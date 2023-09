HDSN lance une vaste campagne de recrutement de partenaires

HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteursprédictifs à destination des entreprises, renforce sa stratégie commerciale et annonce une vaste campagne de recrutement de partenaires revendeurs, intégrateurs et distributeurs. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélérationpuisque HDSN vient de franchir le cap des 10 000 produits fabriqués, une croissance portée par son désormais célèbre capteur E-PREDICT, véritable révolution du secteur SSI qui permet d’éviter les incendies d’origine électrique.

Exclusivement développés en France, les capteurs E-PREDICT de HDSN ont été éprouvés dans de nombreuses situations. Simples à déployer, ils permettent d’accéder à une série d’informations et d’alertes pour ne pas subir de pannes et incendies électriques avec une approche proactive et préventive, et ce notamment dans des cas critiques desécurisation de l’outil de production dans des secteurs comme la grande distribution, l’industrie, les datacenters, la chimie ou encore pour la protection des ERP et collectivités.

Pour mener à bien sa politique indirecte, HDSN accompagne son réseau de partenaires en proposant de nombreuses ressources (techniques, formations commerciales et marketing) qui permettent de parfaitement intégrer et diffuser la solution auprès des clients.

Frédéric BONNARD, CEO de HDSN « La sécurisation d’installations stratégiques est souvent un sujet complexe et difficile à mener, faute de solutions efficaces et abordables pour éviter les incendies électriques. Avec E-PREDICT, nos partenaires apportent des solutions accessibles qui leur permettent d’accroitre la valeur de leurs offres auprès de leurs clients. D’ores et déjà, nous avons su démontrer la pertinence de notre offre et nouer des accords stratégiques avec des acteurs de premier plan à l’image d’ITESA, d’ACTENIUM VINCI ENERGIES ou encore d’UNITEL Group. »

HDSN va encore consolider un réseau déjà fort d’acteurs majeurs dans les domaines de la Fabrication d’équipements électriques et de l’Assurance : des accords sont en cours de signature avec des leaders nationaux et multinationaux de premier rang. Objectif : renforcer son réseau de Distribution pour commercialiser à grande échelle E-PREDICT et accompagner en proximité des projets à très forte valeur ajoutée pour les entreprises des secteurs stratégiques : IT, industrie, transports, grande distribution ou encore énergies.