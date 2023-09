Quadient enrichit sa solution cloud de communication client avec l’acquisition d’une technologie de formulaires intelligents

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement de Quadient Inspire iForms, une nouvelle fonctionnalité de formulaires intelligents intégrée à sa solution de gestion de la communication client (CCM) Quadient Inspire, à la suite de l'acquisition de Daylight Automation1.



Daylight Automation, anciennement FormHero, est une plateforme cloud low-code qui permet aux entreprises de créer et de déployer rapidement des solutions numériques personnalisées. Leur base de clients s'étend à des secteurs très orientés client, tels que la banque et l'assurance, et comprend trois grandes institutions financières au Canada. Les deux entreprises collaboraient étroitement depuis l'annonce de leur partenariat en 2022. Avec cette nouvelle capacité de formulaire intelligent, Quadient Inspire apporte de nouveaux bénéfices aux entreprises à la recherche de solutions cloud permettant de créer des expériences client attractives à grande échelle.

« La collecte de données et la rationalisation des interactions clients doivent aller au-delà du simple formulaire en ligne », explique Marci Maddox, Vice-Présidente de la Recherche sur les Stratégies d'Expérience Numérique chez IDC. « Il y a maintenant un besoin accru de gérer la confidentialité des données, la personnalisation et des communications plus intelligentes à travers des capacités interactives plus robustes. L'acquisition de Daylight Automation va mettre Quadient en bonne position pour proposer des formulaires intelligents et des communications fiables, des éléments indispensables au monde du travail digital d'aujourd'hui ».

En adoptant de plus en plus les formulaires électroniques pour s'aligner sur leurs initiatives écologiques et objectifs de réduction de coûts, les entreprises bénéficient de processus rationalisés, de besoins de stockage physique réduits et de flux de travail simplifiés.

« L'ajout d'Inspire iForms à notre solution CCM leader sur son marché nous donne un avantage concurrentiel supplémentaire et aidera nos clients à créer des expériences client encore plus exceptionnelles », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Notre partenariat avec Daylight a prouvé que nos capacités combinées permettent de stimuler les ventes, d'améliorer la satisfaction des clients et de les fidéliser à grande échelle au sein de grandes entreprises. Avec Daylight maintenant officiellement intégré à Quadient, nous nous réjouissons de pouvoir approfondir notre collaboration et d'exploiter cette technologie dans toutes nos solutions ».

La nouvelle fonctionnalité Quadient Inspire iForms est disponible via les canaux de vente habituels de Quadient, pour le bénéfice d’entreprises de toutes tailles que Quadient sert au quotidien grâce à sa plateforme cloud complète d’Automatisation Intelligente des Communications. Pour en savoir plus, visitez https://www.quadient.com/en/customer-communications/inspire-iforms (en anglais).

À propos de Quadient

Quadient est la force motrice à l'origine des expériences clients les plus significatives au monde. En se concentrant sur trois domaines de solutions clés, l'automatisation de la communication intelligente, les solutions de consigne de colis et les solutions liées au courrier, Quadient aide à simplifier la connexion entre les personnes et ce qui compte. Quadient soutient des centaines de milliers de clients dans le monde entier dans leur quête pour créer des connexions pertinentes et personnalisées et atteindre l'excellence en matière d'expérience client. Quadient est cotée au compartiment B d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions de Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com.

1 Du point de vue financier, cette acquisition n'est pas matérielle pour les résultats financiers de Quadient.

