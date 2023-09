Pierwszy „Wskaźnik stosunku do pracy HP” pokazuje, że większość ludzi na świecie ma niezdrowe podejście do pracy Badani

e HP wykazało drastyczną zmianę oczekiwań wobec pracy w ciągu ostatnich 2–3 lat

Najważniejsze wnioski



Tylko 27% pracowników umysłowych uważa, że ma zdrowe podejście do pracy; najwyższy wynik w tym zakresie uzyskały Indie, a najniższy Japonia

Aktualnie 83% pracowników umysłowych jest gotowych zarabiać mniej, aby być szczęśliwszymi w pracy

Przedstawiciele kierownictwa wskazują na kluczowe znaczenie inteligencji emocjonalnej, podczas gdy pracownicy zdają się nie dostrzegać jej w wystarczającym stopniu

W wyniku globalnego badania HP określono sześć głównych czynników wpływających na zdrowe podejście do pracy – oraz opracowano zalecenia dla kierownictwa i pracowników

PALO ALTO, Kalif., Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Firma HP Inc. (NYSE: HPQ) przedstawiła dziś przełomowe wyniki swojego pierwszego „Wskaźnika stosunku do pracy HP”, kompleksowego badania, w ramach którego przeanalizowano podejście do pracy pracowników z całego świata*. Wyniki badania, w którym wzięło udział ponad 15 600 respondentów z różnych branż w 12 krajach, wskazują, że relacje pracownicze znajdują się w punkcie krytycznym – co niesie za sobą liczne konsekwencje.

„Istnieje ogromna szansa na poprawę relacji pracowniczych na świecie w sposób korzystny zarówno dla ludzi, jak i dla biznesu” – mówi Enrique Lores, prezes i dyrektor generalny HP Inc. „Jako przedstawiciele kierownictwa musimy zawsze odrzucać złudną konieczność wyboru między produktywnością a szczęściem. Odnoszące największe sukcesy firmy opierają się na kulturach organizacyjnych, które umożliwiają pracownikom osiąganie doskonałych wyników zawodowych, przy jednoczesnym cieszeniu się pełnią życia poza pracą”.

W ramach tego badania przeanalizowano ponad 50 aspektów stosunku pracowników do pracy, w tym rolę pracy w ich życiu, ich umiejętności, zdolności, narzędzia i miejsce pracy oraz oczekiwania wobec kierownictwa. Ponadto zbadano wpływ pracy na samopoczucie, produktywność, zaangażowanie i kulturę pracowników. Dzięki temu firma HP opracowała „Wskaźnik stosunku do pracy”, który jest miarą podejścia do pracy na świecie w skali czasu. Okazuje się, że tylko 27% pracowników umysłowych ma obecnie zdrowe podejście do pracy; więcej szczegółów na temat tego wskaźnika znajdziesz tutaj.

Niezdrowe podejście do pracy wpływa na psychiczne, emocjonalne i fizyczne samopoczucie pracowników

Do udziału w tym pierwszym w swoim rodzaju badaniu HP zaprosiło przedstawicieli kierownictwa firm, decydentów w zakresie IT i pracowników umysłowych, aby określić czynniki, które wpływają na istotne, produktywne i celowe doświadczenia zawodowe. Wyniki badania podkreślają negatywny wpływ niezdrowego stosunku do pracy na życie pracownika i na działalność pracodawcy.

Niezadowolenie pracowników ze swojego stosunku do pracy odbija się na firmie:

Morale i zaangażowanie: Pracownicy umysłowi zgłaszają mniejszą produktywność (34%), większy brak zaangażowania w pracę (39%) i większe poczucie braku więzi (38%).

Pracownicy umysłowi zgłaszają mniejszą produktywność (34%), większy brak zaangażowania w pracę (39%) i większe poczucie braku więzi (38%). Utrzymanie pracownika: Ponad 71% pracowników rozważa odejście z firmy, nawet jeśli mają neutralny stosunek do pracy. Jeśli ogólnie nie są szczęśliwi, wskaźnik ten wzrasta do 91%.

Niezdrowy stosunek do pracy może wpływać na samopoczucie pracowników:

Psychiczne: Ponad połowa (55%) tych pracowników zmaga się z problemami dotyczącymi poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia psychicznego, wskazując na niską samoocenę i poczucie porażki.

Ponad połowa (55%) tych pracowników zmaga się z problemami dotyczącymi poczucia własnej wartości i dobrego samopoczucia psychicznego, wskazując na niską samoocenę i poczucie porażki. Emocjonalne: Problemy te naturalnie wpływają na inne aspekty ich życia, przy czym 45% z nich zauważa, że cierpią na tym ich osobiste relacje z przyjaciółmi i rodziną, a ponad połowa (59%) jest zbyt wyczerpana, by realizować swoje pasje osobiste.

Problemy te naturalnie wpływają na inne aspekty ich życia, przy czym 45% z nich zauważa, że cierpią na tym ich osobiste relacje z przyjaciółmi i rodziną, a ponad połowa (59%) jest zbyt wyczerpana, by realizować swoje pasje osobiste. Fizyczne: Obniżone samopoczucie psychiczne i emocjonalne może utrudniać utrzymanie dobrego samopoczucia fizycznego. 62% pracowników zgłasza problemy z dietą, aktywnością fizyczną i wysypianiem się.



Określenie czynników wpływających na zdrowy stosunek do pracy

Według prawie 60% respondentów oczekiwania pracowników wobec pracy znacząco się zmieniły, zwłaszcza w ciągu ostatnich 2–3 lat. 57% badanych zauważyło, że wzrosły też ich oczekiwania dotyczące sposobu traktowania ich w pracy.

W badaniu przeanalizowano ponad 50 czynników przyczyniających się do zdrowego stosunku do pracy. Zidentyfikowano sześć głównych, które stanowią krytyczne obszary zainteresowania, a dla kierownictwa firm kluczowe imperatywy, składające się na „Wskaźnik”, który będzie śledzony w czasie.

1. Poczucie spełnienia: Pracownicy chcą mieć poczucie celu, samodzielności i szczerej więzi z pracą, ale tylko 29% pracowników umysłowych doświadcza tego systematycznie. Aby dostosować się do zmieniających się oczekiwań pracowników, firmy muszą traktować satysfakcję pracowników priorytetowo poprzez wzmocnienie ich głosu i sprawczości.

2. Przywództwo: Jak zauważa 68% przedstawicieli kierownictwa, nowe sposoby pracy wymagają nowych stylów przywództwa; jednak tylko jeden na pięciu pracowników uważa, że przedstawiciele kierownictwa odpowiednio dostosowali ten styl. Kluczowe znaczenie dla współczesnego miejsca pracy ma pielęgnowanie inteligencji emocjonalnej i przejrzystego, empatycznego stylu przywództwa.

3. Zorientowanie na ludzi: Tylko 25% pracowników umysłowych konsekwentnie spotyka się z szacunkiem i wdzięcznością, na które w swoim przekonaniu zasługują, a jeszcze mniej doświadcza oczekiwanej elastyczności, autonomii i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W związku z tym kierownictwo musi kłaść widoczny nacisk na stawianie ludzi na pierwszym miejscu i umieszczanie swoich zespołów w centrum procesu decyzyjnego.

4. Umiejętności: Podczas gdy 70% pracowników umysłowych ceni sobie wysokie kompetencje i umiejętności techniczne, tylko 31% z nich konsekwentnie czuje się pewnie w każdym z tych obszarów. Firmy stosujące „najlepsze praktyki” mają możliwość uzyskania istotnej przewagi w zakresie rozwoju umiejętności i zaangażowania pracowników dzięki inwestowaniu w kompleksowe szkolenia i wsparcie.

5. Narzędzia: Współcześni pracownicy chcą mieć wpływ na technologię i narzędzia dostarczane przez pracodawcę – i zależy im na tym, aby technologia ta miała charakter integracyjny. Jednak przekonanie, że firmy wdrożą odpowiednie narzędzia wspierające pracę hybrydową jest niskie i wynosi zaledwie 25%. Portfolio technologii nie jest już tylko narzędziem, ale staje się ważnym czynnikiem zwiększającym zaangażowanie pracowników, a także łączącym i stwarzającym możliwości.

6. Przestrzeń robocza: Pracownicy umysłowi oczekują płynności doświadczeń podczas przemieszczania się między miejscami, w których pracują – i możliwości codziennego wyboru miejsca pracy. Kluczowe znaczenie dla okazania pracownikom zaufania i wspierania pozytywnych doświadczeń zawodowych będą mieć skuteczne hybrydowe przestrzenie robocze, łatwość zmiany, elastyczność i autonomia.

Zaufanie i więź emocjonalna są teraz kluczem do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników

„Wskaźnik stosunku do pracy” pokazuje, że obecnie należy na nowo zdefiniować podejście do pracy na świecie. Wyraźnymi i powtarzającymi się motywami w obszarze sześciu głównych czynników są większe zaufanie i więź emocjonalna w miejscu pracy.

Prawie trzech na czterech przedstawicieli kierownictwa przyznaje, że przywództwo oparte na inteligencji emocjonalnej jest jedynym sposobem na odniesienie przez nich sukcesu w przyszłości. Co istotne, badanie wykazało, że inteligencja emocjonalna – oraz większe zaufanie i poczucie sprawczości – mają duże znaczenie dla pracowników: 83% twierdzi, że są gotowi zarabiać mniej, aby znaleźć pracodawcę, który ceni te czynniki.

Silna kultura miejsca pracy: Pracownicy umysłowi zgodziliby się na obniżkę wynagrodzenia o 11% , aby pracować w miejscu, w którym panuje empatyczne przywództwo oparte na inteligencji emocjonalnej oraz które zapewnia ponadprzeciętne poczucie zaangażowania i spełnienia pracowników.

Pracownicy umysłowi zgodziliby się na obniżkę wynagrodzenia o , aby pracować w miejscu, w którym panuje empatyczne przywództwo oparte na inteligencji emocjonalnej oraz które zapewnia ponadprzeciętne poczucie zaangażowania i spełnienia pracowników. Elastyczność: Ta sama grupa byłaby gotowa zrezygnować z 13% wynagrodzenia, aby pracować w miejscu, które pozwala im pracować gdzie i kiedy chcą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat „Wskaźnika stosunku do pracy”, odwiedź stronę internetową WRI. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do pełnego raportu, odwiedź serwis HP Newsroom..

*Metodologia

Firma HP zleciła Edelman Data & Intelligence (DxI) przeprowadzenie badania internetowego, które odbyło się w dniach 9 czerwca – 10 lipca 2023 r. w 12 krajach: USA, Francji, Indiach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Australii, Japonii, Meksyku, Brazylii, Kanadzie i Indonezji. W badaniu HP wzięło udział łącznie 15 624 respondentów – 12 012 pracowników umysłowych (około 1000 w każdym kraju); 2408 decydentów w zakresie IT (około 200 w każdym kraju); oraz 1204 przedstawicieli kierownictwa (około 100 w każdym kraju).

O firmie HP

Firma HP Inc. (NYSE: HPQ) jest globalnym liderem technologicznym i twórcą rozwiązań, które pozwalają ludziom wcielać w życie swoje pomysły i zajmować się rzeczami, które mają dla nich największe znaczenie. Firma HP działa w ponad 170 krajach, oferując szeroką gamę innowacyjnych i zrównoważonych urządzeń, usług i subskrypcji na potrzeby komputerów osobistych, druku, druku 3D, pracy hybrydowej, gier i nie tylko. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: http://www.hp.com.



HP Inc. Media Relations

MediaRelations@hp.com

hp.com/go/newsroom





Zdjęcie, którym opatrzono ten komunikat jest dostępne na stronie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f5e92fff-dea3-4d03-86da-fe3ae2387021