O Instituto Internacional Lado avançou em suas reuniões e contatos com novos agentes na Feira ICEF de São Paulo

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, September 15, 2023/ EINPresswire.com / -- O Instituto Internacional Lado encerrou sua participação no segundo dia da Feira ICEF em São Paulo com sucesso ao estabelecer relações-chave com novos agentes. Este evento foi fundamental para consolidar a presença global e reforçar o compromisso com a educação de qualidade em todo o mundo. A feira, que ocorreu no coração da vibrante São Paulo, proporcionou uma plataforma excepcional para se conectar com parceiros estratégicos e destacar nossa oferta educacional de excelência.O CEO do Instituto Internacional Lado, Claudio Herrera, compartilhou seus pensamentos entusiasmados sobre a participação da empresa nesta feira. "Estamos encantados por termos participado da Feira ICEF em São Paulo e por termos tido a oportunidade de conhecer novos agentes de ESL. Esta experiência tem sido incrivelmente positiva para o Lado. Nos permitiu fortalecer nossa rede de colaboradores internacionais e destacou a crescente demanda por nossos programas de ESL de alta qualidade. Estamos ansiosos pelo próximo capítulo de nossa expansão global e nossa missão de oferecer educação de primeira classe a estudantes de todo o mundo."Dentro dos contatos realizados, houve a oportunidade de conhecer e se encontrar com Brittany Goodman, diretora da ICEF para os EUA, que convidou a continuar com esses contatos positivos que fortalecem a comunidade educacional internacional.O Instituto Internacional Lado se orgulha de sua participação na Feira ICEF em São Paulo e está entusiasmado com as novas oportunidades que surgirão dessas conexões valiosas. A empresa reafirma seu compromisso de oferecer programas de ESL excepcionais e acessíveis a estudantes de todo o mundo, mantendo seu legado de excelência no ensino de idiomas.