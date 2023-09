GENFIT : Résultats financiers du premier semestre 2023 et point sur les activités de la Société

Trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers courants s’élèvent à 111,8 millions d’euros au 30 juin 2023

Résultats positifs de l’essai pivot de Phase 3 ELATIVE ® annoncés en juin 2023, ouvrant la voie à : un dépôt potentiel des dossiers auprès des autorités de santé par Ipsen, et un premier paiement d’étape potentiel envisageable avant la fin de l’année 2023, et en cas d’approbation, la commercialisation déclencherait d’autres paiements d’étapes ainsi que les premiers versements de royalties

Renforcement du leadership de GENFIT dans l’ACLF, avec désormais 5 composés aux profils complémentaires en cours de dév eloppement, allant de candidats en stade préclinique à des candidats en stade clinique de Phase 2

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 20 septembre 2023 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2023 et fait le point sur ses activités.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a déclaré :

« Les résultats intérimaires positifs de notre étude ELATIVE® de Phase 3 dans la PBC signifient le début d’une nouvelle ère pour GENFIT. Notre effort, auparavant concentré sur un programme unique, se porte désormais sur plusieurs programmes prometteurs qui constituent un portefeuille robuste. Des données additionnelles issues de l’essai ELATIVE® seront publiées dans les mois à venir : nous sommes confiants quant à leur capacité à confirmer le profil hautement compétitif d’élafibranor, ainsi que son potentiel pour apporter une vraie valeur ajoutée aux patients atteints de PBC. Nous sommes heureux de constater l’engagement de notre partenaire Ipsen et sommes convaincus qu’il exploitera au mieux cette opportunité. Pour GENFIT, cela veut dire que nous pourrions percevoir un premier paiement d’étape en 2023. Si élafibranor était approuvé dans la PBC, nous pourrions également obtenir d’autres milestones, et recevoir des revenus réguliers grâce au paiement de royalties. Ces revenus potentiels financeraient le développement d’un pipeline enthousiasmant comprenant sept programmes différents, allant du stade préclinique à la Phase 2. Nous conduisons notamment cinq programmes distincts dans l'ACLF, une aire thérapeutique dans laquelle les besoins médicaux sont très importants. »

I. Faits marquants concernant la conduite des affaires1

PBC : Résultats positifs de l’étude pivot de Phase 3 ELATIVE®

Ipsen et GENFIT ont annoncé les premières données intermédiaires positives de l'essai pivot de Phase 3 ELATIVE® de l’élafibranor dans la PBC au second semestre 2023. L’essai a atteint son critère composite principal, avec un pourcentage statistiquement supérieur de patients ayant observé une évolution cliniquement significative de la cholestase par rapport aux patients recevant le placebo. 51 % des patients sous élafibranor 80 mg ont atteint une amélioration de la cholestase en réponse au traitement contre 4 % sous placebo (p<0.0001). Le premier critère d'évaluation secondaire, la normalisation du taux d'ALP à la semaine 52, a également été atteint avec une amélioration statistiquement significative en faveur du médicament expérimental élafibranor par rapport au placebo. Pour l’autre critère secondaire, une tendance à l’amélioration du prurit a été observée avec une diminution du prurit (démangeaisons) plus importante depuis l’inclusion mesurée par la PBC Worst Itch Numeric Rating Scale pour les patients sous élafibranor comparé au placebo, qui n’a pas atteint la significativité statistique. Dans l'étude, élafibranor a été généralement bien toléré avec un profil de sécurité conforme à celui observé dans les études précédemment publiées.

Franchise ACLF 2

La franchise Acute on Chronic Liver Failure (ACLF ou l’insuffisance hépatique aiguë) de GENFIT comprend désormais 5 actifs (VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE) basés sur des mécanismes d'action différenciés s'appuyant sur des voies complémentaires.

VS-01 ACLF : Premier patient randomisé dans l’essai de Phase 2

VS-01 est en cours d’évaluation dans l’étude de Phase 2 de preuve de concept internationale, ouverte, randomisée, contrôlée, multicentrique UNVEIL-IT™, visant à évaluer son efficacité, sa sécurité d’emploi et sa tolérabilité en sus de la norme de soin en comparaison avec la norme de soin seule, chez des patients adultes atteints d’ACLF stades 1 et 2 avec ascite.

L’IND (Investigational New Drug) est entré en vigueur à compter du 17 avril 2023 et le premier patient a été randomisé dans l’essai de Phase 2 au début du mois de juillet. Nous prévoyons qu’environ 60 patients adultes atteints d’ACLF stades 1 et 2 seront recrutés dans cet essai. Les patients seront randomisés selon un ratio 1:1 et recevront soit une administration de VS-01 par voie intrapéritonéale pendant quatre jours en sus de la norme de soin (groupe de traitement actif) soit la norme de soin seule (groupe contrôle).

NTZ dans l’ACLF : Données cliniques de Phase 1 présentées à DDW®

Les données présentées en mai 2023 lors de la Digestive Disease Week® (DDW®) ont démontré que le nitazoxanide (NTZ) a été globalement bien toléré, avec un profil de sécurité favorable, chez des sujets présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère. Des données préliminaires issues d’une autre étude de Phase 1 ont également démontré que NTZ est bien toléré, avec un profil de sécurité favorable chez des sujets atteints d’insuffisance rénale.

Après des discussions avec la Food and Drug Administration américaine (FDA), et sur la base des travaux précliniques et des données de Phase 1 confirmant le potentiel de NTZ dans l'ACLF, GENFIT a décidé de poursuivre le développement d'une nouvelle formulation de nitazoxanide, qui permettra une plus grande flexibilité de dosage.

Inhibiteur d’ASK1 SRT-015 dans les maladies aiguës du foie

En mai 2023, GENFIT a conclu un accord de licence pour les droits mondiaux exclusifs de l’inhibiteur d’ASK1 SRT-015 (formulation injectable dans les pathologies aiguës du foie) avec Seal Rock Therapeutics, une société de stade clinique basée à Seattle (Washington, États-Unis), développant des inhibiteurs des kinases dits potentiellement « best-in-class » et « first-in-class ».

Les données précliniques et cliniques valident l’inhibition d’ASK1 comme stratégie thérapeutique pertinente dans des troubles impliquant plusieurs organes comme ACLF. L’inhibition d’ASK1 a démontré plusieurs effets bénéfiques qui pourraient être pertinents dans l’ACLF, comme le blocage de la réponse hyperinflammatoire associée aux LPS (lipopolysaccharides), réduisant la réponse immunitaire liée aux ERO (Espèces Réactives de l’Oxygène), réduisant l’apoptose, réduisant le relargage des cytokines proinflammatoires, réduisant la fibrose, et protégeant la fonction mitochondriale des macrophages. Des avantages sur plusieurs organes ont été observés dans de nombreux modèles animaux et essais cliniques.

Selon les termes de l’accord, Seal Rock Therapeutics est éligible à des paiements pouvant atteindre 100 millions d’euros, incluant des paiements d’étapes réglementaires, cliniques et commerciales, ainsi que des royalties échelonnées. Cet accord n’a pas d’impact matériel sur nos perspectives financières actuelles, telles que ces perspectives sont précisées à la partie III ci-après.

CLM-022 dans les maladies du foie

En juillet 2023, GENFIT a conclu un accord de licence pour les droits mondiaux exclusifs de CLM-022, un inhibiteur de l'inflammasome potentiellement first-in-class, avec la société Celloram Inc., une société de biotechnologie basée à Cleveland (Ohio, États-Unis). GENFIT s'appuiera sur les scientifiques et l'expertise en chimie médicinale de Celloram pour synthétiser cet actif au stade préclinique, le valider et obtenir une IND pour de futurs essais cliniques.

Selon les termes de l’accord, Celloram est éligible à des paiements pouvant atteindre 160 millions d’euros, incluant des paiements d’étapes réglementaires, cliniques et commerciales, ainsi que des royalties échelonnées. Cet accord n’a pas d’impact matériel sur nos perspectives financières actuelles, telles que ces perspectives sont précisées à la partie III ci-après.

VS-02 dans l’HE

VS-02-HE est au stade préclinique et en cours de développement dans l’encéphalopathie hépatique (HE). L’HE est l’une des complications principales de la maladie avancée du foie et de l’hypertension portale. Jusqu’à 45% des patients atteints de cirrhose connaîtront au moins un épisode de HE. VS-02-HE est un inhibiteur d’uréase conçu afin d’inhiber les uréases en se liant aux atomes de nickel sur leur site actif.

CCA

CCA : Étude de Phase 1b/2a évaluant GNS561

Le premier patient devrait être screené au second semestre 2023 dans la Phase 1b/2a évaluant GNS561 chez des patients atteints de cholangiocarcinome (CCA) avancé avec mutation KRAS.

Au cours de l’étude de Phase 1b, les patients sont recrutés afin d’évaluer la sécurité d’emploi et la tolérabilité de GNS561 administré en combinaison avec un inhibiteur MEK, afin d’identifier les doses recommandées de la combinaison à administrer dans l’étude de Phase 2a.

UCD et OA

GENFIT poursuit également le développement de programmes précliniques dans les troubles du cycle de l’urée (UCD) et dans les acidémies organiques (OA).

VS-01 HAC

VS-01-HAC est un traitement potentiel de première intention visant à sauver la vie de patients atteints de crises hyperammoniémiques associées avec des erreurs innées du métabolisme dans les UCD et dans les OA.

Diagnostic de la NASH

En mai 2023, un article présentant le développement et la validation de la technologie NIS2+™ de GENFIT a été publié dans le Journal of Hepatology, puis un article sur la performance de NIS2+™ chez les patients âgés a été publié dans Hepatology Communications.

Lors du congrès EASL3 de 2023, GENFIT a présenté l’efficacité de NIS2+™ en tant qu’outil de screening permettant d’optimiser la sélection des patients pour les essais cliniques portant sur la stéatohépatite non-alcoolique (NASH4) « à risque » et NIS2+™ comme étant le test non-invasif (NIT) le plus adapté à l’identification efficace de la NASH « à risque » et qui n’est pas impacté par l’âge.

Évolution dans la gouvernance

Lors de l’Assemblée Générale annuelle de la Société du 24 mai 2023, les actionnaires ont adopté à une large majorité des suffrages exprimés toutes les résolutions soutenues par son Conseil d’Administration ; en ce compris les autorisations financières qui devraient permettre à la Société de disposer de moyens variés et adaptables aux futures conditions de marché pour les mettre en œuvre et saisir de nouvelles opportunités.

En juin 2023, Sandra Silvestri M.D., Ph.D., a remplacé Steven Hildemann, M.D., Ph.D., au Conseil d’Administration dans son rôle de représentant permanent de la société Ipsen, l’entité juridique qui détient le siège. Sandra Silvestri, M.D., Ph.D., a rejoint Ipsen en 2023 en qualité de Vice-Présidente Exécutive, Chief Medical Officer, Responsable des Affaires Médicales Monde et de la Pharmacovigilance.

Au cours du premier semestre 2023, Sakina Sayah Jeanne et Tom Huijbers ont rejoint le Comité Exécutif de GENFIT, respectivement en tant que Vice-Président Exécutif Recherche & Sciences Translationnelles et Vice-Président Exécutif chargé des Affaires Réglementaires.

Engagement ESG

L'engagement et la performance ESG de GENFIT ont été reconnus par des parties prenantes indépendantes.

En juillet 2023, GENFIT s'est vue décerner une médaille d'or par Ethifinance (contre bronze en 2022) et s'est classée 2ème sur 75 entreprises du secteur biopharmaceutique. Cette amélioration de la notation ESG témoigne d'un effort à l'échelle de l'entreprise pour mettre en œuvre nos initiatives RSE et assurer une communication transparente à leur sujet.

En juin, GENFIT a été classée par ODDO Research comme « Best-in-Class » dans son secteur, sur la base de deux critères principaux : l'impact de l'activité et la maturité ESG.

En janvier 2023, ISS a accordé un statut de « Prime » à GENFIT, ce qui a amélioré sa notation corporate de C à C+.

Au second semestre 2023, GENFIT continuera à réaffirmer son engagement en matière de responsabilité sociale/sociétale et de développement durable.

II. 2H23 et au-delà : Étapes clés et perspectives

PBC

Il est prévu qu’Ipsen publie des données additionnelles issues de l’étude ELATIVE® lors d’une conférence scientifique à venir.

Ipsen est responsable du développement et de la commercialisation d’élafibranor, y compris du dépôt des dossiers réglementaires pour élafibranor suite aux échanges avec la FDA et l’Agence Européenne des Médicaments.

Franchise ACLF

VS-01 ACLF : Résultats intermédiaires prévus au S1 2024

Les résultats intermédiaires sont attendus au premier semestre 2024 et, s’ils sont positifs, devraient permettre de préparer la suite des tests d’efficacité. Au regard du besoin insatisfait important dans cette indication et de l’Orphan Drug Designation reçue de la FDA pour VS-01, nous pensons que ce programme pourrait être éligible aux voies réglementaires accélérées proposées par les autorités de santé.

NTZ dans l’ACLF : Lancement d’un essai clinique de Phase 2 attendu au S1 2025

Dans la mesure où le développement d'une nouvelle formulation de nitazoxanide est un succès, nous avons révisé la date prévue de lancement d’un essai clinique de Phase 2 au premier semestre 2025.

Inhibiteur d’ASK 1 SRT-015 dans la maladie hépatique aiguë : Première étude chez l’homme prévue en S2 2024

Une première étude chez l’homme est prévue au deuxième semestre 2024, en vue de lancer une étude de preuve de concept chez des patients ACLF dès 2025.

VS-02-HE

Des études non-cliniques dites IND-enabling seront menées et devraient être terminées en 2025.

CLM-022 dans la maladie hépatique aiguë

Une étude préclinique de preuve de concept est prévue en 2024.

CCA

GNS561 dans la CCA : Premières données sur les biomarqueurs prévues pour S1 2024

Le premier patient devrait être screené au second semestre 2023.

Les premières données sur les biomarqueurs devraient être disponibles dès le premier semestre 2024 et devraient soutenir la préparation d'une évaluation plus approfondie de l'efficacité avec les doses optimales de GNS561 et un inhibiteur MEK dans la Phase 2a de l'étude.

Au regard du besoin médical insatisfait dans cette indication et de l’Orphan Drug Designation accordée par la FDA pour GNS561, le programme pourrait être éligible aux voies réglementaires accélérées proposées par les autorités de santé.

UCD et OA

Des études non-cliniques dites IND-enabling devraient être terminées en 2024 pour l’UCD et les OA.

NIS2+™ dans la NASH

GENFIT continue d’explorer la possibilité d’obtenir une approbation réglementaire et des Certificats de Conformité CE, avec un partenaire de développement et de commercialisation, afin de développer un test IVD basé sur la technologie NIS2+™ sur les marchés européen et américain.

GENFIT continuera de publier des données sur la technologie NIS2+™ dans des revues et événements scientifiques.

III. Éléments clés des résultats financiers du premier semestre 2023

Trésorerie, équivalents de trésorerie, et autres actifs financiers courants

Au 30 juin 2023, GENFIT disposait de 111,8 millions d’euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants (140.2 millions d’euros au 31 décembre 2022). La Société prévoit que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et instruments financiers courants permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusque, approximativement, le quatrième trimestre 2024, sur la base des hypothèses actuelles, sans tenir compte des évènements exceptionnels, et, notamment, des éventuels paiements d’étapes et royalties que la Société pourrait recevoir dans le cadre et en application de son accord de licence avec Ipsen.

En ce qui concerne le premier semestre 2023, ces flux de trésorerie proviennent principalement de nos importants efforts de recherche et développement, notamment pour ELATIVE®, notre essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la PBC, UNVEIL-IT™, notre essai clinique de Phase 2 évaluant VS-01 dans l’ACLF, pour GNS561, dans le cadre de notre programme cholangiocarcinome, et pour NTZ dans le cadre de notre programme ACLF.

Produits d’exploitation

Les produits d’exploitation se sont élevés à 15,4 millions d’euros au premier semestre 2023 (12,2 millions d’euros au premier semestre de 2022).

La quasi-totalité des revenus est attribuable à notre accord de licence et à notre accord de services de transition (« TSA ») avec Ipsen. La croissance des produits d’exploitation est due aux services facturés à Ipsen dans le cadre du TSA, initialement conclu au premier semestre 2022.

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation se sont élevées à 34,7 millions d’euros au premier semestre 2023 (26,5 millions d’euros au premier semestre 2022).

L'augmentation des charges d'exploitation est essentiellement due aux frais de recherche et développement qui s'élèvent à 25,6 millions d'euros au 30 juin 2023 contre 17,6 millions d'euros au 30 juin 2022. Plus précisément, il y a eu une augmentation :

Des coûts de sous-traitance opérationnelle qui s’élèvent à 14,4 millions d'euros au premier semestre 2023 contre 8,5 millions d'euros au premier semestre 2022, reflétant l'augmentation des activités sur plusieurs candidat-produits, notamment ELATIVE ® , VS-01, GNS561 et NTZ,

, VS-01, GNS561 et NTZ, Des charges de personnel qui s'élèvent à 6,3 millions d'euros au premier semestre 2023 contre 4,9 millions d'euros au premier semestre 2022, reflétant l'augmentation des effectifs, et

Des autres charges (maintenance, honoraires, déplacements et autres taxes) qui s'élèvent à 3,3 millions d'euros au premier semestre 2023 contre 2,4 millions d'euros au premier semestre 2022, reflétant une hausse globale de l'activité de la société, comme indiqué précédemment.





Résultat financier

Le résultat financier se solde par une perte de 1,1 million d’euros au premier semestre 2023 contre un gain de 4,0 millions d’euros au premier semestre 2022.

La variation des résultats financiers est principalement due aux gains de change en 2022 qui ne se sont pas répétés en 2023, partiellement compensés par l'augmentation des intérêts courus en 2023 par rapport à 2022.

Résultat net

Le premier semestre 2023 se solde par une perte nette de 20,9 millions d’euros contre un résultat net négatif de 10,4 millions d’euros au premier semestre 2022.

Le tableau ci-dessous reprend l’état résumé du Résultat Net du Groupe établit conformément aux normes internationales International Financial Reporting Standards (IFRS) pour le premier semestre 2023, avec un comparatif par rapport au premier semestre 2022.

Semestre clos le (en milliers d'euros, sauf résultat par action) 30/06/2022 30/06/2023 Produits d'exploitation Revenus 8 790 11 482 Autres produits 3 398 3 893 Produits d'exploitation 12 188 15 374 Charges d'exploitation Frais de recherche et développement (17 599) (25 630) Frais généraux et administratifs (8 229) (9 105) Frais marketing et de pré-commercialisation (460) (520) Frais de réorganisation et restructuration 179 633 Autres produits et charges opérationnels (423) (52) Résultat opérationnel (14 344) (19 299) Produits financiers 6 182 1 748 Charges financières (2 197) (2 890) Résultat financier 3 985 (1 141) Résultat net avant impôt (10 359) (20 440) Charge d'impôt (40) (414) Résultat net (10 399) (20 854) Résultat de base / dilué par action attribuable aux actionnaires Résultat de base par action (€/action) (0,21) (0,42) Résultat dilué par action (€/action) (0,21) (0,42)

Plus d’informations sont données dans la partie «Résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023 » du présent communiqué ainsi que dans les états financiers semestriels résumés consolidés IFRS au 30 juin 2023 et dans la discussion sur ces états reproduits en annexe. L’ensemble des informations sur les états financiers résumés ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces comptes figurent dans le Rapport d’Activité et Financier Semestriel 2023 consultable dans la rubrique « Investisseurs » du site internet de GENFIT.

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Document d’Enregistrement Universel 2022 de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 18 avril 2023 sous le numéro D.23-0304 ainsi que celles figurant dans le Rapport d’Activité et Financier Semestriel 2023 avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société ; ces deux documents étant disponibles sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF ( www.amf-france.org ). Ceci comprend notamment les facteurs de risques décrits dans la section 2 du Document d’Enregistrement Universel et l’actualisation qui en a été faite à la section 2.5 du Rapport d’Activité et Financier Semestriel 2023, dont la réalisation est susceptible d’avoir (et a eu pour certains) un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives et qui sont importants pour la prise de décision d’investissement.

Résultats semestriels consolidés au 30 juin 2023





L’état résumé de la situation financière, l’état résumé du résultat net et le tableau résumé des flux de trésorerie du Groupe sont établis selon les normes comptables IFRS.

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés ont été effectuées. Les états financiers au 30 juin 2023 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 19 septembre 2023.

L’ensemble des informations sur les comptes consolidés résumés ainsi que les notes annexes aux comptes consolidés pour le semestre clos le 30 juin 2023 et le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces comptes figurent dans le Rapport d’Activité et Financier Semestriel au 30 juin 2023 consultable dans la rubrique « Investisseurs » du site internet de GENFIT.

État résumé de la situation financière

Actif

ACTIF A la date du (en milliers d'euros) 31/12/2022 30/06/2023 Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 136 001 111 826 Créances clients et autres débiteurs courants 15 906 20 184 Autres actifs financiers courants 4 550 0 Autres actifs courants 1 998 2 578 Stocks 4 4 Total - Actifs courants 158 459 134 592 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 43 957 46 182 Immobilisations corporelles 8 210 8 144 Autres actifs financiers non courants 4 914 4 986 Impôt différé actif 0 0 Total - Actifs non courants 57 081 59 313 Total - Actif 215 540 193 905

Passif

A la date du (en milliers d'euros) 31/12/2022 30/06/2023 Passifs courants Emprunts obligataires courants 415 415 Autres passifs financiers courants 4 665 7 333 Dettes fournisseurs et autres créditeurs courants 14 845 21 705 Revenus et produits différés courants 14 479 11 244 Provisions courantes 61 56 Dettes d'impôt exigible 4 906 4 906 Total - Passifs courants 39 370 45 660 Passifs non courants Emprunts obligataires non courants 49 861 51 009 Autres passifs financiers non courants 20 334 16 665 Dettes fournisseurs et autres créditeurs non courants 448 0 Revenus et produits différés non courants 9 706 4 746 Avantages au personnel non courants 782 813 Impôt différé passif 510 491 Total - Passifs non courants 81 641 73 725 Capitaux propres Capital social 12 459 12 459 Primes d'émission 444 683 444 957 Réserves consolidées (337 550) (360 902) Ecarts de conversion (1 344) (1 139) Résultat net (23 719) (20 854) Total - Capitaux propres 94 528 74 520 Total - Passif et capitaux propres 215 540 193 905

Etat résumé du résultat net

Semestre clos le (en milliers d'euros, sauf résultat par action) 30/06/2022 30/06/2023 Produits d'exploitation Revenus 8 790 11 482 Autres produits 3 398 3 893 Produits d'exploitation 12 188 15 374 Charges d'exploitation Frais de recherche et développement (17 599) (25 630) Frais généraux et administratifs (8 229) (9 105) Frais marketing et de pré-commercialisation (460) (520) Frais de réorganisation et restructuration 179 633 Autres produits et charges opérationnels (423) (52) Résultat opérationnel (14 344) (19 299) Produits financiers 6 182 1 748 Charges financières (2 197) (2 890) Résultat financier 3 985 (1 141) Résultat net avant impôt (10 359) (20 440) Charge d'impôt (40) (414) Résultat net (10 399) (20 854) Résultat de base / dilué par action attribuable aux actionnaires Résultat de base par action (€/action) (0,21) (0,42) Résultat dilué par action (€/action) (0,21) (0,42)

Tableau résumé des flux de trésorerie

Semestre clos le Semestre clos le (en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2023 Variation de la trésorerie issue des opérations d'exploitation + Résultat net (10 399) (20 854) Reconciliation du résultat net et de la trésorerie issue des opérations d'exploitation Ajustements : + Dotations aux amortissements 944 835 + Dotations aux / (reprises de) provisions et pertes de valeur (74) (396) + Paiements fondés en actions 148 274 - Résultat sur cessions d'actifs non courants 1 (52) + Charge / (produit) financier net 1 057 763 + Charge d'impôt 40 414 + Autres éléments sans incidence financière sur la trésorerie 1 095 1 199 Flux de trésorerie avant variation du besoin de fonds de roulement (7 188) (17 817) Diminution / (augmentation) des créances clients et autres actifs (5 071) (4 858) (Diminution) / augmentation des dettes fournisseurs et autres passifs (35 241) (2 398) Variation du besoin en fonds de roulement (40 311) (7 256) Impôts payés 0 0 Flux de trésorerie généré par l'activité (47 499) (25 074) Operations d'investissement - Acquisitions d'immobilisations incorporelles (14) (2 000) - Acquisitions d'immobilisations corporelles 265 61 + Cessions d'immobilisations / remboursement 0 62 - Acquisitions d'actifs financiers (449) 9 + Cessions d'actifs financiers 0 4 550 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement (199) 2 682 Opérations de financement - Remboursements d'emprunts et financements publics à long et moyen terme (310) (464) - Remboursements de la dette des contrats de location (593) (530) - Intérêts financiers versés (y compris contrats de location) (1 057) (1 106) + Intérêts financiers reçus 17 337 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (1 943) (1 764) Variation de trésorerie (49 641) (24 155) Trésorerie à l'ouverture 258 756 136 001 Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie 0 (20) Trésorerie de clôture 209 115 111 826





Discussions sur les résultats semestriels 2023





Commentaires sur l’état résumé du résultat net des périodes closes le 30 juin 2022 et 30 juin 2023

(1) Produits d’exploitation





Les produits d’exploitation de la Société sont principalement composés de revenus, du crédit d’impôt recherche, et d’autres produits opérationnels.

Semestre clos le (En milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2023 Revenus 8 790 11 482 Crédit d'impôt recherche 3 343 3 547 Subventions d'exploitation 9 82 Autres produits opérationnels 46 263 TOTAL 12 188 15 374

Pour le semestre clos le 30 juin 2023, le total des produits d’exploitation s’est élevé à 15 374 milliers d’euros contre 12 188 milliers d’euros pour la même période en 2022.

Revenus

Pour le semestre clos le 30 juin 2023, les revenus se sont élevés à 11 482 milliers d’euros contre 8 790 milliers d’euros pour la même période en 2022.

Les revenus comprennent:

L’accord de licence avec Ipsen. Pour rappel, le 16 décembre 2021, GENFIT et Ipsen ont conclu un partenariat stratégique à long terme pour initier une collaboration globale entre les deux sociétés (“Collaboration and License Agreement”). L’accord confère à Ipsen une licence globale (hors Grande Chine, concédée à Terns) pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental elafibranor de GENFIT, destiné aux personnes atteintes de la PBC. Pour le semestre clos le 30 juin 2023, 8,2 millions d'euros sont attribuables à la comptabilisation partielle des produits différés comme mentionné dans la note 21 - Revenus et produits différés du Rapport d’Activité et Financier Semestriel 2023. Pour le semestre clos le 30 juin 2022, 8,2 millions d’euros sont attribuables à la comptabilisation partielle des produits différés comme mentionné dans la note 21 - Revenus et produits différés du Rapport d’Activité et Financier Semestriel 2023.





L’accord de services de transition avec Ipsen. En 2022, GENFIT et Ipsen ont conclu un accord de services de transition (“Service Transition Agreement”), qui décrit le périmètre des services rendus par GENFIT à Ipsen afin de faciliter la transition de certaines activités liées à l’essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la PBC.



Pour le semestre clos le 30 juin 2023, les services réalisés dans le cadre de ce contrat ont généré 3,2 million d’euros de chiffre d'affaires. Pour le semestre clos le 30 juin 2022, les services réalisés dans le cadre de ce contrat ont généré 0,6 million d’euros de chiffre d'affaires.







Crédit d’impôt recherche

Pour les six mois clos au 30 juin 2023, le crédit d’impôt recherche s’est élevé à 3 547 milliers d’euros contre 3 343 milliers d’euros pour la même période en 2022. Cette augmentation s’explique par la croissance des activités de recherche et développement en 2023.

Le crédit d’impôt recherche à recevoir s’élève à 14 847 milliers d’euros au 30 juin 2023, dont 6 017 milliers d’euros au titre de l’exercice 2022 et dont 5 282 milliers d’euros au titre de l’exercice en 2021. Le solde de crédit d’impôt recherche 2021 et 2022 n’a pas encore été remboursé sur 2023 compte tenu du contrôle fiscal en cours.

Autres produits opérationnels

Pour les six mois clos au 30 juin 2023, les autres produits opérationnels se sont élevés à 263 milliers d’euros contre 46 milliers d’euros pour la même période en 2022, comprenant principalement des gains de change sur créances et dettes commerciales.

(2) Charges d’exploitation par destination





Les tableaux ci-après répartissent les charges d’exploitation par destination entre principalement les frais de recherche et développement, les frais généraux et administratifs, les frais de marketing et pré-commercialisation, et les frais de restructuration et réorganisation, pour les semestres clos au 30 juin 2023 et au 30 juin 2022.

Semestre clos le Dont : 30/06/2022 Achats Sous-traitance Charges de Autres charges Dotation nette (*) Résultat sur consommés opérationnelle personnel (maintenance, aux cessions honoraires, amortissements d'actifs déplacements, & provisions, non courants impôts & taxes…) pertes de (En milliers d'euros) valeur Frais de recherche et développement (17 599) (1 052) (8 538) (4 889) (2 408) (712) 0 Frais généraux et administratifs (8 229) (133) (38) (3 230) (4 580) (248) 0 Frais de marketing et pré-commercialisation (460) (2) 0 (272) (182) (3) 0 Frais de réorganisation et restructuration 179 0 0 0 (1) 180 0 Autres produits et charges opérationnels (423) 0 0 0 (422) 0 (1) TOTAL (26 532) (1 187) (8 576) (8 391) (7 594) (783) (1)





Semestre clos le Dont : 30/06/2023 Achats Sous-traitance Charges de Autres charges Dotation nette (*) Résultat sur consommés opérationnelle personnel (maintenance, aux cessions honoraires, amortissements d'actifs déplacements, & provisions, non courants impôts & taxes…) pertes de (En milliers d'euros) valeur Frais de recherche et développement (25 630) (1 040) (14 367) (6 299) (3 251) (705) 33 Frais généraux et administratifs (9 105) (162) (96) (3 919) (4 645) (283) 0 Frais de marketing et pré-commercialisation (520) (2) (1) (275) (236) (6) 0 Frais de réorganisation et restructuration 633 0 0 0 0 633 0 Autres produits et charges opérationnels (52) 0 0 0 (75) 3 20 TOTAL (34 673) (1 204) (14 464) (10 492) (8 207) (358) 52

Pour le semestre clos le 30 juin 2023, les charges d’exploitation se sont élevées à 34 673 milliers d’euros contre 26 532 milliers d’euros pour la même période en 2022. Elles se composent notamment de charges expliquées ci-dessous.

Frais de recherche et développement

Pour le premier semestre 2022, les frais de recherche et développement se sont élevés à 17 599 milliers d’euros, ou 66% de nos charges d’exploitation comprenant principalement des coûts de sous-traitance opérationnelle, notamment clinique et pharmaceutique de 8 538 milliers d’euros, des frais de personnels affectés à la recherche et au développement de 4 889 milliers d’euros, d’autres charges, notamment liées à la propriété intellectuelle de 2 408 milliers d’euros, des dotations nettes aux amortissements et provisions (sur les équipements de R&D) de 712 milliers d’euros, et des achats consommés de 1 052 milliers d’euros.

Pour le premier semestre 2023, les frais de recherche et développement se sont élevés à 25 630 milliers d’euros, ou 72,8% de nos charges d’exploitation comprenant principalement des coûts de sous-traitance opérationnelle, notamment clinique et pharmaceutique de 14 367 milliers d’euros, des frais de personnels affectés à la recherche et au développement de 6 299 milliers d’euros, d’autres charges, notamment liées à la propriété intellectuelle de 3 251 milliers d’euros, et des dotations nettes aux amortissements et provisions (sur les équipements de R&D) de 705 milliers d’euros, et des achats consommés de 1 040 milliers d’euros.

L’augmentation de 5,8 million d'euros des frais de recherche et développement dans la sous-traitance opérationnelle s'explique principalement par :

L’augmentation des coûts liés au candidat-produit ELATIVE ® de 2,8 million d'euros ;

de 2,8 million d'euros ; L’augmentation des coûts liés au candidat-produit VS-01 de 2,3 million d'euros ;

L’augmentation des coûts liés au candidat-produit GNS 561 de 2,3 million d'euros ;

La diminution des coûts liés au candidat-produit NTZ de 2,6 millions d’euros ; et

Le projet élafibranor dans la NASH qui avait bénéficié de -1 million d’euros de reprise en 2022, ce qui ne s’est pas reproduit en 2023.





L'augmentation de 1,4 million d’euros des charges de personnel dans les frais de recherche et développement, comprenant des salaires, traitements, charges sociales, charges de retraite et rémunérations en actions versées aux salariés dans la fonction recherche et développement, est principalement liée à l'augmentation des effectifs (de 82 à 96 salariés fin de semestre), qui comprend également une augmentation de 7 personnes due à l'acquisition de Versantis.

L'augmentation de 0,8 million d'euros d’autres charges dans les frais de recherche et développement s'explique principalement par l'augmentation des coûts liés aux consultants de 0,7 million d'euros, l'augmentation des coûts liés aux dépôts de brevets de 0,1 million d'euros, la diminution des coûts liés aux honoraires de recrutement de 0,1 million d'euros, et l'augmentation des coûts liés aux locations de 0,1 million d'euros.

Frais généraux et administratifs

Pour le premier semestre 2022, les frais généraux et administratifs se sont élevés à 8 229 milliers d’euros, comprenant principalement des frais de personnel non affectés à la recherche et développement et au marketing de 3 230 milliers d’euros, et d’autres charges de 4 580 milliers d’euros.

Pour le premier semestre 2023, les frais généraux et administratifs se sont élevés à 9 105 milliers d’euros, comprenant principalement des frais de personnel non affectés à la recherche et développement et au marketing de 3 919 milliers d’euros, et d’autres charges de 4 645 milliers d’euros.

L’augmentation des charges de personnel dans les frais généraux et administratifs est principalement due à l’augmentation de l'effectif (de 50 à 56 salariés fin de semestre). Les autres charges n’ont pas évolué de manière significative.

Frais de marketing et pré-commercialisation

Pour le premier semestre 2022, les frais de marketing et pré-commercialisation se sont élevés à 460 milliers d’euros, comprenant notamment des frais de personnel affectés au marketing et au business development pour 272 milliers d’euros, et d’autres charges externes pour 182 milliers d’euros.

Pour le premier semestre 2023, les frais de marketing et pré-commercialisation se sont élevés à 520 milliers d’euros, comprenant notamment des frais de personnel affectés au marketing et au business development 275 milliers d’euros, et d’autres charges externes pour 236 milliers d’euros.

Les frais de marketing et pré-commercialisation n’ont pas évolué de manière significative.

Frais de réorganisation et restructuration

Pour le premier semestre 2022, les frais de réorganisation et restructuration se sont élevés à une reprise 179 milliers d’euros.

Pour le premier semestre 2023, les frais de réorganisation et restructuration se sont élevés à une reprise 633 milliers d’euros.

Pendant le premier semestre 2023, le Groupe a repris l’intégralité de la provision restante RESOLVE-IT qui concernait principalement les locaux vacants, qui sont désormais utilisés.

(3) Résultat financier

Pour les six mois clos au 30 juin 2023, le résultat financier s’élève à une perte de 1 141 milliers d’euros, contre un bénéfice de 3 985 milliers d’euros pour la même période en 2022.

Pour le premier semestre 2022, cette évolution résulte principalement (i) des charges d’intérêts sur opérations de financement de 2 160 milliers d’euros, (ii) des gains de change, latents et réalisés sur opérations financières de 6 032 milliers d’euros et (iv) des intérêts courus de 149 milliers d’euros.

Pour le premier semestre 2023, cette évolution résulte principalement (i) des charges d’intérêts sur opérations de financement de 2 253 milliers d’euros, (ii) des pertes de change, latentes et réalisées sur opérations financières 586 milliers d’euros, et (iii) des intérêts courus de 1 678 milliers d’euros.

(4) Résultat net





Le premier semestre 2023 se solde par une perte nette de 20 854 milliers d’euros contre une perte nette de 10 399 milliers d’euros au premier semestre 2022.

Commentaires sur les flux de trésorerie sur la période du 31 décembre 2022 au 30 juin 2023

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les actifs financiers courants ont atteint 111 826 milliers d’euros.

Sur la période présentée, l’évolution de la trésorerie par nature de flux a été la suivante :

Semestre clos le (en milliers d'euros) 30/06/2022 30/06/2023 Flux de trésorerie généré par l'activité (47 499) (25 074) Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement (199) 2 682 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement (1 943) (1 764) (49 641) (24 155)

(1) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Les flux de trésorerie liés aux activités ont représenté un montant de -25 074 milliers d’euros en pour le premier semestre 2023 contre -47 499 milliers d’euros pour le premier semestre 2022.

En ce qui concerne le premier semestre 2023, ce montant provient principalement de notre perte nette de (20,9) millions d'euros, qui est en grande partie le résultat de nos importants efforts de recherche et développement, notamment pour ELATIVE®, notre essai clinique de Phase 3 d'élafibranor dans la PBC, UNVEIL-IT™, notre essai clinique de Phase 2 de VS-01 dans l’ACLF, GNS561, dans le cadre du programme cholangiocarcinome, et NTZ, dans le cadre du programme ACLF.

En ce qui concerne le premier semestre 2022, il est à noter qu’au premier semestre 2022, ces flux de trésorerie comprennent le décaissement de 24 000 milliers d’euros correspondant au montant de TVA relative au paiement initial reçu d’Ipsen au titre de l’accord de licence conclu en décembre 2021, ainsi que le versement de la participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise GENFIT SA au titre de 2021 pour un montant total de 628 milliers d’euros.

Ces flux de trésorerie résultent de l’activité de GENFIT qui nécessite d’importants efforts de recherche et développement et génèrent des coûts évoluant avec le développement des programmes de recherche de la Société, nets de ses produits d’exploitation.

(2) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement ont atteint 2 682 milliers d’euros pour le premier semestre 2023 contre -199 milliers d’euros pour le premier semestre 2022.

Ces flux de trésorerie comprennent les acquisitions, cessions et remboursements d’immobilisations et d’actifs financiers.

(3) Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement ont atteint -1 764 milliers d’euros au premier semestre 2023 contre -1 943 milliers d’euros au premier semestre 2022.

Au premier semestre 2023, ces flux de trésorerie résultent principalement des intérêts financiers reçus et versés, dont le montant est stable par rapport à celui du premier semestre 2022.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Grâce à son expertise dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés de développement et de pré-commercialisation, GENFIT peut s’enorgueillir aujourd’hui du succès de l’étude de Phase 3 ELATIVE® évaluant élafibranor – son candidat-médicament le plus avancé – dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) et d’avoir construit un portefeuille de R&D diversifié et en pleine expansion composé de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes. Ce portefeuille couvre six aires thérapeutiques avec huit programmes, qui évaluent le potentiel de candidats-médicaments aux mécanismes d’action différenciés, et qui se trouvent à différents stades de développement (pré-clinique, Phase 1, Phase 2 et Phase 3). Ces maladies sont l’Acute on Chronic Liver Failure (ACLF), l’encéphalopathie hépatique (HE), le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD), acidémie organique (OA) et la PBC. Au-delà des thérapies, le portefeuille de GENFIT inclut également une franchise diagnostique focalisée sur la NASH et l’ACLF. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8% au capital de la Société. www .genfit.com

1 Le Rapport Semestriel d’Activité et Financier a été mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de la U.S. Securities and Exchange Commission ce jour. La synthèse des états financiers résumés consolidés est jointe au présent communiqué. Les états financiers consolidés sont inclus dans le Rapport Semestriel d’Activité et Financier consultable dans la rubrique « Investisseurs » du site internet de GENFIT.

2 Incluant l’HE en tant qu’aire thérapeutique étroitement associée à l’ACLF

3 European Association for the Study of the Liver

4 Lors du EASL Congress en 2023, il a été annoncé que la stéatose hépatique non alcoolique (NASH) s’appelle désormais la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH)

