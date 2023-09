Canicule en octobre avec le Festival burlesque de Montréal

MONTRÉAL, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La fin de semaine la plus torride de l’automne est à nos portes : la 13e édition du Festival burlesque de Montréal revient au Club Soda les 13 et 14 octobre avec une ribambelle d’artistes affriolants qui sauront faire sensation auprès d’une foule d’esprits libres dans des spectacles grandioses. Le coup d’envoi sera donné lors d’une soirée d’ouverture le 12 octobre. La surprise sera au rendez-vous dans des prestations qui décrocheront un sourire aux spectateurs pour le reste de l’année.



Le vendredi 13 octobre, les grands noms du burlesque tenteront de remporter le prix Lili St-Cyr. Mila La Machina, Belle Époque, Sherlesque, Tanya King et une douzaine d’autres artistes de premier plan aux noms évocateurs ne ménageront aucun effort pour remporter le titre convoité de la meilleure prestation, le tout suivi des têtes d’affiche du festival.

Le samedi soir, ces mêmes têtes d’affiche internationales et canadiennes envoûteront la foule par leurs numéros de séduction et leurs costumes émoustillants qui s’enlèvent plus vite que l’éclair. Comme des feux d’artifice qui illuminent la nuit, le Néo-Zélandais Chris Oh, la Britannique Miss Betsy Rose, l’États-Unienne Jessabelle Thunder et la fondatrice du festival, la Montréalaise Scarlett James, enflammeront la scène, précédés par les coquines Whiskey Jules, Eva Mystique, Kitty Kin-Evil et Bébé Bardeau et bien d’autres encore.

Encore une fois cette année, il y aura en marge des spectacles les populaires ateliers burlesques du samedi en journée aux Studios Accento, dans la Petite Italie montréalaise. Les participants de tous les horizons, amateurs comme spécialistes, s’y feront dévoiler les secrets du burlesque par les références dans le domaine. Peut-être verrons-nous se former les vedettes de demain!

« Le burlesque remet à l’avant-scène l’amour et la séduction à une époque où nous en avons vraiment besoin, indique Scarlett James. Sous le signe de la luxure et de la sensualité, c’est un art qui va au-delà de l’effeuillage, qui fait le plein de joie, d’émotions, de musique, de danse et de chant. Grâce au burlesque, les gens réapprennent à s’amuser. »

Le Festival burlesque de Montréal prendra son envol le jeudi 12 octobre par un repas-rencontre à la charmante brasserie parisienne Le Pois Penché. Les créateurs et vedettes du festival participeront à un banquet français dont les amateurs de burlesque sont invités à se réserver une place à LePoisPenche.com. Premier arrivé, premier servi, et les places s’envoleront rapidement!

Les participants au festival sont encouragés à adhérer au code vestimentaire toute la fin de semaine. Comme à l’âge d’or d’Hollywood, l’élégance et l’imagination sont de mise. Les jeans, les chaussures de course et les casquettes sont interdits. Par souci de l’environnement, chaque paire de billets vendue contribuera à planter un arbre là où le besoin est criant, en collaboration avec onetreeplanted.org.

Les billets et tout le programme se trouvent à montrealburlesquefestival.com/fr/

Billets – Montreal Burlesque Festival

Festival burlesque de Montréal

13 et 14 octobre 2023

Club Soda, 1225, boul. Saint-Laurent, Montréal

Ouverture des portes à 19 h / Début du spectacle à 20 h

Téléchargement de photos : https://www.dropbox.com/scl/fo/6ojqgg4cc4ucnjaac6f7l/h?rlkey=5w0u66n84s06bk7vgjepbkv77&dl=0

Les médias qui souhaitent une accréditation pour le spectacle du vendredi 13 octobre ou du samedi 14 octobre au Club Soda ou qui veulent en savoir plus peuvent communiquer avec:

Leeja Murphy, Agence Pink

514 213-0045

leeja@agencepink.com