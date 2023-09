Battery Operated Lights Market Forecasted to Reach US$ 123.0 Billion by 2031 with a 6.4% CAGR | Report by TMR

Battery Operated Lights Market

Increase in demand for advanced lighting systems and rise in disposable income of consumers are key factors driving the global battery operated lights market.

WILMINGTON, DELAWARE , USA, September 21, 2023 / EINPresswire.com / -- The global Battery Operated Lights Market is experiencing a luminous surge, illuminating a path of growth and innovation. In 2022, the market was valued at a staggering US$ 66.1 billion and is projected to shine even brighter with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.4% from 2023 to 2031, reaching an estimated US$ 123.0 billion by the end of the forecast period. Let's delve into the key insights and trends that are shaping the battery operated lights market.๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ:๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ ๐'๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: The quest for more efficient and versatile lighting solutions is a driving force behind the battery operated lights market's growth. Consumers are increasingly opting for these portable lights for various applications, ranging from outdoor use to emergency lighting.๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ˆ๐ง๐œ๐จ๐ฆ๐ž: As disposable income levels rise globally; consumers are more willing to invest in advanced lighting solutions. This trend is particularly evident in the residential, commercial, and industrial sectors, where energy-efficient battery operated lights are gaining traction.๐ˆ๐จ๐“ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: The advent of IoT-based lighting systems is creating new opportunities for battery operated lights. These smart lighting solutions offer enhanced energy efficiency and compatibility with mobile devices, setting them apart from traditional lighting technologies.๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ: Manufacturers are continually innovating in the battery operated lights sector. Today's lights offer longer-lasting performance and greater energy efficiency compared to traditional incandescent bulbs.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:The market analysis encompasses a comprehensive examination at both regional and country levels. Qualitative analysis includes identifying key drivers, restraints, opportunities, and trends. Porter's Five Forces analysis, value chain analysis, and key trend analysis provide further insights into the market dynamics.๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž:In 2022, the market's competitive landscape was marked by several key players. These companies are shaping the industry through their product portfolios, sales footprint, and strategic developments. Let's take a glimpse at some of the prominent players:๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š๐ง ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐ˆ๐ง๐œ.๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ๐‹๐ข๐ญ๐ž๐ƒ๐ž๐–๐š๐ฅ๐ญ๐ ๐‹๐„๐— ๐†๐ฆ๐›๐‡๐†๐„ ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐†๐จ๐จ๐ ๐„๐š๐ซ๐ญ๐ก ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ข๐ง๐๐‹๐ข๐ญ๐ž๐ณ๐€๐ฅ๐ฅ๐Œ๐ซ ๐๐ž๐š๐ฆ๐ฌ๐๐ก๐ข๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฌ๐’๐Ÿ’ ๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:The battery operated lights market is segmented to provide a clearer picture of its various facets. Key segmentation criteria include:๐๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ฒ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž: Rechargeable and Non-rechargeable๐Œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ: Metal, Brass, Plastic, Glass, and Others (Polycarbonate, etc.)๐‹๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐'๐จ๐ฎ๐ซ๐œ๐ž: Incandescent and LED๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: Indoor and Outdoor๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ ๐Œ๐ž๐ญ๐ก๐จ๐: App, Remote, Button Control, Touch, and Others (Voice, etc.)๐–๐š๐ญ๐ญ๐š๐ ๐ž: Below 5W, 5W to 10W, 11W to 15W, and Above 15W๐„๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ: Residential, Commercial, and Industrial๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ: Online (E-commerce Websites, Company-owned websites) and Offline (Hypermarkets/Supermarkets, Specialty Stores, and Others)๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž: ๐"๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ฉ๐š๐ง๐ฌ ๐š๐œ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฌ ๐ค๐ž๐ฒ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ, ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ :๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐Œ๐ข๐๐๐ฅ๐ž ๐„๐š๐ฌ๐ญ & ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š๐'๐จ๐ฎ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐šSome of the countries covered include the United States, Canada, Germany, the United Kingdom, France, Japan, China, India, the GCC (Gulf Cooperation Council), South Africa, and Brazil.The global battery operated lights market is on a shining trajectory, fueled by the demand for advanced lighting, IoT integration, and technological innovations. 