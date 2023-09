FreedomPay annonce un partenariat stratégique avec PAX Technology, Inc. pour des solutions de commerce mondial améliorées

Cette collaboration dévoile une expérience client supérieure agrémentée d'avantages fidélité et de services à valeur ajoutée pour des millions de clients dans le monde

PHILADELPHIE, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

FreedomPay, plateforme technologique de commerce privilégiée des industries mondiales comprenant l'hôtellerie, l'hébergement, la vente au détail et plus encore, annonce aujourd'hui sa collaboration avec PAX Technology, Inc., l'un des plus grands fournisseurs de solutions de paiement électroniques de la planète.



À compter du deuxième trimestre 2024, FreedomPay lancera des appareils PAX Technology offrant une expérience de validation de commande se montrant à la fois sûre, fluide et unifiée pour les consommateurs tout en permettant aux marchands de bénéficier des capacités d'analyse des données et des programmes de fidélité avantageux de FreedomPay. Ce partenariat renforce l'engagement de FreedomPay à favoriser un écosystème ouvert et accessible pour ses partenaires sectoriels et marchands.

« FreedomPay se dédie à offrir une expérience client sans égale en priorisant la vitesse, la sécurité et la personnalisation », a déclaré Chris Kronenthal, président de FreedomPay. « En faisant équipe avec PAX Technology, les marchands du monde entier peuvent désormais offrir une expérience commerciale de niveau supérieur. »

Ce partenariat annonce une nouvelle ère d'excellence commerciale pour les marchands et consommateurs du monde entier. Grâce à l'inclusion d'une connectivité sans fil 4G de pointe, les marchands pourront désormais profiter de transactions rapides et fluides. Les appareils tout-en-un de PAX Technology, intégrant à la fois point de vente et paiements, rationalisent les opérations et simplifient l'expérience de validation de commande.

« Cette collaboration avec FreedomPay associe une technologie commerciale de pointe avec des solutions matérielles d'acceptation des paiements faisant figure de leaders du secteur, favorisant le commerce mondial en permettant des transactions faciles et sûres tant pour les consommateurs que pour les entreprises », a commenté Andy Chau, président et directeur général de PAX Technology, Inc. « Notre ligne de terminaux Android constituera une solution de paiement extrêmement flexible pour FreedomPay et ses clients. »

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce™ de FreedomPay transforme les systèmes et processus de paiement existants pour les faire passer à la pointe de la technologie et permet aux marchands de dévoiler la puissance des paiements. En tant que premier choix pour bon nombre des plus grandes entreprises du monde dans les domaines de la vente au détail, de l'hôtellerie, de l'hébergement, des jeux, des sports et du divertissement, des services alimentaires, de l'éducation, des soins de santé et des services financiers, la technologie de FreedomPay a été spécialement conçue pour fournir des performances solides dans l'environnement extrêmement complexe du commerce mondial.

La société maintient un environnement de sécurité de classe mondiale et a été la première à obtenir la validation convoitée du Conseil des normes de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI) par rapport à la norme de cryptage point à point (P2PE/EMV) en Amérique du Nord. Les solutions robustes de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d'identité et d'analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile et sont prises en charge par l'adoption rapide des API. La plateforme de commerce FreedomPay primée fonctionne sur une seule et unique pile technologique unifiée sur plusieurs continents, permettant ainsi aux entreprises d'offrir une expérience innovante de niveau supérieur à l'échelle mondiale. www.freedompay.com

À propos de PAX Technology, Inc.

PAX Technology, Inc. est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de paiement électroniques au monde, comptant 70 millions de terminaux situés dans plus de 120 pays. En tant que fabricants mondiaux de premier plan dans le domaine, nous sommes déterminés à proposer des solutions de paiement innovantes, sûres et de haute qualité aux entreprises, de toutes tailles, à travers la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.pax.us.

