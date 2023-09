Stelmine Découvre une Nouvelle Zone Minéralisée à 3 km au NE de la Zone T-Rex sur Mercator

QUÉBEC, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (“Stelmine” ou “la Société”) (TSXV: STH). Stelmine annonce la découverte d’une zone fortement minéralisée en sulfures localisée respectivement à 3 et 5 km des zones T-Rex et Meridian. La nouvelle zone possède des caractéristiques géologiques et géophysiques principalement identiques à celles de la Zone Meridian; indiquant un potentiel aurifère important (Figure 1). Notons que les forages effectués sur la Zone Meridian ont généré jusqu’à 2,62 g/t Au sur 17,8 m, incluant 4,87 g/t Au sur 5,6m (C.P. du 11 mai 2023). Mercator (100% STH) est située dans la partie nord-est du Québec, à environ 160 km à l’ouest de Fermont. Le programme de cartographie et d’échantillonnage, en cours, a permis la découverte d’une nouvelle zone minéralisée (visuelle) affleurant à environ à 2 km au-delà des limites du levé PP récemment complété dans ce secteur (C.P. du 8 août, 2023).



Cette découverte permet donc de suivre les horizons d’intérêt sur plus de 8 km, soit depuis Meridian, en passant par T-Rex (C.P. du 8 août, 2023) jusqu’à la nouvelle zone. Des échantillons de roches choisies et en rainurages prélevés sur la nouvelle zone ont été expédiés au laboratoire d’analyse et les résultats sont en attente.

Les similarités entre la nouvelle zone et celle de Meridian incluent:

En général, les nouvelles zones décapées, orientées E-W, montrent une continuité latérale minimale de 600 m. Les éléments structuraux observés, ainsi que les patrons magnétiques, suggèrent la présence d’une charnière de pli dans le nouveau secteur;

Une abondante minéralisation en sulfures dominés par la pyrrhotite, avec de l’arsénopyrite-löllingite subordonnée et des traces de chalcopyrite;

Un haut magnétique, généré par la pyrrhotite ± magnétite, associé à la minéralisation aurifère;

Un assemblage lithologique hautement métamorphisé comprenant des métasédiments avec intrusions mafiques altérées et métamorphisées, ainsi que des roches intrusives tonalitiques;

Des zones siliceuses pouvant correspondre à des cherts et/ou des zones d’altération métamorphisés, localement associées à la minéralisation aurifère.







Fig. 1: Carte géologique simplifiée montrant les valeurs de chargeabilité, à 25 m de profondeur, générées par le levé PP de 2023, en incluant les anomalies magnétiques des zones Meridian et T-Rex. La récente découverte est située à environ 3 km au NE de la Zone T-Rex. Notez l’association entre les zones de chargeabilité élevée et les anomalies magnétiques qui coïncident avec la roche hôte principale de la minéralisation aurifère.

CLIQUEZ ici pour voir les figures dans la présentation ppt.





Fig. 2: Les employés de Stelmine effectuant un décapage avec une mini excavatrice et réalisant l’échantillonnage en rainures sur le nouveau secteur.





Fig. 3 : Échantillon type provenant de la première rainure de la nouvelle zone. La roche d’apparence mafique présente des amas semi-massifs de pyrrhotite, localement avec de la chalcopyrite interstitielle et des traces d’arsénopyrite.

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Friedrich Speidel, P.Géo, M.Sc. et Vice-Président Exploration de la Compagnie. M. Speidel est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À PROPOS DE STELMINE

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée de la partie est du bassin métasédimentaire d'Opinaca. Stelmine possède 100 % des 1 784 claims ou 917 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Mise en garde concernant les déclarations prospectives: le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans les rapports trimestriels et annuels et dans les documents soumis à l'administration des valeurs mobilières disponibles sur le site Sedar+. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation, tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX, n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

