Libra Internet Bank, le principal partenaire des fintechs en Roumanie, sélectionne Temenos pour ses paiements transfrontaliers

Libra Internet Bank choisit la plateforme évolutive de Temenos pour offrir des paiements internationaux fiables et faciliter le respect de la norme ISO20022

TORONTO, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIBOS – Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Libra Internet Bank, l'une des banques les plus innovantes de Roumanie, a choisi Temenos pour moderniser ses capacités de paiement en utilisant Temenos Payments afin de faciliter le respect de la norme ISO 20022 pour la réalisation de paiements et de reportings transfrontaliers (Swift CBPR+) sur le réseau Swift. Libra tirera parti de la plateforme composable et évolutive de Temenos pour ajouter de nouveaux rails de paiement à l'avenir et les réunir sur une plateforme unique et efficace. Cela soutiendra les plans de croissance de la banque consistant à doubler les volumes de paiement au cours des cinq prochaines années.



Libra Internet Bank est réputée pour son innovation, ayant lancé les premiers comptes et emprunts 100 % en ligne du pays. Elle est l'un des leaders du marché pour ce qui est des partenariats avec des institutions financières et des fintechs au sein de l'Union européenne, donnant à des organisations comme Revolut, Raiffeisen Digital Bank AG et Wise les moyens d'accéder au marché roumain via l'infrastructure et les services d'API Banking de Libra.

Libra Internet Bank utilise déjà Temenos pour les opérations bancaires de base, et l'ajout de Temenos Payments permettra à la banque de simplifier et standardiser ses opérations de paiements sur une plateforme flexible et efficace, améliorant aussi bien les taux de traitement sans rupture (Straight Through Processing, STP) que le service à la clientèle.

La plateforme répondra aux exigences de la nouvelle norme ISO20022 sur les paiements et reportings transfrontaliers, étendant les services de suivi des paiements et de transparence des données. Les fonctions de gestion avancée des exceptions et d'acheminement intelligent des paiements de cette solution amélioreront l'efficacité et l'expérience client. La suite complète d'API pré-conçues de Temenos permet une intégration facile à l'infrastructure de paiements existante de Libra et aux fournisseurs de technologie financière tiers. Libra Internet Bank sera aussi en mesure d'améliorer ses processus de vérification des sanctions, pour lesquels elle utilise la solution Temenos Financial Crime Mitigation, en standardisant des points d'intégration robustes et évolutifs avec Temenos Payments.

Temenos propose une plateforme unique pour tous les segments commerciaux et marchés verticaux du secteur bancaire, comprenant les paiements et les opérations bancaires de base, et Libra bénéficiera en conséquence d'investissements accrus dans la R&D. Avec Temenos, la banque sera en mesure de remplacer progressivement ses systèmes de paiement existants et d'accélérer le délai de rentabilité.

Cristina Mahika-Voiconi, directrice générale de Libra Internet Bank, explique : « L'emploi de la toute dernière technologie pour améliorer les produits et services que nous offrons à nos clients constitue l'une des valeurs fondamentales de Libra Internet Bank. Temenos nous a permis de moderniser nos opérations et de rester à la pointe de l'innovation dans le secteur bancaire roumain. Temenos Payments renforcera ce succès en nous aidant à nous améliorer plus rapidement dans le domaine des paiements, afin d'apporter des services de paiements transfrontaliers plus rapides et plus fiables à nos clients ainsi qu'à nos partenaires fintechs. »

Jean-Paul Mergeai, président pour les régions EMOA-APAC chez Temenos, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'étendre notre relation de longue date avec Libra Internet Bank, l'une des plus grandes banques pour l'intégration de fintechs en Roumanie. Avec Temenos Payments, la banque disposera d'une plateforme de paiements moderne lui permettant d'évoluer rapidement et de propulser ses projets de croissance. Après plusieurs victoires pour le traitement SEPA Instant en Europe, notre certification pour le programme FedNow aux États-Unis, ainsi que notre récente transaction avec Convera, fournisseur de premier plan dans le domaine des paiements à l'échelle mondiale, nous prouvons davantage encore notre dynamique dans le secteur des paiements, où nous observons des opportunités de croissance prodigieuses. Nous continuons à investir fortement dans notre base à code unique pour les services bancaires de base et les paiements, ce qui fait de notre solution l'offre intégrée la plus intéressante du marché.

Temenos soutient ses clients dans le monde entier, pour différents rails de paiement comme SWIFT, RTGS, ACH et les paiements instantanés, comprenant aussi bien des systèmes respectant la norme ISO 20022 et non-ISO 20022. Temenos Payments simplifie les opérations de paiements et propose différentes options de déploiement : sur place, disponible auprès de tous les principaux fournisseurs de cloud public en laissant les banques l'exécuter elles-mêmes ou sous la forme d'une solution SaaS. Cela aide les banques à accroître leur efficacité et à réduire leurs dépenses. Temenos Payments peut s'adapter à très grande échelle pour gérer tous les types et systèmes de paiement. Temenos s'est récemment classée numéro 1 des systèmes de paiement les plus vendus dans le classement mondial Sales League Table d'IBS pour la cinquième année consécutive.

À propos de Libra Internet Bank

Libra Internet Bank a été fondée en 1996 à Bucarest. La banque se spécialise dans l'offre de produits et services dédiés aux professions libérales et aux entreprises immobilières et agroalimentaires également. Véritable leader de la numérisation de l'industrie bancaire roumaine, Libra Internet Bank a établi des partenariats avec certaines des fintechs internationales les plus importantes opérant dans le pays. Libra Internet Bank possède un réseau de 55 succursales et a été reconnue meilleur employeur de Roumanie dans le domaine financier au cours des trois dernières années.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

