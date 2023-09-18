Novotech 发布鼻咽癌全球临床试验概况报告

波士顿, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亚太地区为中心、具有全球执行能力的领先生物技术 CRO Novotech今天发布了最新的专家临床试验报告——“鼻咽癌：全球临床试验概况”。



报告指出，自 2018 年以来，生物医药行业已启动了 200 多项鼻咽癌 (NPC) 全球临床试验，其中 60% 位于亚太地区，而 30% 以上位于美国和欧洲。

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报告中指出：“NCP 是起源于鼻咽上皮的最常见癌症，主要分布在亚洲和非洲。非角化鼻咽癌占所有鼻咽癌病例的约 50%。NCP 的五年生存率在全球范围内从 40% 到 70% 不等。”

环境风险因素，如吸烟、饮酒、亚硝胺、遗传易感性和 EBV 感染，在 NCP 的患病率中起到了重要作用。

2020 年，全球的 NPC 病例超过 130,000 例。它是全球第 23 大最常见的癌症，并且男性患者的患病频率高于女性。

2020 年，亚洲地区 NPC 病例占全球病例的 80% 以上，其中大部分占比为中国病例。

2020 年，美国和加拿大的 NPC 发病率约占全球的 2%，病例数超过 2,000 例。

2020 年，欧洲报告了 5,204 例 NPC 病例，约占全球发病率的 4%。



Novotech 在 25 个地区拥有 3,000 多名员工，设有 34 个办公地点，包括大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰、美国和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，并以亚太地区为基础，该公司在亚太地区因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的杰出贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导力大奖 (CRO Leadership Award 2023)和 2022 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)。此外，该公司还荣获亚太地区受托研究机构公司年度大奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去三年中，公司签署了 50 份领先研究机构合作协议，这充分体现了公司对合作的承诺。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是国际公认的以亚太地区为中心、具有全球执行能力的领先受托研究机构 (CRO)。该公司已成为一家拥有实验室、I 期设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有超过 5,000 个临床项目的经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球 34 个办公地点拥有 3,000 多名员工。Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办方的合作伙伴和盟友。

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