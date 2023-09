Temenos reconnue par Omdia comme leader des services bancaires de base dans le cloud

Temenos a obtenu les scores les plus élevés du rapport concernant la dynamique du marché, la stratégie et l'innovation

GENÈVE, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme leader du marché dans « Omdia Universe: Cloud-based Core Banking 2023 », la dernière évaluation d'Omdia, un cabinet d'analystes et de conseils technologiques de premier plan.



Le rapport « Omdia Universe: Cloud-based Core Banking 2023 » aide les cadres dirigeants et les directeurs de banque à pré-sélectionner les fournisseurs/solutions lorsqu'ils remplacent des systèmes centraux existants. Temenos a été reconnue pour ses performances solides à tous les niveaux, avec l'obtention des scores les plus élevés du rapport pour l'alignement sur les conditions du marché, l'innovation, la gestion des processus métier et l'intégration des solutions, ainsi que pour les capacités élargies de sa plateforme.

Ouliana Smith, analyste en chef de la recherche chez Omdia, a déclaré : « Notre recherche a démontré que Temenos était très performante à tous les niveaux, obtenant les scores les plus hauts du rapport pour l'alignement sur les conditions du marché et l'innovation, ainsi que grâce aux capacités élargies de sa plateforme. Lors de l'évaluation, Temenos a démontré de l'innovation dans les domaines des produits ouverts pour la création de produits financiers hautement configurables ou "smart products" (produits intelligents), l'IA et l'ESG. En conjonction avec la communauté plus large de partenaires mondiaux de Temenos, les partenaires fintech de Temenos Exchange, les développeurs et son Innovation Hub, Temenos Banking Cloud propose une solution intéressante pour les banques de toutes tailles et de toutes zones géographiques qui souhaitent tirer parti des avantages du cloud, tout en étant également accompagnées au fil de leur parcours vers la transformation. Selon nos recherches, Temenos devrait apparaître sur votre liste de solutions à envisager en priorité si vous recherchez une plateforme qui permet des lancements rapides de nouveaux produits et de l'innovation. »

En outre, Temenos a été saluée pour sa vaste expertise, sa base de codes unique et son architecture standard axée sur les événements. Cela permet aux clients d'améliorer facilement et rapidement la plateforme avec des capacités supplémentaires au besoin, via son Extensibility Framework et Temenos Open Products, tout en leur permettant de consommer les nouvelles offres en toute sécurité grâce à des mises à jour continues. Omdia a aussi distingué les pratiques ESG de la plateforme, avec ses mesures scientifiques et son Carbon Emissions Calculator, ainsi que l'IA explicable intégrée, qui aide les banques à renforcer de manière proactive la confiance avec leurs clients.

Prema Varadhan, présidente produit et directrice des opérations chez Temenos, a déclaré : « Notre reconnaissance par Omdia en tant que leader dans l'univers des systèmes bancaires de base axés sur le cloud témoigne du travail de l'équipe de Temenos dans le but de fournir une plateforme de services bancaires cloud à la pointe de l'industrie. Nous comptons plus de 700 clients qui utilisent Temenos Banking Cloud sur les cinq continents, couvrant plus de 30 juridictions réglementaires, avec l'accueil d'une nouvelle banque sur notre plateforme SaaS en moyenne tous les 10 jours. Des banques de toutes les tailles reconnaissent de plus en plus les avantages de Temenos Banking Cloud, qui leur permet d'évoluer de manière élastique et d'accélérer l'innovation sur un service continuellement mis à jour, fiable et sécurisé. »

Parmi les banques qui ont adopté l'année dernière les systèmes bancaires de base de Temenos Banking Cloud, l'offre SaaS de la société, on peut citer Bank of Queensland et Virgin Money en Australie, Alpian, la première banque privée numérique de Suisse et Saudi Export-Import Bank . Les nouveaux signataires de cette année comprennent l' une des 30 premières banques américaines qui a choisi Temenos Banking Cloud afin de moderniser ses systèmes existants pour les dossiers et les dépôts des clients, et Canadian Tire Bank , qui fait partie de l'une des plus grandes entreprises de vente au détail du Canada et s'est tournée vers Temenos Banking Cloud pour accélérer sa modernisation centrale.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la reconnaissance par Omdia de Temenos en tant que leader dans le rapport « Omdia Universe: Digital Banking Platforms, 2023 », où Temenos a obtenu le statut de leader grâce à ses capacités complètes, à l'étendue de ses solutions, à sa stratégie et à sa feuille de route de produits pour des fonctionnalités comme l'intégration, le marketing numérique, l'analyse et la banque numérique. Temenos a également été nommée Trusted Cloud Provider (fournisseur cloud de confiance) par la Cloud Security Alliance, devenant ainsi l'un des 30 seuls fournisseurs de technologie au monde à ce jour à obtenir les attestations STAR Level 1, STAR Level 2 et la marque Trusted Cloud Provider.

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur notre site www.temenos.com .

