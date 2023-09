Biognosys presenteert technologische innovaties en wetenschappelijke vooruitgang om het proteoom bruikbaar te maken voor biowetenschappelijk onderzoek op het HUPO 2023 World Congress

Library-free en door machine learning geaugmenteerde gegevensanalyse met Spectronaut ® 18 levert toonaangevende eiwitkwantificering en -verwerking op voor DIA proteomica

ZURICH, Zwitserland en CAMBRIDGE, Massachusetts, Sept. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een toonaangevende uitvinder en ontwikkelaar van op massaspectrometrie (MS) gebaseerde proteomics-oplossingen, kondigde vandaag hun aanwezigheid aan op het Human Proteome Organization (HUPO) World Congress van 17 tot 21 september in Busan, Zuid-Korea.

Tijdens de sessie Technological Advancements op dinsdag 19 september geeft Chief Technology Officer van Biognosys, Dr. Lukas Reiter, een Keynote presentatie "Bottom-up Proteomics using DIA" over de evolutie, recente ontwikkelingen en toekomst van data-onafhankelijke acquisitie (DIA) in op MS-gebaseerde proteomica. Biognosys zal ook tien posters presenteren over technologische innovaties en nieuwe wetenschappelijke gegevens met zijn eigen proteomics onderzoeksdiensten, software en kits. Het team van wetenschappelijke experts van Biognosys zal ook aanwezig zijn op standplaats #408 en softwaredemo's geven.

Bruker, de strategische partner van Biognosys, zal nieuwe concepten introduceren voor het timsTOF-platform en de Bruker ProteoScape™ softwaresuite en synergieën smeden met de Spectronaut®-software en iRT-kit van Biognosys om klanten verbeterde mogelijkheden te bieden voor uiterst nauwkeurige proteomica met hoge verwerkingscapaciteit.

"Ik ben verheugd om de belangrijke vooruitgang met de MS-proteomicatechnologie en oplossingen van Biognosys te presenteren, die ons weer een stapje dichterbij brengen bij het echt bruikbaar maken van het proteoom voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming”,aldus Dr. Lukas Reiter. "Onze voortdurend verbeterende software en beproefde kits stellen gebruikers van belangrijke MS-instrumenten in staat om intern geavanceerde, probleemloze workflows uit te voeren voor intern diepgaand, reproduceerbaar proteomica-onderzoek met hoge doorvoer. Onze CRO-diensten bieden biofarma- en diagnostiekklanten ongeëvenaarde precisie en inzichten om de ontdekking van biomarkers en de geneesmiddelenontwikkeling te versnellen."

Spectronaut® 18: Toonaangevende diepte, resultaten en efficiëntie voor DIA-gegevensanalyse

Spectronaut 18, de nieuwste versie van de vlaggenschip software van Biognosys, biedt een aanzienlijk verder verbeterde identificatiegraad en kwantificeringskwaliteit, evenals diverse nieuwe functies die DIA-proteomica efficiënter en schaalbaarder temaken. Op het HUPO presenteert Biognosys drie posters over krachtige toepassingen van Spectronaut 18 voor uitgebreide proteoomkwantificering. Opmerkelijke innovaties zijn onder andere het gebruik van directDIA+™ voor snellere library-free analyse en deep-learning met DeepQuant om de kwantificering van eiwitten die in geringe mate aanwezig zijn te verbeteren via een neuraal netwerk voor interferentiecorrectie van precursorhoeveelheden.

TrueDiscovery®: Bewezen precisie voor de ontdekking van biomarkers in oncologie en neurowetenschappen

Biognosys zal drie posters presenteren over onderzoek naar de ontdekking van biomarkers en de geneesmiddelenontwikkeling, uitgevoerd in samenwerking met gewaardeerde partners, waaronder Genmab, Johns Hopkins University School of Medicine, Stanford University en de Universiteit van Zürich. De onderzoeken maakten gebruik van het TrueDiscovery-platform van Biognosys voor onbevooroordeelde proteomica en tonen gezamenlijk de kwantitatieve precisie, robuustheid en brede toepasbaarheid van MS-proteomica voor oncologisch en neurowetenschappelijk onderzoek. Een vierde poster evalueert de technologische en biologische complementariteit van TrueDiscovery en het Olink® Explore affinity-based platform van Olink Proteomics AB voor plasma proteomica.

TrueTarget®: Efficiënte deconvolutie van de target en mapping van bindende locaties in geneesmiddelenontdekking

Het TrueDiscovery-platform van Biognosys maakt gebruik van beperkte proteolyse massaspectrometrie (LiP-MS) om de identificatie en validatie van targets voor geneesmiddelen te vergemakkelijken. Een eerste poster, in samenwerking met InterAx, toont de unieke mogelijkheden van TrueTarget om het doelwit van een G-Protein Coupled Receptor (GPCR) antagonist te deconvolueren, de bindende locaties in kaart te brengen en structureel inzicht te geven in het werkingsmechanisme. Een tweede poster, in samenwerking met Samsara Therapeutics, illustreert hoe deconvolutie van de target met TrueTarget, gevolgd door onbevooroordeelde proteoomprofilering met TrueDiscovery, de efficiënte identificatie en validatie van doeleiwitten en een beter begrip van biologische systemen in nieuwe therapeutische ontwikkeling mogelijk maakte.

Biognosys en Bruker: Naadloze workflows voor dia-PASEF® en QC op timsTOF

Om optimale MS-prestaties te garanderen, introduceert Bruker TwinScape™ een digitale tweeling voor het timsTOF-platform, gekoppeld aan ProteoScape-software ter ondersteuning van real-time kwaliteitscontrole (QC) met de Biognosys iRT-kit. De peptiden in de iRT-kit zijn zorgvuldig geoptimaliseerd voor stabiliteit, gevoeligheid en ruimte in retentietijd, en deze iRT-kit kan nu worden gebruikt voor systeem-QC in de proteomicasoftware ProteoScape van Bruker. Hoofd Business Development - Products van Biognosys, Dr. Sira Echevarria, zal tijdens het HUPO lunch seminar van Bruker op dinsdag 19 september presenteren hoe Spectronaut verbeterde library-free proteomica-analyse biedt voor dia-PASEF met behulp van directDIA+.

Ga naar biognosys.com/hupo-2023 voor een volledig overzicht van de aanwezigheid van Biognosys op het HUPO. De posters kunnen vanaf vrijdag 22 september worden gedownload.

Over Spectronaut®

Spectronaut is de belangrijkse data-analysesoftware van Biognosys voor data-onafhankelijke acquisitie (DIA) massaspectrometrie (MS) gebaseerde proteomica.

De software maakt gebruik van geavanceerde algoritmen voor zoeken en kunstmatige intelligentie (KI) om gegevens te vertalen in bruikbare inzichten voor lifescienceonderzoek. Spectronaut maakt reproduceerbare en nauwkeurige kwantificering van duizenden eiwitten in een enkel experiment mogelijk en biedt multidimensionaal inzicht in eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle belangrijke biologische soorten en monstertypes. Ga voor meer informatie naar spectronaut.com .

Over TrueDiscovery®

Het TrueDiscovery-platform van Biognosys biedt geïntegreerde proteomica-oplossingen voor de gehele ontwikkelingspijplijn van geneesmiddelen.

TrueDiscovery wordt aangedreven door Hyper Reaction Monitoring (HRM)-massaspectrometrie, een geavanceerde Data Independent Acquisition (DIA)-gebaseerde eiwitkwantificatietechnologie die mede is uitgevonden en gepatenteerd door Biognosys.

TrueDiscovery is het enige platform dat het volledige proteoom doorzoekt om duizenden van de meest relevante eiwitten te kwantificeren, waaronder een onbeperkt aantal proteovormen. Het platform maakt de diepste onpartijdige profilering van weefsel- en biovloeistofproteomen mogelijk met een onovertroffen specificiteit op grote schaal. De gegenereerde gegevens zijn zeer reproduceerbaar en gemakkelijk overdraagbaar naar klinisch onderzoek. Onderzoeken kunnen worden uitgevoerd in een GLP-gecertificeerde en GCP-conforme omgeving. Ga voor meer informatie naar truediscovery.bio .

Over TrueTarget®

Het Biognosys TrueTarget proteomicaplatform pakt op unieke wijze de meest dringende uitdagingen in de vroege ontdekking van geneesmiddelen aan door on- en off-targets te identificeren om de ontwikkeling van geneesmiddelen in de hele pijplijn te versnellen en risico's te verminderen.

TrueTarget wordt aangedreven door Limited Proteolysis Mass Spectrometry (LiP-MS), een gepatenteerde chemoproteomics-technologie die mede is ontwikkeld door Biognosys. TrueTarget is het enige hulpmiddel om structurele veranderingen in het volledige proteoom te onderzoeken met resolutie op peptide-niveau, waardoor unieke inzichten worden verkregen in de binding van verbindingen en doelidentificatie.

Het platform bevordert duidelijke werkingsmechanismen en onthult onverwachte toxiciteiten. Ga voor meer informatie naar truetarget.bio

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen te behoeve van betere levens. Met ons veelzijdig portfolio van geavanceerde proteomica-oplossingen, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut®, en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

Mediacontact Yves Serroen Hoofd Marketing en Communicatie Telefoonnummer +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com