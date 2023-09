Theratechnologies annoncera ses résultats du troisième trimestre de l’exercice financier de 2023

MONTRÉAL, 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, annonce aujourd’hui que la Societé dévoilera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice financier, clos le 31 août 2023, et fera une mise à jour sur ses activités, le mardi 26 septembre 2023 à 8h30 (heure de l’est).



La conférence téléphonique sera animée par M. Paul Lévesque, président et chef de la direction. D'autres membres de l'équipe de direction, dont le vice-président principal et chef de la direction financière, M. Philippe Dubuc, le vice-président principal et chef de la direction médicale, Dr Christian Marsolais, et le chef de la direction commerciale mondiale, M. John Leasure, se joindront à M. Lévesque pour répondre aux questions des participants après les remarques préparées.

Les participants sont invités à se connecter au moins dix minutes à l'avance afin d’avoir accès à la conférence.

Les informations relatives à l'accès et à la retransmission de la conférence téléphonique se trouvent ci-dessous :

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Date de la conférence téléphonique 26 septembre 2023 Heure de la conférence téléphonique 8h30, heure de l’est Lien de la webdiffusion https://edge.media-server.com/mmc/p/3ghrwkyd Numéro de téléphone 1-888-317-6003 (sans frais) ou 1-412-317-6061 (international) Code d’accès 9250897

Un enregistrement sera également disponible sur la page Web destinée aux investisseurs de la Société, dans la section des événements antérieurs .

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Suivez Theratechnologies sur Linkedin et Twitter.

