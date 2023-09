M. Philip Fayer acquiert des actions de Corporation Nuvei

MONTRÉAL, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- M. Philip Fayer, fondateur, chef de la direction et président du conseil de Corporation Nuvei (« Nuvei » ou l’« émetteur »), a déposé aujourd’hui une déclaration selon le système d’alerte concernant ses avoirs en actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne ») de Nuvei, comme le prescrit la législation en valeurs mobilières applicable.



Le 19 septembre 2023, M. Fayer a acquis 22 151 actions à droit de vote subalterne par suite du règlement de 22 151 unités d’actions restreintes dont les droits ont été acquis (le « règlement »).

Immédiatement avant la réalisation du règlement, M. Fayer avait la propriété véritable ou le contrôle des titres suivants, ou exerçait une emprise sur ces titres, directement ou indirectement : (i) 27 857 328 actions à droit de vote multiple du capital de l’émetteur (les « actions à droit de vote multiple ») (soit 36,62 % des actions à droit de vote multiple émises et en circulation), (ii) aucune action à droit de vote subalterne, (iii) des attributions fondées sur des titres de capitaux propres (collectivement, avec tous les équivalents de dividendes y afférents, les « attributions fondées sur des titres de capitaux propres »), lui permettant d’acquérir jusqu’à 3 439 259 actions à droit de vote subalterne (les droits rattachés à 217 609 d’entre elles étant ou pouvant être acquis et exercés ou réglés dans les 60 prochains jours) (les « attributions fondées sur des titres de capitaux propres dont les droits ont été acquis »). Chaque action à droit de vote multiple représente 10 voix et est convertible en une action à droit de vote subalterne à raison d’une pour une, à tout moment, selon ses modalités.

Immédiatement après la réalisation du règlement, 22 151 actions à droit de vote subalterne, soit 0,035 % des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation, ont été émises à M. Fayer, de sorte que ce dernier a maintenant la propriété véritable ou le contrôle sur les titres suivants, ou exerce une emprise sur ces titres, directement ou indirectement : (i) 27 857 328 actions à droit de vote multiple (soit 36,62 % des actions à droit de vote multiple émises et en circulation), (ii) 22 151 actions droit de vote subalterne (soit 0,035 % des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation), (iii) des attributions fondées sur des titres de capitaux propres lui permettant d’acquérir jusqu’à 3 417 108 actions à droit de vote subalterne (y compris 195 458 attributions fondées sur des titres de capitaux propres dont les droits ont été acquis).

Immédiatement avant et après la réalisation du règlement, les titres de l’émetteur dont M. Fayer avait la propriété véritable ou le contrôle ou sur lesquels il exerçait une emprise, directement ou indirectement, représentaient environ 30,8 % des actions à droit de vote subalterne émises et en circulation, après dilution partielle, dans l’hypothèse où seules les attributions fondées sur des titres de capitaux propres dont les droits ont été acquis et les actions à droit de vote multiple dont M. Fayer a la propriété véritable ou le contrôle ou sur lesquelles il exerce une emprise, directement ou indirectement, sont converties, exercées ou réglées, selon le cas, en actions à droit de vote subalterne conformément à leurs modalités.

Les titres sont détenus à des fins de placement. M. Fayer estime qu’il s’agit d’un investissement à long terme et pourra à l’occasion examiner les autres options qui s’offrent à lui et, dans l’avenir, prendre les mesures qu’il juge appropriées à l’égard de son investissement dans l’émetteur compte tenu des circonstances du moment, comme l’augmentation ou la diminution du nombre de titres de l’émetteur dont il a la propriété véritable ou le contrôle ou sur lesquels il exerce une emprise, directement ou indirectement, notamment au moyen d’achats sur le marché libre ou d’opérations de gré à gré, en fonction des conditions et facteurs pertinents, y compris la conjoncture générale du marché, de l’économie et du secteur, l’entreprise, la situation financière et les perspectives de l’émetteur, la reformulation de projets, la planification successorale, la diversification des placements et les dons de bienfaisance.

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir un exemplaire de la déclaration selon le système d’alerte déposée par M. Fayer (qui peut être consultée sous le profil de Nuvei sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca), veuillez communiquer avec :

