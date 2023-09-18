臨牀試驗在中國：發掘先進療法潛力 由 Novotech 和 Endpoints News 聯合舉辦

波士頓, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一間以亞太地區為中心、具有全球執行能力的領先生物科技受託研究機構 (CRO)，其於今日宣布舉辦專家小組網上研討會臨牀試驗在中國：發掘先進療法潛力



Novotech 將與 Endpoints News 合作共同主辦本次網上研討會。

本次網上研討會將探討中國關注前沿創新與合作將如何吸引尋求發掘先進療法潛力的國際生物科技公司，所涉領域包括免疫腫瘤學、疫苗、細胞和基因以及核糖核酸 (RNA) 等。

GlobalData 的數據顯示，2022 年中國臨牀試驗活動佔全球臨牀試驗活動的 27.7%。

專家小組還將討論中國對於臨牀階段的生物科技公司來說具有哪些重大優勢，包括但不限於：外國申辦者對開展試驗的強烈興趣、試驗密度較低且競爭試驗風險較低、患者人數多、患者招募率高、活躍研究員數量多以及有效的監管途徑。

網上研討會

日期：2023 年 9 月 13 日

時間：上午 11:00 至 下午 12:00 （美國東部夏令時間）

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網上研討會的主要內容將包括中國當前的臨牀試驗環境、市場潛力及其在先進療法臨牀試驗方面的具體優勢。

涵蓋的專題包括：

中國在先進療法方面有哪些優勢？

在中國進行先進療法的臨牀試驗存在哪些潛在挑戰？

生物製藥業當前和未來有哪些機遇？



專家小組成員包括：

YI ZHANG

鄭州大學第一附屬醫院生物細胞治療中心主任

鄭州大學第一附屬醫院生物細胞治療中心主任 ANGELA MEN

ZHEJIANG HAICHANG BIOTECH CO., LTD 首席醫學官

ZHEJIANG HAICHANG BIOTECH CO., LTD 首席醫學官 XIAOYE HE

NOVOTECH CHINA 醫療與藥品安全監視負責人

NOVOTECH CHINA 醫療與藥品安全監視負責人 CHARLEY SHA

NOVOTECH CHINA 監管事務負責人

NOVOTECH CHINA 監管事務負責人 主持人

ARSALAN ARIF

ENDPOINTS NEWS 創始人兼出版人



Novotech 擁有 3,000 多名員工，在 25 個地區設有 34 處辦公地點，遍布大中華、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為美國和歐洲的生物科技公司提供獨特且無與倫比的早期至後期服務，並因在亞太地區提供高質量的快速臨牀試驗而享有盛譽，因此奠定在亞太地區的根基。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2022 亞太區細胞與基因治療臨牀試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022) 和亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具有全球執行能力的業界領先 CRO。Novotech 已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨牀 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨牀項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨牀試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，設有 34 處辦公地點。Novotech 自身定位為與在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨牀試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者成為合作夥伴和盟友。

如需了解更多資訊，請瀏覽 Novotech CRO 媒體聯絡人 David James communications@novotech-cro.com AU（澳洲）：+61 2 8218 2144 USA（美國）：+1 415 951 3228 亞洲：+65 3159 3427