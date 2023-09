Pet Dietary Supplements Market Set to Soar to $ 6.3 Billion by 2031, Transparency Market Research, Inc.

Pet Dietary Supplements Market

The number of pet owners has been rising at a steady pace in the last few years as a result of the change in socioeconomic and cultural variables.

WILMINGTON, DELAWARE , USA, September 18, 2023/ EINPresswire.com / -- The Global Pet Dietary Supplements Market is on a robust growth trajectory. In this blog, we will delve into the dynamics of this burgeoning industry, exploring the factors fuelling its growth, key market segments, and prominent players shaping the landscape.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:In 2021, the global pet dietary supplements market was valued at a substantial US$ 3.6 billion, reflecting the growing demand for nutritional supplements for pets. Projections suggest that the market is set to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.0% from 2022 to 2031, reaching an estimated worth of US$ 6.3 billion by the end of the forecast period.๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ: ๐’๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐ญ ๐๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:Rising Pet Adoption:The increasing adoption of pets, including dogs, cats, horses, and others, is a primary driver. As pet owners grow more attached to their animals, they seek ways to enhance their pets' overall health and longevity.Health Concerns:Pet owners are becoming more health-conscious for their four-legged companions. They prefer dietary supplements that are free from artificial additives, preservatives, and other potentially harmful substances.Zoonotic Diseases:The prevalence of zoonotic diseases, which can be transmitted from animals to humans, has raised awareness about pet health. This has led to a greater emphasis on pet nutrition and wellness.Research and Development:Major industry players are investing heavily in research and development, focusing on natural and organic ingredients to cater to a broader customer base. Collaborations with other companies are also expanding the market reach of pet dietary supplements.๐๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ: ๐'๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ฆ๐š๐ค๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž๐ข๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐ญ ๐๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ :Bayer AGBeapharCentral Garden & Pet CompanyCevaGNC Holdings, LLCMakers Nutrition LLCNeoterica GmbHNutramax Laboratories, Inc.Unicharm CorporationVirbac๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง: ๐"๐ก๐ž ๐ฉ๐ž๐ญ ๐๐ข๐ž๐ญ๐š๐ซ๐ฒ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐จ๐ฎ๐ฌ ๐œ๐š๐ญ๐ž๐ ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ:๐๐ฒ ๐๐ž๐ญ:DogsCatsHorsesOthers (including rabbits and more)๐๐ฒ ๐'๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ:GlucosamineOmega-3 Fatty AcidsProbiotics & PrebioticsMultivitaminsAntioxidantsProteins & PeptidesOthers (such as Digestive Enzymes and S-Adenosyl Methionine)๐๐ฒ ๐ˆ๐ง๐ ๐ซ๐ž๐๐ข๐ž๐ง๐ญ:Fish, Meat, & Animal DerivativesDairy Products & EggsVegetablesCereals & Cereal ByproductsOthers (including Sugars and Ascorbic Acid)๐๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ฆ:Tablets & CapsulesSoft Gels & GummiesLiquidsPowdersOthers (like Sticks)๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:Skin & CoatJoint HealthLiverGastrointestinal TractKidney SupportBalanced DietOthers (including Immune Health, Anti-inflammatory, and Medicated Treatments)๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:Online (including company-owned websites and e-commerce platforms)Offline (specialty stores, retail-based stores, supermarkets/hypermarkets)As pet owners become increasingly conscious of their pets' health, the global pet dietary supplements market is experiencing substantial growth. The market's expansion is driven by factors such as rising pet adoption, health concerns, and the prevalence of zoonotic diseases. With a wide range of supplements catering to different pets and health needs, the industry is poised to continue its upward trajectory, promoting the well-being of our beloved animal companions.