Ensurge Micropower décroche un nouveau contrat avec un important fournisseur de dispositifs portatifs

SAN JOSE, Californie, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après des années de développement, d'ingénierie exceptionnelle et de tests, Ensurge Micropower (OSE : ENSU, et OTCQB : ENMPY) observe une percée et consolide sa position sur le marché avec la signature d'un nouvel accord d'évaluation pour sa micro-batterie ultra-fine au lithium avec l'un des plus grands fournisseurs de dispositifs portatifs possédant une présence considérable sur le marché des produits électroniques de grande consommation.



« La signature de cet accord constitue une validation importante à la fois de nos progrès et de notre leadership technologique. Cela marque aussi une étape majeure car nous amorçons ainsi la production en série de la première micro-batterie à semi-conducteurs au lithium de 1-100 milliampères-heure (mAh) du secteur », a déclaré Lars Eikeland, PDG d'Ensurge.

La technologie unique de la batterie d'Ensurge surmonte les limites des alternatives au lithium-ion et au lithium-polymère pour les dispositifs portatifs et les applications de l'IdO lorsque l'espace est limité, et quand il est extrêmement important de disposer d'une densité énergétique élevée. Cette batterie offre une vitesse de charge améliorée, une décharge d'impulsions élevée ainsi que d'autres avantages d'une importance critique pour les applications de santé numérique, de fitness et de surveillance à distance des patients.

Ensurge a achevé avec succès la première batterie à semi-conducteurs multicouches au monde employant sa technologie de lithium à semi-conducteurs rechargeable, et nos micro-batteries permettront aux dispositifs portables, audibles et connectés à l'IdO de se recharger plus rapidement et de posséder une meilleure autonomie que cela n'est possible avec toute autre technologie de batterie disponible sur le marché aujourd'hui. Cette technologie est unique et très attendue sur le marché, selon M. Eikeland.

« En conséquence, nous observons maintenant une augmentation de l'intérêt et de la demande de la part des grandes entreprises, et nous commençons désormais à accroître nos capacités de fabrication pour y répondre », explique M. Eikeland.

La micro-batterie à semi-conducteurs d'Ensurge change la donne en matière de densité énergétique, de nombre de cycles de charge, de facteur de forme et de sécurité, et l'entreprise s'attend à ce que de nouveaux dispositifs portatifs et applications de l'IdO arrivent sur le marché rapidement en s'appuyant sur la qualité et les performances de sa micro-batterie.

