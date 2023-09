Finished Vehicle Logistics Market Set to Accelerate to $220.3 Billion by 2031, Transparency Market Research, Inc.

Finished Vehicle Logistics Market

Rise of e-commerce and direct-to-consumer sales channels in the automotive industry has increased the need for specialized logistics services.

The global Finished Vehicle Logistics Market is on an exciting journey, driven by an ever-increasing demand for vehicles, globalization, and the surge in international trade. In this blog, we'll delve into the dynamics, trends, and projections that shape this industry, which plays a pivotal role in the automotive sector.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ

In 2022, the global finished vehicle logistics market boasted a valuation of a staggering US$ 153.4 billion. However, the journey is far from over, as projections suggest a compound annual growth rate (CAGR) of 4.1% from 2023 to 2031, with the market expected to reach US$ 220.3 billion by 2031. What's fuelling this remarkable growth?๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‹๐ž๐š๐๐ž๐ซ๐ฌ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘): ๐Š๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:APL (American President Lines)ARC (American Roll-On Roll-Off Carrier)CMA CGMCrowley Maritime CorporationCSAV (Compania Sud Americana de Vapores)GlovisGrimaldi GroupHoegh AutolinersK LineMitsui O.S.K. Lines (MOL)MSC (Mediterranean Shipping Company)Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line)UECC (United European Car Carriers)Wilhelmsen๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐žTo thrive in this dynamic market, companies need to be at the top of their game. In the competitive landscape:

Market share analysis by company provides insights into the industry's leaders.
Company profiles offer a deeper look into each player's strategies, product portfolios, sales footprint, and key financials.

๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ

๐'๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž๐ฌ: As the global population continues to grow, the appetite for automobiles is insatiable. This insatiable demand propels the finished vehicle logistics market forward.๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐“๐ซ๐š๐๐ž: Automotive manufacturers are expanding their reach, establishing production facilities worldwide to cater to regional demands. This globalization trend has led to an increase in international trade of finished vehicles, opening up opportunities for logistics providers.

๐"๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ: The adoption of cutting-edge technologies in logistics operations, such as tracking systems and automation, has enhanced efficiency and contributed to market growth.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ

๐"๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐ž ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ก๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฎ๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐ฅ๐ž๐ญ'๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ž๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:

๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

๐€๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฒ: The market is divided into two main activities - Warehouse and Transport, with the latter further sub-segmented into Roadway, Railway, Maritime, and Airway.

๐‹๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐'๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž: This includes Inbound, Outbound, Reverse, and Aftermarket logistics services.

๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ž๐ซ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž: The market caters to both Individual and Corporate Customers.

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ: Finished vehicle logistics can be Domestic or International in scope.

๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž: This segment covers a wide range of vehicles, from Passenger Vehicles to Heavy Duty Trucks and Buses & Coaches.

๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐

๐"๐ก๐ž ๐Ÿ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ก๐ž๐ ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฌ ๐š ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก, ๐ฌ๐ฉ๐š๐ง๐ง๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฉ๐ฅ๐ž ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ:

North America
Europe
Asia Pacific
Middle East & Africa
South America

Highlighted countries include the United States, Canada, Mexico, Germany, the United Kingdom, France, Spain, Italy, Nordic Countries, Russia & CIS, Japan, China, India, ASEAN Countries, South Korea, ANZ, GCC, South Africa, Turkey, Brazil, and Argentina.

The finished vehicle logistics market is a vital cog in the automotive industry's wheel, facilitating the movement of vehicles from production facilities to consumers worldwide. With globalization, advancing technology, and increasing demand, this market is poised for substantial growth in the coming years. Despite the challenges posed by high costs, logistics providers continue to find innovative solutions to meet the evolving needs of the automotive sector. As the industry charts its course towards 2031 and beyond, it promises to be an exciting journey filled with opportunities and challenges alike.