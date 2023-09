FreedomPay gibt strategische Partnerschaft mit PAX Technology, Inc. für verbesserte Lösungen beim globalen Handel bekannt

Die Zusammenarbeit ermöglicht Millionen von Kunden weltweit ein mit Treue- und Mehrwertdiensten bereichertes Kundenerlebnis auf ganz neuem Level

PHILADELPHIA, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

FreedomPay, die bevorzugte Commerce-Technologieplattform für zahlreiche Branchen wie Gastgewerbe, Beherbergung, Einzelhandel und mehr, gibt heute seine Zusammenarbeit mit PAX Technology, Inc. bekannt, einem der weltweit größten Anbieter elektronischer Zahlungslösungen.

Im zweiten Quartal 2024 wird FreedomPay Geräte mit PAX-Technologie einführen, die Verbrauchern ein sicheres, problemloses und einheitliches Kassenerlebnis bieten und Händlern mit den robusten Treueprogrammen und Datenanalysefunktionen von FreedomPay unterstützen. Diese Partnerschaft unterstreicht das Bestreben von FreedomPay, ein offenes und zugängliches Ökosystem für seine Händler und Industriepartner zu fördern.

„FreedomPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu bieten, indem es Geschwindigkeit, Sicherheit und Personalisierung in den Vordergrund stellt“, so Chris Kronenthal, President von FreedomPay. „Durch die Zusammenarbeit mit PAX Technology können Händler überall auf der Welt nun Händlern und Verbrauchern ein Commerce-Erlebnis auf ganz neuem Level bieten.“

Die Partnerschaft läutet eine neue Ära von Spitzenleistungen im Handel für Händler und Verbraucher weltweit ein. Die Integration der hochmodernen 4G-Mobilfunkverbindung ermöglicht Händlern jetzt die problemlose und schnelle Durchführung der Transaktionen. Die All-in-One-Geräte von PAX Technology, die sowohl den Point-of-Sale als auch den Zahlungsverkehr integrieren, optimieren die Abläufe und vereinfachen den Zahlungsvorgang.

„Die Zusammenarbeit mit FreedomPay verbindet modernste Handelstechnologie mit branchenführenden Hardwarelösungen für die Zahlungsakzeptanz und fördert den globalen Handel, indem sie sichere Transaktionen für Verbraucher und Unternehmen ermöglicht“, sagte Andy Chau, PAX Technology, Inc. President & CEO. „Unsere Android-Terminals bieten eine äußerst flexible Zahlungslösung für FreedomPay und seine Kunden.“

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce™-Plattform von FreedomPay verwandelt bestehende Zahlungssysteme und -prozesse von veralteten in moderne Lösungen und ermöglicht es Händlern, neue Zahlungsmöglichkeiten für sich zu entdecken. Als erste Wahl für viele der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung, Foodservice, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay speziell entwickelt, um in der hochkomplexen Umgebung des globalen Handels eine felsenfeste Leistung zu erbringen.

Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste Unternehmen, das vom PCI Security Standards Council die begehrte Validierung des Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV) Standards in Nordamerika erhielt. Die robusten Lösungen von FreedomPay in den Bereichen Zahlungen, Sicherheit, Identität und Datenanalyse sind in Geschäften, online und mobil verfügbar und werden durch eine schnelle API-Einführung unterstützt. Die preisgekrönte FreedomPay Commerce-Plattform arbeitet auf einem einzigen, einheitlichen Technologie-Stack über mehrere Kontinente hinweg und ermöglicht es Unternehmen, ein innovatives Next Level-Erlebnis auf globaler Ebene zu bieten. www.freedompay.com

Über PAX Technology, Inc.

PAX Technology, Inc. ist einer der weltweit größten Anbieter von elektronischen Zahlungslösungen mit 70 Millionen Terminals in über 120 Ländern. Als ein weltweit führender Hersteller von Zahlungslösungen haben wir uns verpflichtet, innovative, qualitativ hochwertige und sichere Zahlungslösungen für große und kleine Unternehmen auf der ganzen Welt zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.pax.us.

