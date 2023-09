La Police du CN se mobilise à l’occasion de la Semaine de la sécurité ferroviaire 2023 Gare à votre sécurité : Arrêter. Regarder. Écouter. Vivre.

Des agents de la Police du CN rencontreront des collectivités du Canada et des États-Unis pour sensibiliser les gens et contribuer à sauver des vies

MONTRÉAL, 18 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a lancé aujourd’hui sa campagne annuelle de sensibilisation à la sécurité ferroviaire, la Semaine de la sécurité ferroviaire 2023. La Compagnie se joint à des groupes dans toute l’Amérique du Nord pour sensibiliser au danger des comportements à risque autour de la propriété ferroviaire.



Du 18 au 24 septembre, la Police du CN ainsi que de nombreux collègues du CN transmettront le message de la sécurité ferroviaire dans les collectivités du réseau de la Compagnie pour aider à prévenir les accidents et les blessures.

« Depuis plus d’un siècle, nos chemins de fer relient les collectivités de toute l’Amérique du Nord, et nos pays au reste du monde. Élément essentiel de notre quotidien, chacun est responsable de la sécurité ferroviaire; c’est pourquoi le CN veut que vous vous impliquiez et que vous nous aidiez à sauver des vies. Nous vous encourageons à rappeler à vos proches, à vos voisins et aux collectivités l’importance cruciale d’être en sécurité à proximité de la propriété des chemins de fer; vous pourriez aider à sauver une vie. »

- Stephen Covey, chef de la Police et chef de la sécurité du CN



En Amérique du Nord, on compte en moyenne chaque année 2 000 accidents aux passages à niveau et 1 000 incidents d’intrusion. En 2022 seulement, 2 194 collisions à des passages à niveau ont été signalées aux États-Unis. Ces événements ont entraîné 274 décès et causé des blessures à 658 personnes. Au Canada, on a dénombré 232 incidents aux passages à niveau et intrusions, qui ont entraîné 66 décès et occasionné des blessures graves à 43 personnes.

La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée

En collaboration avec les municipalités, les villes et les communautés autochtones, le CN promeut le message de la sécurité ferroviaire partout où il mène ses activités. En 2022, plus de 270 collectivités desservies par notre réseau ont signé des résolutions ou des proclamations reconnaissant officiellement la Semaine de la sécurité ferroviaire et son importance. Depuis 20 ans, la Compagnie a fait la promotion d’un comportement sécuritaire à proximité des voies et des trains. Nous avons besoin de l’aide des collectivités que nous desservons, des écoles et de nos partenaires. Une sensibilisation accrue à l’égard de la sécurité aux passages à niveau et des risques liés aux intrusions permet d’assurer la sécurité de tous.

À propos de la Police du CN

Chaque année, la Police du CN effectue des centaines d’interventions sur l’ensemble du réseau du CN qui parcourt huit provinces canadiennes et 16 États américains. En plus de protéger la propriété du CN, les agents de la Police du CN font des exposés sur la sécurité ferroviaire dans les écoles, les entreprises de camionnage, les entreprises de transport par autobus et les organismes communautaires. En mettant en œuvre des initiatives de sensibilisation stratégiques et en menant des opérations ciblées, la Police du CN vise à promouvoir des comportements prudents et à sensibiliser davantage les gens à l’importance de la sécurité ferroviaire. La Police du CN s’est engagée à faire du CN le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord.

