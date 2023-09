L'acquisition décisive de Minalyze par Veracio sur le point d'accélérer la connaissance des gisements mondiaux par une amélioration de l'analyse des données et de l'IA

SALT LAKE CITY et GÖTEBORG, Suède, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apportant une avancée transformatrice en géosciences, Veracio est fière d'avoir conclu un accord exécutoire en vue d'acquérir Minalyze , pionniers du balayage minier et innovateurs en matière de données, pour un montant total de 29,3 millions $ US . Grâce à la combinaison unique des solutions d'analyses avancées et d'IA de Veracio ainsi que la technologie de visualisation des données géologiques de Minalyze, cette acquisition stratégique va métamorphoser la manière dont l'industrie capte, analyse et interprète les informations géologiques, nous poussant vers une ère de prises de décisions éclairées dans un monde toujours plus complexe et dominé par les données.



« Cette acquisition représente un nouveau chapitre prometteur aussi bien pour Veracio que Minalyze », a déclaré JT Clark, PDG de Veracio. « Nous considérons cela comme une opportunité de "faire mieux ensemble", en mobilisant notre expertise commune afin de repousser les limites et de créer un portefeuille de produits qui va au-delà de tout ce qui était jusqu'à présent disponible dans le domaine de l'exploration et de l'extraction. »

Annelie Lundström et Mikael Arthursson, les honorables cofondateurs de Minalyze, seront amenés à occuper pleinement les fonctions de direction au sein de Veracio, tandis que l'ensemble de l'équipe de Minalyze opèrera une transition fluide sous la bannière de Veracio.

« Conjuguer nos efforts avec Veracio est un grand pas en avant »,a commenté Annelie Lundström. « Nous pensons que cette acquisition nous permettra de mettre en valeur ce qui a été accompli jusqu'ici, de fournir une valeur distincte à nos clients et de conjointement redéfinir les standards de l'industrie. »

« Nous sommes déterminés à maintenir le niveau de qualité et d'innovation qu'attend désormais l'industrie de la part de Veracio et Minalyze », a ajouté Mike Ravella, directeur de l'innovation chez Veracio. « Nous voulons assurer à nos clients de part et d'autre de cette transaction que les produits et la qualité des services auxquels ils font confiance et qu'ils apprécient resteront disponibles et bien pris en charge, et nous encourageons et apprécions leur fidélité. »

Cette transaction importante capitalisera sur la synergie entre les prouesses et progrès technologiques et scientifiques de Veracio et Minalyze. Veracio reste fidèle à sa mission de faire évoluer l'acquisition de données et l'IA dans le domaine des géosciences, et de dévoiler les ressources vitales dans le monde avec une plus grande rapidité. La transaction devrait être finalisée le 20 septembre 2023.

À propos de Veracio :

Veracio offre à ses clients du secteur minier une gamme de solutions qui améliore, automatise et transforme en données numériques leurs sciences des gisements en exploration, définition des ressources et production. Soutenant une approche moderne à travers un portefeuille de produits variés, Veracio fusionne la science et la technologie avec l'accessibilité numérique en utilisant le balayage avancé, la détection avec une forte gouvernance des données et le déploiement de l'IA afin d'accélérer la prise de décision en temps réel et d'améliorer de manière considérable l'efficacité, la rentabilité et la durabilité sur l'ensemble de la chaine de valeur.

À propos de Minalyze :

Minalyze possède une longue expérience dans le développement d'instruments de balayage pour les carottes de sondage et les logiciels de visualisation des données géologiques. Brevetés et uniques, le scanner de l'entreprise et son logiciel basé sur le cloud pour la numérisation d'importants volumes de carottage génèrent des données haute résolution et cohérentes au moyen d'une collecte rapide et non-destructive de nombreux ensembles de données. Minalyze a connu un succès commercial international avec des clients en Europe, en Australie, en Afrique et en Amérique du Nord.

