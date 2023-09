Biognosys présente des innovations technologiques et progrès scientifiques visant à rendre le protéome exploitable pour la recherche en science de la vie au congrès mondial HUPO 2023

L'analyse de données sans bibliothèque et amplifiée par l'apprentissage automatique avec Spectronaut ® 18 produit une quantification de protéines et un débit à la pointe de l'industrie pour la protéomique DIA

ZURICH, Suisse et CAMBRIDGE, Massachusetts, 17 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, un leader en matière d'invention et de développement de solutions de protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS), a annoncé aujourd'hui sa participation au congrès mondial de la Human Proteome Organization (HUPO) du 17 au 21 septembre à Busan, en Corée du Sud.

Pendant la séance sur les avancées technologiques du mardi 19 septembre, le Directeur de la technologie de Biognosys, le Dr. Lukas Reiter, dressera une présentation liminaire appelée « Protéomique ascendante utilisant la DIA » sur l'évolution, les développements récents et l'avenir de l'acquisition indépendante de données (DIA) en protéomique basée sur la MS. Biognosys présentera également dix affiches montrant les innovations technologiques et nouvelles données scientifiques avec ses services, son logiciel et ses kits propriétaires de recherche protéomique. L'équipe d'experts scientifiques de Biognosys présentera et proposera des démonstrations logicielles au stand #408.

Bruker, le partenaire stratégique de Biognosys, présentera de nouveaux concepts pour la plateforme timsTOF et la suite logicielle Bruker ProteoScape™, forgeant des synergies avec le logiciel et kit iRT Spectronaut® de Biognosys pour proposer aux clients des capacités améliorées en termes de protéomique de haute-fidélité et haut débit.

« Je suis ravi de présenter des avancées considérables dans la technologie et les solutions de protéomique MS de Biognosys, qui nous rapprochent à nouveau de notre objectif de rendre le protéome véritablement exploitable pour la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique, » a commenté le Dr. Lukas Reiter. « Notre logiciel en amélioration constante et nos kits bien établis permettent aux utilisateurs d'outils de MS majeurs de travailler à la pointe de la technologie et sans rencontrer difficultés, pour une recherche protéomique en interne approfondie, à haut débit et reproductible. Nos services CRO fournissent aux clients du secteur biopharmaceutique et à ceux nécessitant un diagnostic une précision et des connaissances inégalées pour accélérer la découverte de biomarqueurs et le développement de médicaments. »

Spectronaut® 18 : Une profondeur, un débit et une efficacité à la pointe de l'industrie pour l'analyse de données DIA

Spectronaut 18, dernière version du logiciel phare de Biognosys, propose un taux d'identification et une qualité de quantification considérablement améliorés, ainsi que plusieurs nouvelles fonctions qui rendent la protéomique DIA plus efficace et évolutive. À HUPO, Biognosys présentera trois affiches mettant en lumière de puissantes applications de Spectronaut 18, pour une quantification de protéomes complète. Ses remarquables innovations incluent l'utilisation de directDIA+™ pour une analyse plus rapide et sans bibliothèque, et l'apprentissage profond avec DeepQuant pour améliorer la quantification de protéines peu abondantes à travers un réseau neuronal pour la correction d'interférences de quantités précurseuses.

TrueDiscovery® : Une précision prouvée pour la découverte de biomarqueurs en oncologie et neuroscience

Biognosys présentera trois affiches montrant la recherche pour la découverte de biomarqueurs et le développement de médicaments menée avec des collaborateurs réputés, dont Genmab, la Johns Hopkins University School of Medicine, l'Université de Stanford et l'Université de Zurich. Les études ont utilisé la plateforme de Biognosys TrueDiscovery pour une protéomique non biaisée et démontrent collectivement la précision quantitative, la solidité et la large applicabilité de la protéomique MS dans la recherche en oncologie et neuroscience. Une quatrième affiche évalue la complémentarité technologique et biologique de TrueDiscovery et de la plateforme basée sur des affinités Olink® Explore d'Olink Proteomics AB pour la protéomique plasmatique.

TrueTarget® : Une déconvolution de cibles efficace et une cartographie de sites de liaison dans la découverte de médicaments

La plateforme TrueTarget de Biognosys exploite la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS) pour faciliter l'identification et la validation de cibles médicamenteuses. Une première affiche, réalisée en collaboration avec InterAx, démontre la capacité unique de TrueTarget à déconvoluer la cible d'un récepteur couplé à la protéine G (RCPG) antagoniste, cartographiant ses sites de liaison et fournissant des éclairages structurels sur le mécanisme d'action. Une deuxième affiche, réalisée en collaboration avec Samsara Therapeutics, illustre la manière dont la déconvolution de cible à l'aide de TrueTarget, suivie d'un profilage de protéome non biaisé à l'aide de TrueDiscovery, a permis l'identification et la validation efficaces de protéines cibles et amélioré la compréhension de systèmes biologiques dans le cadre d'un développement thérapeutique nouveau.

Biognosys et Bruker : Des workflows fluides pour dia-PASEF® et un contrôle qualité sur timsTOF

Pour assurer une performance de MS optimale, Bruker présente TwinScape™, un jumeau numérique de la plateforme timsTOF, interconnecté avec le logiciel ProteoScape pour permettre un contrôle qualité (CQ) en temps réel à l'aide du kit iRT de Biognosys. Les peptides du kit iRT ont été soigneusement optimisés à des fins de stabilité, de sensibilité et d'espacement des temps de rétention et ce kit iRT peut maintenant être utilisé pour un contrôle qualité systémique dans le logiciel protéomique de Bruker, ProteoScape. La Reponsable du développement commercial de Biognosys chargée des produits, Dr. Sira Echevarria présentera les améliorations apportées par Spectronaut à l'analyse protéomique sans librairie pour dia-PASEF en utilisant directDIA+ pendant le déjeuner-séminaire HUPO de Bruker, mardi 19 septembre.

Voir biognosys.com/hupo-2023 pour un aperçu complet de la présence de Biognosys à HUPO. Les affiches seront disponibles au téléchargement à partir du vendredi 22 septembre.

À propos de Spectronaut®

Spectronaut est le logiciel phare d'analyse de données de Biognosys pour la protéomique basée sur la spectrométrie de masse (MS) par acquisition indépendante des données (DIA).

Le logiciel utilise des algorithmes de recherche avancée et d'intelligence artificielle (IA) pour traduire les données en informations exploitables pour la recherche en sciences de la vie. Spectronaut permet une quantification reproductible et précise de milliers de protéines en une seule expérience et fournit des informations multidimensionnelles sur l'expression, la fonction et la structure des protéines dans toutes les principales espèces biologiques et tous les principaux types d'échantillons. Pour plus d'informations, consultez spectronaut.com .

À propos de TrueDiscovery®

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys offre des solutions protéomiques intégrées sur l'ensemble du pipeline de développement de médicaments.

TrueDiscovery s'appuie sur la spectrométrie de masse Hyper Reaction Monitoring (HRM), une technologie avancée de quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA) co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme qui recherche le protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, y compris un nombre illimité de protéoformes. La plateforme permet le profilage sans biais le plus approfondi des protéomes de tissus et de biofluides avec une spécificité imbattable à grande échelle. Les données générées sont hautement reproductibles et facilement transférables à des dosages cliniques. Les études peuvent être effectuées dans un environnement certifié BPL et conforme aux BPC. Pour plus d'informations, consultez truediscovery.bio .

À propos de TrueTarget®

La plateforme protéomique TrueTarget de Biognosys répond de manière unique aux défis les plus pressants de la découverte précoce de médicaments en identifiant les cibles et les non-cibles afin d'accélérer et de réduire les risques liés au développement des médicaments tout au long de la chaîne de production.

TrueTarget est alimenté par la spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS), une technologie chimioprotéomique brevetée co-développée par Biognosys. TrueTarget est le seul outil permettant de sonder les changements structurels à travers le protéome complet avec une résolution au niveau peptidique, fournissant des informations uniques sur la liaison des composés et l'identification des cibles.

La plateforme permet d'élucider les mécanismes d'action et de révéler des toxicités inattendues. Pour plus d'informations, voir truetarget.bio

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Avec notre portefeuille polyvalent de solutions protéomiques nouvelle génération, dont les plateformes de services de recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut®, et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour permettre la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez biognosys.com .

Contact média Yves Serroen Responsable marketing et communication Téléphone +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com