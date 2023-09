Spine Surgery Robots Market Anticipated to Reach US$ 525.3Million by 2031, CAGR of 14.4%| Transparency Market Research

Spine Surgery Robots Market

Rise in prevalence of spinal disorders such as degenerative disc disease, herniated discs, and spinal stenosis; rapid growth of robotics surgery technology

WILMINGTON, DELAWARE , UNITED STATES, September 20, 2023/ EINPresswire.com / -- The Global Spine Surgery Robots Market is on an upward trajectory, with a valuation of US$ 158.4 million in 2022. Projections indicate a staggering compound annual growth rate (CAGR) of 14.0% from 2023 to 2031, reaching a monumental US$ 525.3 million by the end of 2031.

Driving Forces

Several factors are propelling the rapid growth of the spine surgery robots market:

Technological Advancements: The surge in technological developments has paved the way for more precise, accurate, and consistent surgical procedures, making robotic assistance highly sought after.

Increased Healthcare Expenditure: Rising per-capita healthcare expenditure worldwide has allowed for greater investments in advanced medical technologies, including robotic surgery.

Rise in Disabled Population: As the global population ages, the prevalence of spine-related disabilities has increased, creating a demand for advanced surgical solutions.

Healthcare Infrastructure Development: Emerging economies are investing in the development of their healthcare infrastructure, making advanced spinal surgery accessible to a broader population. Robotic Advancements in Spine Surgery

Robotic assistance is transforming the landscape of spine surgery in several ways:

Precision and Accuracy: Robots enable surgeons to perform procedures with unmatched precision, reducing the risk of errors and complications.

Faster Recovery Times: Robotic spine surgeries often lead to faster patient recovery times, minimizing hospital stays and post-operative discomfort.

Lower Complication Rates: The use of robotics in spinal procedures has been associated with lower complication rates and better clinical outcomes.

Key Players in the Market

The Spine Surgery Robots Market is highly competitive, with several leading companies vying for dominance:

Medtronic plc
Zimmer Biomet
Globus Medical, Inc.
TINAVI Medical Technologies Co., Ltd.
Point Robotics MedTech, Inc.
NuVasive, Inc.
Brainlab AG
Curexo, Inc.
Accelus, Inc.
Synaptive Medical Market Segmentation

The spine surgery robots market can be segmented based on various factors:

Component: This includes Systems, Instrument & Accessories, and Services & Others.

Method: Procedures can be categorized as Minimally Invasive or Open Surgery.

Application: While spinal fusion remains the dominant application, robots are gaining approvals for other procedures such as disc replacement and interbody fusion.

End-user: The key end-users are Hospitals and Ambulatory Surgical Centres.

Regional Analysis

The market spans various regions, including North America, Latin America, Europe, the Middle East & Africa, with North America leading the way in technological adoption and market growth.

The Spine Surgery Robots Market is poised for exceptional growth, driven by technological innovation, increasing healthcare investments, and a growing demand for precise and efficient spine surgeries. 