FreedomPay annonce un partenariat avec Worldpay from FIS en vue de fournir les meilleurs paiements intégrés de leur catégorie aux entreprises commerçantes

FreedomPay étendra sa prise en charge des paiements intégrés pour les commerçants Worldpay à l'échelle mondiale, sur 33 nouveaux marchés

PHILADELPHIE, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, un leader innovant des technologies Next Level Commerce™, a annoncé aujourd'hui une expansion de son partenariat avec Worldpay from FIS, le plus grand acquéreur de commerçants au monde, en vue de fournir des paiements intégrés et des technologies omnicanales aux entreprises dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et bien d'autres.



La collaboration entre les deux meilleures entreprises de leur catégorie étend leur relation par le biais d'un déploiement graduel afin de couvrir au final de nombreux marchés des régions EMOA, Amérique du Nord et APAC, permettant aux clients internationaux de Worldpay de bénéficier de technologies de paiement améliorées via plusieurs points de contact avec les consommateurs. FreedomPay offre un niveau supérieur de flexibilité et d'optionalité pour les entreprises des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et bien d'autres opérant à travers les frontières et fournisseurs de points de vente.

« Ensemble, Worldpay et FreedomPay sont en train de transformer les paiements dans le monde entier, en apportant davantage de fonctionnalité et d'innovation aux entreprises et à leurs clients », a déclaré Chris Kronenthal, président de FreedomPay. « En connectant les technologies de FreedomPay et de Worldpay, les commerçants peuvent s'attendre à une expérience harmonieuse et uniforme. »

La plateforme de commerce FreedomPay soutient les commerçants et les entreprises dans le monde entier en fusionnant sécurité, identité, paiements, fidélité et publicité avec des solutions axées sur les données exclusives, tout en offrant un service de classe mondiale avec une assistance haut de gamme disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce™ de FreedomPay transforme les systèmes et processus de paiement existants pour les faire passer à la pointe de la technologie et permet aux marchands de dévoiler la puissance des paiements. En tant que premier choix pour bon nombre des plus grandes entreprises du monde dans les domaines de la vente au détail, de l'hôtellerie, de l'hébergement, des jeux, des sports et du divertissement, des services alimentaires, de l'éducation, des soins de santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour fournir des performances solides dans l'environnement extrêmement complexe du commerce mondial.

La société maintient un environnement de sécurité de classe mondiale et a été la première à obtenir la validation convoitée du Conseil des normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI) par rapport à la norme de cryptage point à point (P2PE/EMV) en Amérique du Nord. Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d'identité et d'analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile et sont prises en charge par l'adoption rapide des API. La plateforme de commerce FreedomPay primée fonctionne sur une seule et unique pile technologique unifiée sur plusieurs continents, permettant ainsi aux entreprises d'offrir une expérience innovante de niveau supérieur à l'échelle mondiale. www.freedompay.com.

