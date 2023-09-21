WilsonHCG 在 HRO Today 的 2023 年 RPO Baker’s Dozen 榜單中榮膺全球第一 RPO 提供商

佛羅里達州，坦帕, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG 被 HRO Today 評選為 2023 年 Baker’s Dozen 榜單中排名第一的招聘流程外包 (RPO) 提供商。



作為 RPO 行業歷史最悠久的客戶滿意度調查，HRO Today 的 Baker’s Dozen 榜單旨在突顯全球頂級 RPO 提供商，並提高最具影響力的 RPO 合作夥伴關係的透明度。提供商的評級依據一系列因素，包括解決方案的廣度、服務品質和交易規模。

WilsonHCG 行政總裁 John Wilson 表示：「很榮幸能夠在 Baker’s Dozen 榜單中排名第一。」「這項榮譽對我們企業來說意義重大，因為它完全是由客戶回饋推動的。這確實證明了我們的員工對客戶關係的承諾和關注。我想對團隊表示衷心的感謝，並迫不及待地想在這一成功的基礎上再接再厲，繼續為我們的客戶合作夥伴關係增添更多價值。」

「自從 WilsonHCG 首次作為挑戰者品牌入選 HRO Today Baker’s Dozen 以來，該公司一直專注於卓越的客戶服務以及招募流程外包和勞動力解決方案的創新方法。WilsonHCG 已經從早期的挑戰者轉變為一家主導市場的大型領導者，這有助於重新定義這些服務的客戶應該取得的成功。值得注意的是，隨着 WilsonHCG 成長為該領域最大、最成功的公司之一，其服務導向不斷改進，我們祝賀 WilsonHCG 及其領導團隊在 HRO Today RPO Baker’s Dozen 中排名第一，」HRO Today 行政總裁 Elliot Clark 表示。

請瀏覽 此處 的 HRO Today 網站，以了解有關 Baker’s Dozen 榜單的更多資訊。

關於 WilsonHCG

WilsonHCG 是一家屢獲殊榮的全球人才解決方案領導者。作為戰略合作夥伴，該公司幫助一些世界上最受讚譽的品牌建立全面的人才功能。擁有遍布 65 個以上國家和地區以及六大洲的全球業務，WilsonHCG 提供一整套可配置人才服務，包括 招聘流程外包 (RPO)、高管人才搜尋、應急人才解決方案和人才顧問。

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