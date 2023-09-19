Visited Uygulamasına Göre Türkiye'de En Çok Ziyaret Edilen 10 Cami

Visited Seyahat Uygulaması, Kullanıcı Verilerini Derleyerek En Çok Ziyaret Edilen Camileri Belirledi

TORONTO, Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 Cami, Visited seyahat uygulamasının arkasındaki şirket olan Arriving In High Heels Corporation tarafından yayınlandı. Liste 1,8 milyondan fazla uluslararası gezgine ve gezginlerin kendi bildirimlerine dayanmaktadır.



Visited, kullanıcıların gittikleri yerleri işaretlemelerine, en popüler seyahat destinasyonlarına göz atmalarına, yeni yerler keşfetmelerine, özel seyahat haritaları almalarına ve daha fazlasına olanak tanıyan popüler bir seyahat planlama uygulamasıdır. Uygulama Türkçe dahil 30'dan fazla dilde mevcuttur.

Türkiye, ziyaret etmek için en popüler 12. ülkedir. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, en çok ziyaret edilen 20 antik yer arasında bulunan İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı, Efes ve Kapadokya gibi antik yerleri görmek için gelmektedir. İstanbul aynı zamanda yolcu gemileriyle seyahat eden ziyaretçiler arasında da popülerdir. Alışveriş, plajlar ve kaplıcalar da gezginlerin Türkiye'yi seçmesinin nedenleri arasında yer almaktadır.

Dünyada en çok ziyaret edilen 10 camiden 5'i Türk camileridir. Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 cami arasında şunlar bulunur:

Ayasofya Camii Sultanahmet Camii Süleymaniye Camii Eyüp Sultan Camii Yeni Cami Ortaköy Camii Fatih Camii Selimiye Camii Kocatepe Camii Bursa Ulu Camii

Daha fazla seyahat istatistiği almak ve Visited Uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://visitedapp.com adresini ziyaret edin.

Visited Uygulaması Hakkında

Visited uygulaması, kullanıcıların seyahatlerini ülkeye, bölgeye veya şehre göre planlamalarına olanak tanır. Kullanıcılar, yüzlerce ilham veren seyahat fotoğrafını kaydırarak yeni yerler keşfedebilir ve bunları daha sonra ‘gidilen’ veya ‘istek’ listelerine ekleyebilirler. Seyahat listeleri, kullanıcıların ziyaret ettikleri veya ziyaret etmek istedikleri destinasyonları kategoriye göre seçmelerine olanak tanıyan bir özelliktir. 150'den fazla farklı seyahat listesi olduğundan kullanıcılar birçok yer ve ilgi alanı arasından seçim yapabilir. Seyahat planı özelliği, kullanıcıların ülkeleri bulunmak istedikleri yer ve yaşamak istedikleri deneyim sayısına göre sıralamalarına olanak tanır. Bu da uygulamayı ideal seyahat planlama uygulaması haline getirir.

Farklı kategorilere göre daha fazla seyahat istatistiği ve dünyadaki en popüler destinasyonları görmek için kullanıcılar iOS veya Android'de Visited'ı indirebilirler.

Arriving In High Heels Corporation Hakkında

Arriving In High Heels Corporation; Pay Off Debt, X-Rate ve en popüler uygulaması Visited gibi uygulamalara sahip bir mobil uygulama şirketidir.

İletişim Bilgileri

Anna Kayfitz

anna@arrivinginhighheels.com