 2023

Webinaire en français le lundi 25 septembre 2023 à 11h00 CEST

Création de PHAXIAM Therapeutics avec effet au 23 juin 2023, afin de former un leader mondial de la phagothérapie ciblant des indications à forte valeur ajoutée





Développement d’un e stratégie clinique et réglementaire ambitie use et créatrice de valeur dans le domaine des infections bactériennes sévères et résistantes



Lancement d'une première étude pivot mondiale de phase 2b/3 dans les infections des prothèses ostéoarticulaires (PJI) prévu au second semestre 2024 Echanges avec la FDA (Pre-IND) et l'EMA (conseils scientifiques) prévus au 4 ème trimestre 2023 pour finaliser le design de l’étude de phase 2b/3 dans les PJI Planification du lancement de l'étude de phase 1 dans l’endocardite au 4 ème trimestre 2023



Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à 25,2 millions d'euros (27,5 millions de dollars) au 30 juin 2023





Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 21 septembre, 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), fait aujourd’hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le premier semestre 2023.

« Avec la fusion effective depuis fin juin, toutes les équipes de PHAXIAM sont désormais pleinement engagées dans le renforcement de la stratégie de PHAXIAM dans la phagothérapie, en développant des programmes cliniques dans des indications à haute valeur ajoutée et en accélérant leur chemin vers l'enregistrement, » déclare Thibaut du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM. « Les complémentarités de nos équipes se manifestent dès à présent, avec des progrès déjà significatifs sur le plan clinique et réglementaire pour faire avancer nos programmes phares ciblant Staphylococcus aureus, avec notamment la préparation en cours de la première étude mondiale de phase 2b/3 dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses et les demandes de rendez-vous auprès de la FDA et de l'EMA. Dans un contexte où la résistance aux antibiotiques suscite de plus en plus d'inquiétudes et est désormais considérée comme une "pandémie silencieuse", PHAXIAM est aujourd’hui solidement positionnée pour devenir un leader mondial dans la lutte contre les infections sévères et résistantes, où les besoins médicaux sont très importants. »

FAITS MARQUANTS

a) Orientation stratégique de la phagothérapie axée sur des indications clés à forte valeur ajoutée





PHAXIAM se reconcentre désormais sur le développement de produits thérapeutiques dans des indications à fort besoin médical, pour des patients souffrant d'infections résistantes sévères, souvent associées à une mortalité élevée et des coûts importants. Des progrès significatifs ont été réalisés depuis la fusion afin de tirer parti des synergies au sein de nos équipes et d'accélérer le déploiement de la stratégie de PHAXIAM dans des programmes thérapeutiques clés, en particulier avec son programme principal ciblant les infections résistantes à Staphylococcus aureus.

b) Développement clinique : progrès significatifs de la stratégie clinique et réglementaire à travers l’enregistrement d’une étude dans les PJI

Programme Staphylococcus Aureus (S. aureus)

Avec son programme phare ciblant S. aureus, PHAXIAM poursuit son ambition de proposer une solution thérapeutique aux patients pour qui les traitements antibiotiques traditionnels ont échoué dans différentes infections monobactériennes complexes à forte valeur ajoutée dues à S. aureus.





S'appuyant sur des signaux d'activité prometteurs issus de traitements réels de patients compatissants, PHAXIAM prépare le lancement de la première étude pivot mondiale (UE/US) de phase 2b/3 randomisée pour les patients atteints de PJI ayant subi un DAIR (Debridement, Antibiotics, Implant Retention) en combinaison avec des antibiotiques.





Tout en développant le protocole clinique de l'étude, PHAXIAM a déposé cet été une demande de réunion pré-IND auprès de la FDA américaine et une demande de réunion de conseils scientifiques auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Ces réunions devraient avoir lieu au quatrième trimestre 2023. Cette étude pivot mondiale ouvre la voie à un potentiel accès anticipé en Europe, sous réserve de données positives de phase 2b.





PHAXIAM prépare également un essai de phase 1 (données PK) dans l’endocardite infectieuse (EI), afin de démontrer l’efficacité de l'administration de phages par intraveineuse dans le traitement de l'EI et d'autres indications.





Programme Avancées



Infections ostéoarticulaires sur prothèses (hanche / genou)







Nouvelle phase 2b/3 et PhagoDAIR Patients atteints de PJI ayant reçu une opération chirurgicale appelée DAIR (Debridement, Antibiotics, Implant Retention) en combinaison avec un antibiotique SOC



Phages administrés localement



Preuves d'innocuité déjà démontrées dans l'étude PhagoDAIR en cours



Plan de lancement d'une ambitieuse étude d'efficacité dans le cadre de l’enregistrement d'une phase 2b / 3 à l'échelle mondiale







Avancées récent e s :

Phase 2b/3



Réunion pré-IND (FDA) et conseils scientifiques (EMA) prévus au 4ème trimestre 2023 Lancement potentiel de l'étude de phase 2b/3 prévu au 2nd semestre 2024 Etude pivot PhagoDAIR Données cliniques complémentaires attendues en 2024 Endocardite infectieuse (EI)







Phase 1 PK



Patients atteints d'EI présentant des infections résistantes dans les cavités et les valves cardiaques



Phages administrés par voie intraveineuse



Évaluation prévue de la PK et de la PD de la voie intraveineuse dans l'indication de l'EI, conduisant potentiellement à l'enregistrement dans l'EI et dans d'autres indications où l’administration par voie intraveineuse est le mode d'administration recommandé.







Avancées récentes : Premier patient attendu au 4ème trimestre 2023

Programme Escherichia coli (E. coli)

L'objectif de ce programme est de proposer une solution thérapeutique aux patients pour qui un traitement antimicrobien traditionnel a échoué dans les infections monobactériennes complexes à E. coli dans les voies urinaires.

Infections urinaires complexes (IUC)

Phase 1 PK IUC chez les patients atteints d'infections à E. coli résistantes dans la vessie



Phages administrés dans la vessie à l'aide d'un cathéter



Démonstration attendue du traitement par voie d'administration dans la vessie (données PK) avant de passer à l'enregistrement de l’étude







Avancées récentes : Dépôt d'un CTA en France prévu avant la fin de l'année 2023

Données probantes sur l'efficacité des traitements compassionnels





À ce jour, PHAXIAM a traité plus de 90 patients dans le cadre d'un traitement compassionnel, la plupart d'entre eux souffrant d'une infection ostéoarticulaire sur prothèse de la hanche ou du genou. Les données des 50 premiers patients évalués montrent des résultats prometteurs dans le contrôle de l'infection à 3 mois, une amélioration significative par rapport au standard de soins dans cette population de patients difficiles à traiter avec des infections résistantes sévères.

En juin 2022, PHAXIAM a reçu de l'ANSM une première validation réglementaire (Autorisation d'Accès Compassionnel - AAC) pour les patients atteints d’infections ostéoarticulaires sur prothèses (PJI), associée à une résistance de S. aureus. La société attend de l'ANSM une seconde AAC pour les patients atteints de PJI associée à une résistance à P. aeruginosa.

Études cliniques financées par des instituts de recherche





En plus des activités cliniques de PHAXIAM, deux centres cliniques français envisagent de financer des essais portant sur les candidats de PHAXIAM. Ces études seraient l'occasion pour PHAXIAM de fournir potentiellement des données cliniques POC supplémentaires dans d'autres indications à haute valeur ajoutée :

Phase 1/2 dans les infections complexes des voies respiratoires (ICVR) : cette étude clinique menée par l'hôpital de la Pitié Salpétrière à Paris cible les infections pulmonaires nosocomiales dues à Pseudomonas aeruginosa, notamment chez les patients atteints de pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAV), un problème de plus en plus préoccupant en milieu hospitalier.

Phase 1/2 dans l'ulcère du pied diabétique (UDP) : cette étude clinique des Hôpitaux de Nîmes cible les infections de l'UDP dues à une infection monobactérienne à Staphylococcus aureus.

c) Programmes de recherche précliniques initiés pour renforcer la plateforme de phagothérapie de PHAXIAM





PHAXIAM a lancé plusieurs programmes de recherche pour renforcer ses programmes cliniques actuels et préparer les développements futurs, y compris l'extension de la banque de phages actuelle pour E. coli et P. aeruginosa afin d'augmenter la couverture des infections résistantes aux patients, et la démonstration d'une preuve de concept préclinique pour les endolysines.

Le 19 septembre 2023, la société a annoncé l'extension de son portefeuille à Klebsiella pneumoniae, une nouvelle cible bactérienne résistante et agressive.

Un programme de recherche stratégique, PhageBac, ciblant la bactériémie, a également été initié. Actuellement au stade préclinique, ce programme vise à contrôler l'infection sanguine et le risque d'infection secondaire due à une infection monobactérienne à S. aureus, P. aeruginosa ou E. coli. Les données précliniques sont attendues pour le milieu de l'année 2024.

RESULTATS FINANCIERS DU S1 2023

Les principales données financières du premier semestre 2023, par rapport à la même période de l'année précédente, sont résumées ci-dessous. Dans le cadre de la fusion Erytech-Pherecydes, les états financiers consolidés de PHAXIAM en normes IFRS incluent les résultats financiers de l'ex-Pherecydes à partir de la date de la fusion, soit le 23 juin 2023. Par conséquent, les résultats financiers de PHAXIAM pour les 6 premiers mois de 2023 sont principalement liés aux activités de l'ex-Erytech, tandis que le bilan consolidé de PHAXIAM au 30 juin 2023 comprend les états financiers des deux sociétés fusionnées.

Le rapport financier complet de PHAXIAM Therapeutics pour l’exercice clos le 30 juin 2023 sera déposé auprès de l'AMF et de la SEC le lundi 25 septembre 2023 et sera disponible sur le site internet de la société à cette date.

En milliers d’euros S1 2023

(6 mois) S1 2022

(6 mois) Chiffre d’affaires — — Autres produits 278 954 Gain net sur la vente d’actif — 24 351 Total des produits d’exploitation 278 25 304 Recherche et développement -3 431 -17 300 Frais généraux et administratifs -9 245 -7 911 Total des charges d’exploitation -12 676 -25 211 Résultat d’exploitation -12 398 93 Produits financiers 331 3 370 Frais financiers -342 -750 Résultat Financier -11 2 620 Impôt sur les sociétés 203 -3 737 Résultat net -12 201 -1 024

Les dépenses d'exploitation de 12,7 millions d'euros au premier semestre 2023 ont diminué de 50% (soit une réduction de 12,5 millions d'euros) par rapport à l'année précédente, cette baisse étant due à la réduction de 80% des dépenses de R&D, avec la fermeture des activités de Princeton et la fin des activités de développement clinique de l'ex-Erytech. Les frais généraux de PHAXIAM au premier semestre 2023 ont augmenté de 1,3 million d'euros (+17%) par rapport à l'année précédente, une augmentation liée à l’opération de fusion et à d'autres coûts liés à la fusion. La perte nette pour le premier semestre 2023 s'est élevée à 12,2 millions d'euros, contre une perte nette de 1 million d'euros pour la même période de 2022, qui avait été compensée par le produit net de 24,4 millions d'euros issu de la vente de l'usine de Princeton en avril 2022.

Au 30 juin 2023, PHAXIAM disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 25,2 millions d'euros (environ 27,5 millions de dollars), contre 38,8 millions d'euros au 31 décembre 2022. La diminution de 13,6 millions d'euros du niveau de trésorerie au cours du premier semestre 2023 est le résultat d'une consommation nette de trésorerie de 12,1 millions d'euros dans les activités d'exploitation et d'investissement et de 1,6 million d'euros dans les activités de financement, principalement liées au début du remboursement du prêt « PGE », en 2023, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro a entraîné un impact de change négatif de 0,3 million d'euros.

La Société estime que sa trésorerie actuelle lui permettra de financer ses programmes en cours et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'au deuxième trimestre 2024.

FINALISATION DES OPERATIONS DE REGROUPEMENT D’ACTIONS

Le 18 septembre 2023, PHAXIAM a annoncé la finalisation de son regroupement d'actions. Le regroupement d'actions a impliqué l'échange de dix (10) actions existantes d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €) contre une (1) action nouvelle d'une valeur nominale d'un euro (1 €). Ce regroupement d'actions n'a pas d'impact sur le capital social de la Société et se traduit par une division du nombre d'actions en circulation par dix, et une multiplication de la valeur nominale de chaque action par dix. Avec l'entrée en vigueur de ce regroupement d'actions, la société a l'intention de se conformer à nouveau à l'exigence du Nasdaq Global Select Market d'un prix d’action minimum d'un dollar.

ETAPES CLES ATTENDU E S AU COURS D ES 12 PROCHAINS MOIS

Retours réglementaires de la FDA (T4 2023) et de l'EMA (T1 2024) sur l'essai pivot de phase 2b/3 dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses (S. aureus) et lancement attendu de l'essai au 2 nd semestre 2024

semestre 2024 Début de l’étude dans l'endocardite (S. aureus) au 4 ème trimestre 2023

trimestre 2023 Données cliniques de PhagoDAIR : 2nd semestre 2024





INFORMATIONS SUR LE WEBINAIRE DES RESULTATS DU PREMIER SEME STRE 2023

Le management de PHAXIAM tiendra un webinaire le lundi 25 septembre 2023 à 11h00 CEST et reviendra sur les faits marquants et les résultats financiers du premier semestre 2023. Thibaut du Fayet, Directeur Général, et Eric Soyer, Directeur des Opérations et Directeur Financier, feront une brève présentation en français, suivie d'une session de questions-réponses.

Le webinaire est accessible via le lien d'enregistrement ci-dessous :

Présentation des résultats semestriels 2023 de Phaxiam

La retransmission du webinaire sera disponible sur le site de la Société dans les jours suivants.

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa.

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis (ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.erytech.com

