WilsonHCG 在 HRO Today 的 2023 年 RPO Baker's Dozen 榜单中荣膺全球第一 RPO 提供商

佛罗里达州，坦帕, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG 被 HRO Today 评选为 2023 年 Baker's Dozen 榜单中排名第一的招聘流程外包 (RPO) 提供商。



HRO Today 的 Baker's Dozen 榜单是 RPO 行业历史最悠久的客户满意度调查，旨在突出全球顶级 RPO 提供商，并提高最具影响力的 RPO 合作伙伴关系的透明度。提供商的评级依据一系列因素，包括解决方案的广度、服务质量和交易规模。

WilsonHCG 首席执行官 John Wilson 表示：“很荣幸能够在 Baker's Dozen 榜单中排名第一。”“这项荣誉对我们企业来说意义重大，因为它完全是由客户反馈推动的。这确实证明了我们的员工对客户关系的承诺和关注。我想对团队表示衷心的感谢，并迫不及待地想在这一成功的基础上再接再厉，继续为我们的客户合作伙伴关系增添更多价值。”

“自从 WilsonHCG 首次作为挑战者品牌入选 HRO Today Baker's Dozen 以来，该公司一直专注于卓越的客户服务以及招聘流程外包和劳动力解决方案的创新方法。WilsonHCG 已经从早期的挑战者转变为主导市场的大型领导者，这有助于重新定义这些服务的客户应该取得的成功。值得注意的是，随着 WilsonHCG 成长为该领域最大、最成功的公司之一，其服务导向不断改进，我们祝贺 WilsonHCG 及其领导团队在 HRO Today RPO Baker's Dozen 中排名第一”，HRO Today 首席执行官 Elliot Clark 说道。

请访问 此处 的 HRO Today 网站，了解有关 Baker's Dozen 榜单的更多信息。

关于 WilsonHCG

WilsonHCG 是全球人才解决方案公司的领头羊，屡获殊荣。该公司以战略合作伙伴身份助力全球各大备受推崇的品牌构建全面人才职能。WilsonHCG 业务遍布全球六大洲 65 个以上的国家/地区，提供全套可配置人才服务，涵盖 招聘流程外包 (RPO)、人才挖掘、人才派遣与人才咨询方面。

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