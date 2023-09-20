Veracio 对 Minalyze 的里程碑式收购将通过增强的数据分析和 AI 加速全球矿体知识获取

盐湖城和哥德堡，瑞典, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在地球科学领域中开创性地实现了一次变革性的跃进，Veracio 已经自豪地与扫描和数据创新先驱者 Minalyze 签订了具有约束力的协议，总对价达到 2,930 万美元。凭借 Veracio 的 AI 和先进的分析解决方案与 Minalyze 的地质数据可视化技术的独特组合，这一战略性收购将改变行业捕获、分析和解读地质信息的方式，引领在一个日益复杂和以数据驱动的世界中进行明智决策的新时代。



“这次收购对于 Veracio 和 Minalyze 来说都标志着一个激动人心的新篇章，”Veracio 首席执行官 JT Clark表示。“我们将其视为一个‘共创佳绩’的机会，利用我们的集体专长去突破界限，创造一个超越之前所有针对采矿和勘探行业的产品组合。”

Minalyze 的尊敬的联合创始人 Annelie Lundström 和 Mikael Arthursson 将在 Veracio 内部担任重要的领导职务，而整个 Minalyze 团队将无缝过渡到 Veracio 的旗下。



Annelie Lundström 表示：“与 Veracio 联手是向前迈出的一大步。我们相信，这次收购将使我们迄今为止所取得的成就更进一步，为我们的客户提供独特的价值，并共同重新定义行业基准。”

“我们致力于保证行业对 Veracio 和 Minalyze 期望的质量和创新，”Veracio 的首席创新官 Mike Ravella表示。“我们希望向这项交易双方的客户保证，他们信任和看重的产品和服务质量将继续得到提供和支持，我们衷心感谢客户们一如既往的支持。”

这次里程碑式的交易将利用 Minalyze 和 Veracio 在科技进步与实力之间的协同效应。Veracio 坚定不移地执行其使命，推动地球科学领域的数据获取和 AI 的发展，以及以更快的速度揭示全球的关键资源。交易预计将于 2023 年 9 月 20 日完成。

关于 Veracio：

Veracio 为矿业客户提供了一系列的解决方案，以实现勘探、资源定义和生产中的矿体科学的改进、自动化和数字化转型。Veracio 通过多样化的产品组合，采用现代方法，结合了科技与数字化无障碍，并通过使用先进的扫描、传感技术，强大的数据治理以及 AI 的部署，以加速实时决策，从而显著提高了整个价值链中的效率、盈利能力和可持续性。

关于 Minalyze：

Minalyze 长期以来一直致力于开发核心样本扫描仪器和地质数据可视化软件。该公司的专利和独特的扫描仪以及基于云的软件用于数字化大量的钻探样品，通过快速、无损的多数据集收集生成高分辨率和一致的数据。Minalyze 的客户分布于欧洲、澳大利亚、非洲和北美，已经取得了国际化的商业成功。

媒体联系人：