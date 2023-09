Gildan annonce sa participation à la conférence « Back to School » de la Banque Scotia

MONTRÉAL, 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) annonce aujourd'hui que Rhodri J. Harries, premier vice-président, chef des services financiers et administratifs et Chuck Ward, président, ventes, marketing, et distribution participeront à une discussion informelle et à des réunions individuelles avec des investisseurs lors de la 27e conférence annuelle « Back to School » de la Banque Scotia à Toronto le 20 septembre 2023.



À propos de Gildan

Gildan est un important fabricant de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie. L’entreprise commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, aux États-Unis et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à sa stratégie ESG intégrée dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et sur sa stratégie ESG de nouvelle génération, visitez le site www.gildancorp.com/fr.