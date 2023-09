Scuola di Management Up Level: Eccellenza e Innovazione nella Formazione Manageriale

Fabrizio Serafini fondatore della Scuola interviene sul tema dell'esigenza della “formazione continua”

ROMA, ITALIA, September 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, la Scuola di Management Up Level si riafferma come pilastro nell'istruzione manageriale italiana. Fondata dal rinomato professionista Fabrizio Serafini , la Scuola Up Level si dedica con fervore all'insegnamento di una formazione manageriale completa, toccando ogni aspetto, dinamica e sfumatura del campo.Il cuore della missione della Scuola Up Level è offrire agli studenti una panoramica approfondita e una formazione che sia rigorosa e, allo stesso tempo, coinvolgente. Grazie all'adozione di tecniche didattiche che uniscono prassi tradizionali a metodi pratici e innovativi, la Scuola assicura un apprendimento completo e stimolante.Dedicata all'eccellenza educativa, la Scuola di Management Up Level propone una selezione di corsi progettati per formare professionisti di calibro superiore. A testimonianza di ciò, annovera tra le sue fila un corpo docente di elite, con esperti riconosciuti e attivi nel loro campo. Le aree di specializzazione spiccano in settori come l'hospitality management, il tourism management, la comunicazione digitale e la gestione eventi.Fabrizio Serafini, fondatore, ha affermato: "Il nostro obiettivo principale è dotare gli studenti delle competenze e delle conoscenze indispensabili per brillare nel mondo del management. Ambiamo a formare professionisti d'eccellenza, pronti ad assumere ruoli manageriali con sicurezza e con competenze debitamente certificate”.La Scuola Up Level ha ottenuto prestigio grazie a numerose certificazioni e riconoscimenti, dimostrando il suo impegno per l'eccellenza nella formazione, tra cui la certificazione ISO 9001 per la progettazione ed erogazione di Master Post-Laurea e Corsi di Formazione Professionale. Nel 2009, ha ricevuto l'accreditamento dalla Regione Lazio, seguito dall'accreditamento da parte della Regione Lombardia nel 2011 e dalla Regione Campania nel 2016.Con filiali a Milano, Roma e Napoli, e avendo condotto oltre 400 edizioni di Master, la Scuola Up Level è strategicamente posizionata per soddisfare le esigenze degli studenti e dei professionisti in tutta Italia. La sua missione formativa è riscontrabile anche nel mondo imprenditoriale, con oltre 5.000 aziende partner che testimoniano la qualità della sua formazione.Fabrizio Serafini ha aggiunto: "Di fronte ai rapidi cambiamenti sociali e alle evoluzioni tecnologiche, è essenziale avere professionisti altamente qualificati. È fondamentale che la teoria sia affiancata da esperienze concrete, come solo la nostra scuola sa garantire, sostenuta da un team di docenti di indiscusso valore”.In sintesi, la Scuola di Management Up Level si distingue come un baluardo nell'istruzione manageriale italiana, impegnata in un percorso di continua eccellenza ed innovazione. Il Dottor Fabrizio Serafini, assieme al suo team, è risoluto nel continuare a offrire un'istruzione di prim'ordine, preparando gli studenti a un futuro luminoso nel management.Per saperne di più sull'offerta formativa, si può visitare il sito https://www.uplevel.it/