Evaxion élargit son portefeuille de vaccins bactériens précliniques en collaboration avec une société pharmaceutique de premier plan

Identification de cibles basée sur l'IA pour un pathogène bactérien présentant un besoin médical élevé pour lequel aucun vaccin n'est actuellement disponible

Les plateformes d'IA exclusives EDEN™ et RAVEN™ d'Evaxion seront utilisées pour la conception rapide d'un tout nouveau candidat vaccin capable d'identifier une réponse immunitaire à la fois humorale (anticorps) et cellulaire contre l'agent pathogène concerné

Projet collaboratif et cofinancé par deux entreprises présentant un fort alignement scientifique ainsi que des compétences et capacités complémentaires

Cette collaboration souligne l'orientation stratégique d'Evaxion consistant à exploiter la puissance de l'IA afin d’identifier de nouvelles cibles d’une manière beaucoup plus efficace que les méthodes traditionnelles

COPENHAGUE, Danemark, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies basées sur l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de recherche, EVX-B3, un candidat vaccin conçu par l'IA contre un pathogène bactérien non divulgué. Le nouveau projet de vaccin s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre Evaxion et une société pharmaceutique de premier plan non divulguée tirant parti des actifs et du savoir-faire uniques des deux organisations.

Pour développer un vaccin efficace, Evaxion a lancé des activités d’identification pour EVX-B3 en utilisant ses deux plateformes d’IA EDEN™ et RAVEN™ afin d’identifier des antigènes protecteurs capables d'obtenir une réponse à la fois humorale (anticorps) et cellulaire à l'agent pathogène. EVX-B3 vise à résoudre un problème médical mondial grave, en ciblant un agent pathogène associé à des infections répétées, à une incidence croissante ainsi qu’à des complications médicales souvent graves, et pour lequel aucun vaccin n'est encore actuellement disponible. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un effort de collaboration qui sera cofinancé par les deux sociétés.

Birgitte Rønø, directrice scientifique d'Evaxion, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer notre prochaine collaboration qui vise à étudier conjointement les capacités de nos plateformes d'IA dans le but de concevoir un vaccin révolutionnaire ciblant cet agent pathogène spécifique. Nous sommes convaincus que cette collaboration validera davantage encore la puissance de l’IA au profit de la santé mondiale grâce à la conception de vaccins uniques contre des maladies graves. »

À propos d’EDEN™

EDEN™ est une plateforme d'IA exclusive capable d'identifier rapidement les antigènes qui déclencheront une réponse immunitaire robuste et hautement protectrice contre la quasi-totalité des maladies infectieuses bactériennes. La plateforme EDEN™ est entièrement pilotée par l'IA et conçue afin d’identifier les vaccins candidats plus rapidement que les méthodes de pointe actuelles et à moindre coût. Avec EDEN™, nous adoptons une nouvelle approche du développement de vaccins pour lutter contre le problème mondial croissant de la résistance aux antibiotiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet .

À propos de RAVEN™

RAVEN™ est une plateforme d'IA exclusive qui identifie rapidement les candidats vaccins contre les maladies virales existantes, émergentes et en mutation. Nous développons actuellement des vaccins candidats de nouvelle génération qui visent à déclencher de manière simultanée de puissantes réponses des lymphocytes B et T. Les vaccins actuels contre les infections virales sont confrontés à une efficacité décroissante et à leur contournement par les virus mutants. Avec RAVEN™, l’ajout de la composante cellulaire T est destiné à assurer une protection plus large et plus durable. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet .

À propos d'EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des plateformes d'IA de pointe. Les technologies exclusives et évolutives d'Evaxion exploitent la puissance de l'intelligence artificielle afin de décoder le système immunitaire humain et de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. La société s'engage à transformer la vie des patients dont les besoins cliniques ne sont pas satisfaits en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d'informations sur Evaxion et ses immunothérapies révolutionnaires, veuillez consulter le site www.evaxion-biotech.com .

Déclaration prospective

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait » et d'autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d'essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l'impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie ; et d'autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres dépôts auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, qui sont disponibles à l'adresse www.sec.gov . Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Coordonnées de contact Evaxion Biotech A/S Christian Kanstrup Président Directeur Général cka@evaxion-biotech.com Source : Evaxion Biotech