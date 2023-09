CertiK établit un partenariat avec CrossAngle (Xangle) pour améliorer la sécurité du Web3 et la transparence des données

New York, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, leader de la sécurité Web3, et CrossAngle, fournisseur d'intelligence des données Web3 derrière la plateforme Xangle, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique historique visant à élever les standards de sécurité et de transparence dans l'écosystème Web3.



Ce partenariat permettra à CrossAngle de présenter les rapports de recherche de CertiK sur la plateforme Xangle, qui est disponible en anglais et en coréen. Les utilisateurs trouveront dans ces rapports des informations essentielles qui leur permettront d'approfondir leur compréhension du paysage cryptographique et de soutenir l'adoption massive du Web3

CertiK intégrera en outre les données API complètes de Xangle, qui comprennent les prix du marché, les indices pondérés, les profils de projet et les rapports de recherche. En retour, CertiK offrira à Xangle l'accès aux données de sécurité de Skynet, un tableau de bord de sécurité tout-en-un pour plus de 10 000 plateformes Web3.

"Nous sommes ravis de nous associer à CrossAngle, un leader de l'analyse des données Web3", déclare Jason Jiang, Chief Business Officer de CertiK. "Cette collaboration souligne non seulement notre engagement mutuel à renforcer la sécurité et la transparence dans l'espace blockchain, mais ouvre également la voie à un écosystème Web3 plus informé et plus sûr. Ensemble, nous visons à établir de nouvelles normes industrielles, en veillant à ce que les utilisateurs et les projets aient accès aux meilleures ressources et à des perspectives fondées sur des données."

Jake Lim, directeur du développement commercial de Xangle, a également exprimé son enthousiasme : "Nous sommes très heureux d'établir ce partenariat avec CertiK. Nous anticipons la synergie qu'il créera avec les fortes capacités d'analyse de données de Xangle sur la chaîne". Il estime en outre que "la collaboration entre Xangle et CertiK contribuera à faire progresser l'adoption massive de Web3".

Les deux entités se sont engagées à promouvoir un écosystème Web3 durable, fiable et convivial. Ce partenariat souligne leur engagement mutuel à l'égard de cette vision, en mettant l'accent sur la connaissance des données et la sécurité de haut niveau.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, combinant l'examen manuel par des experts avec la meilleure technologie d'IA pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels qu'Aptos, Ripple, Sandbox, Polygon, BNB Chain et TON.

CertiK est soutenu par InsightPartners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.

À propos de CrossAngle

CrossAngle, l'opérateur de la plateforme mondiale d'intelligence de données Web3 Xangle, s'est engagé à résoudre l'asymétrie d'information au sein de l'écosystème blockchain et à parvenir à une adoption massive de Web3 depuis sa fondation en 2018. Au fil des ans, CrossAngle a constamment publié des rapports d'analyse de l'industrie de haute qualité dans le but de favoriser un environnement transparent et robuste de l'industrie du Web3. Les rapports ont été reconnus pour leur expertise et ont été présentés sur d'importantes plateformes d'information crypto et financière locales et mondiales, notamment Bloomberg Terminal, CoinMarketCap , Yonhap Infomax et FnGuide.

En avril 2022, Xangle a franchi une étape importante en obtenant un investissement de série B de la part d'institutions financières traditionnelles établies, notamment KB Investment et Shinhan Capital Investment. Xangle a acquis une large reconnaissance en tant qu'acteur majeur de l'industrie du Web3, en se concentrant sur l'analyse de l'industrie et la fourniture d'infrastructures. Dans le cadre de sa mission de promotion de l'adoption du Web3, Xangle se prépare à lancer deux produits clés cette année : "Explorer", conçu pour la recherche et l'analyse de données sur la chaîne, et "Xangle Beacon", une solution ERP Web3 complète.

