Hoiana Resort & Golf Tỏa Sáng Tại ITE TP.HCM 2023

NAM HỘI AN, Việtnam, Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoiana Resort & Golf, khu nghỉ dưỡng Tích hợp hướng biển cao cấp hàng đầu Việt Nam, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ tại Triển Lãm Du lịch Quốc tế (ITE) lần thứ 17 năm 2023 được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 7 đến ngày 9/9. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 đơn vị triển lãm, thu hút 15.000 lượt khách tham quan và được đưa tin bởi hơn 20 cơ quan truyền thông quốc tế.



ITE 2023, một trong những triển lãm du lịch và lữ hành nổi bật ở châu Á, đã thành công khi quy tụ các đơn vị triển lãm từ 30 tỉnh thành, từ đó tạo nên một sân chơi năng động nhằm quảng bá du lịch và thiết lập các mối quan hệ đối tác thiết yếu trong ngành.

Hoiana Resort & Golf tự hào tham gia vào sự kiện uy tín này với tư cách là đơn vị triển lãm để giới thiệu hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu cũng như những loại hình dịch vụ mới nhất đến với các đối tác trong ngành du lịch, lữ hành, khách sạn cũng như khách tham quan. Sự hiện diện của Hoiana Resort & Golf tại ITE 2023 đã thể hiện sự cam kết vững chắc trong việc thúc đẩy ngành du lịch, đặc biệt tập trung vào quảng bá vẻ đẹp tỉnh Quảng Nam nói riệng và khu vực miền trung nói chung.

Trong suốt thời gian ba ngày diễn ra sự kiện, đội ngũ nhân viên kinh doanh đã thiết lập hơn 100 cuộc hẹn để gặp gỡ các đối tác và khách hàng, nhiệt tình chào đón các quý vị đại biểu, giới truyền thông để giới thiệu đến họ những trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại Hoiana Resort & Golf. Nhằm tri ân những vị khách quý đến tham quan, Hoiana Resort & Golf đã tổ chức các hoạt động rút thăm may mắn hàng ngày, nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan triển lãm có cơ hội nhận được voucher lưu trú cao cấp, chơi Golf miễn phí, phiếu quà tặng ăn uống và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Thành tựu đáng tự hào nhất trong sự kiện lần này của thương hiệu chính là gian hàng triển lãm được thiết kế sang trọng, tinh tế, khác biệt và đã nhận được giải thưởng 'Best Booth' (Gian hàng Đẹp nhất) từ ITE TP.HCM 2023; khẳng định sự cam kết vững chắc của Hoiana Resort & Golf về sự xuất sắc trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Trong tương lai xa hơn, Hoiana Resort & Golf vẫn kiên định với cam kết mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời liên tục đặt ra những tiêu chuẩn mới cho lĩnh vực giải trí và sân Golf cao cấp. Hoiana Resort & Golf trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các khách hàng & đối tác đã ghé thăm gian hàng tại ITE 2023 và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ban tổ chức vì đã mang đến một sự kiện thành công rực rỡ giúp thúc đẩy và quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới.

Thư viện ảnh:

Bấm vào [Link] ở đây để tải hình ảnh chất lượng cao





Hoiana Resort & Golf giới thiệu các sản phẩm và ưu đãi mới nhất cho hơn 15.000 du khách và thực hiện hơn 100 cuộc hẹn với các đối tác thương mại.





Du khách được nhận về những giải thưởng độc quyền từ chương trình rút thăm may mắn hàng ngày Giải thưởng ‘Thiết kế gian hàng đẹp nhất’ do ITE trao tặng một lần nữa khẳng định cam kết của Hoiana Resort & Golf trong mọi khía cạnh dịch vụ và vận hành.





Về Hoiana Resort & Golf:

Hoiana Resort & Golf là khu nghỉ dưỡng phức hợp sang trọng của Việt Nam, tọa lạc trên bờ biển nguyên sơ rất gần với phố cổ Hội An - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Là cái tên duy nhất tại Việt Nam được xếp ở vị trí thứ ba trong Hạng mục Khu nghỉ dưỡng Phức hợp của Giải thưởng Du lịch + Giải trí Cao cấp Châu Á Thái Bình Dương năm 2023, nơi đây nằm trên đường biển dài 4km với 4 khách sạn sang trọng: Hoiana Hotel & Suites cung cấp 141 phòng suite; New World Hoiana Hotel với 476 phòng; New World Hoiana Beach Resort sở hữu 330 phòng & suite được thiết kế theo phong cách trang nhã và bền vững; cuối cùng là Rosewood Hội An (sắp khai trương). Ngoài ra, Hoiana Residences mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thoải mái như ở nhà với 270 căn hộ được bài trí sang trọng và rộng rãi, tất cả đều có hướng vườn xanh mát hoặc hướng biển Đông tuyệt đẹp.

Khu nghỉ dưỡng phức hợp cũng là nơi quy tụ hơn 10 nhà hàng đẳng cấp quốc tế, phục vụ hơn 12 trường phái ẩm thực; từ hương vị Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến quốc tế. Đồng thời, Hoiana Resort & Golf cũng cung cấp dịch vụ giải trí và khu trò chơi có thưởng hiện đại với hơn 140 bàn và 300 trò chơi, từ đó cung cấp đa dạng trải nghiệm vui chơi.

Khu nghỉ dưỡng cũng tự hào sở hữu sân gôn 18 lỗ hoành tráng được thiết kế bởi Robert Trent Jones Jr mang tên Hoiana Shores Golf Club. Sân gôn 71 par mang đến một trong những trải nghiệm chơi gôn hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á và mang tính thử thách rất cao đối với người chơi. Clubhouse rộng hơn 6.000 m2 tại đây được xem là một trong những Clubhouse lớn nhất ở châu Á với hệ thống cơ sở vật chất toàn diện. Sân gôn này từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá như “2023 Top 100: Best Golf Courses in the World” do Today’s Golfer bình chọn, “Best Golf Course in Vietnam 2022” và “Top 10 Best Golf Course in Vietnam 2022” do Vietnam Golf & Leisure Awards bình chọn. Ngoài ra, sân cũng đứng thứ 15 trong số “Top 100 Golf Courses in Asia” thuộc hạng mục giải thưởng do Golf Travel Korea và Golf Travel China đồng tổ chức. Được đánh giá như “Giải Oscar” của ngành công nghiệp Golf toàn cầu, Asian Golf Awards đã vinh danh Hoiana Resort & Golf là “Best Golf Resort in Asia Pacific” và trao tặng Hoiana Shores danh hiệu “Best Golf Course in Vietnam” vào tháng 11 năm 2022.

Hoiana đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án phát triển tổng thể trị giá 4 tỷ đô la, bao gồm 1000 ha đất ngay phía nam Hội An, Quảng Nam. Với kế hoạch phát triển đầy tham vọng đang được tiếp tục triển khai, khu nghỉ dưỡng hứa hẹn sẽ tiếp tục thiết lập chuẩn mực mới cho ngành du lịch xa xỉ tại Việt Nam, cân bằng với giá trị của các di sản văn hóa, từ đó mang đến nhiều cơ hội kiến tạo thịnh vượng kinh tế cho tỉnh miền trung Quảng Nam.

