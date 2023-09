FreedomPay annuncia la partnership con Worldpay from FIS per fornire i migliori pagamenti integrati della categoria agli esercenti aziendali

FreedomPay estenderà il suo supporto ai pagamenti integrati per gli esercenti Worldpay a livello globale in 33 nuovi mercati

PHILADELPHIA, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, leader innovativo nelle tecnologie Next Level Commerce™, ha annunciato oggi l'ampliamento della partnership con Worldpay from FIS, il più grande merchant acquirer a livello globale, per fornire pagamenti integrati e tecnologia omnicanale per il settore Retail e Hospitality e altre imprese.



La collaborazione tra due aziende ai vertici della categoria espande il loro rapporto attraverso un’implementazione graduale che coprirà alla fine numerosi mercati nelle regioni EMEA, Nord America e APAC, consentendo ai clienti globali di Worldpay di beneficiare di una migliore tecnologia di pagamento attraverso una serie di punti di contatto con i consumatori. FreedomPay offre una maggiore flessibilità e opzionalità per il settore Retail e Hospitality e per altre aziende che operano a livello transfrontaliero e con diversi fornitori di punti vendita.

Chris Kronenthal, presidente di FreedomPay, ha dichiarato: “Insieme, Worldpay e FreedomPay stanno trasformando i pagamenti in tutto il mondo, portando più funzionalità e innovazione alle aziende e ai loro clienti. Collegando le tecnologie di FreedomPay e Worldpay, gli esercenti possono aspettarsi un’esperienza uniforme e stabile”.

La piattaforma commerciale FreedomPay supporta gli esercenti e le imprese di tutto il mondo unendo sicurezza, identità, pagamenti, fedeltà e pubblicità con soluzioni proprietarie basate sui dati, offrendo al contempo un servizio di classe mondiale con un’assistenza premium 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno.

La piattaforma Next Level Commerce™ di FreedomPay trasforma i sistemi e i processi di pagamento esistenti da legacy a sistemi all'avanguardia e consente agli esercenti di sfruttare la potenza dei pagamenti. La tecnologia di FreedomPay, scelta prioritaria per molte delle più grandi aziende di tutto il mondo nei settori della vendita al dettaglio, dell’ospitalità, dei servizi di alloggio, del gioco d’azzardo, dello sport e dell’intrattenimento, dei servizi di ristorazione, dell’istruzione, della sanità e dei servizi finanziari, è stata costruita appositamente per offrire prestazioni solide nel contesto altamente complesso del commercio globale.

La società mantiene un ambiente di sicurezza di livello mondiale ed è stata la prima a ottenere l’ambita certificazione da parte del PCI Security Standards Council in relazione allo standard Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV) in Nord America. Le solide soluzioni di FreedomPay per i pagamenti, la sicurezza, l’identità e l’analisi dei dati sono disponibili presso i punti vendita, online e su mobile e sono supportate dalla rapida adozione di API. La pluripremiata piattaforma FreedomPay Commerce opera su un unico stack tecnologico unificato in più continenti, consentendo alle aziende di offrire un’esperienza radicalmente innovativa su scala globale. www.freedompay.com.

