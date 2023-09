Exterro et ses partenaires annoncent la 9e Journée annuelle de la découverte électronique

Exterro, l'ACEDS, l'EDRM et eDiscovery Today co-parrainent une journée d'éducation, de réseautage et de célébration pour les professionnels de la découverte électronique

PORTLAND, Oregon, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécialement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations figurant aux palmarès Global 2000 et AmLaw 200, en partenariat avec l'Association for Certified E-Discovery Specialists (ACEDS), l'Electronic Discovery Reference Model (EDRM) et eDiscovery Today, ont le plaisir d'annoncer que la neuvième célébration annuelle de la Journée de la découverte électronique aura lieu le 7 décembre 2023.



La Journée de la découverte électronique est un événement annuel au cours duquel l'industrie de la découverte électronique se réunit pour célébrer le rôle vital et croissant que joue la découverte électronique dans le processus juridique. Il s'agit d'une célébration à l'échelle de l'industrie, neutre en termes de fournisseurs, lancée et menée par Exterro, qui comprend des événements éducatifs et de réseautage en personne, des webinaires en ligne, des opportunités de formation juridique permanente, des conversations sur les réseaux sociaux et bien plus encore. La Journée de la découverte électronique a été lancée en 2015 par Exterro en tant qu'opportunité pour les professionnels du droit du monde entier de se réunir pour apprendre, réseauter et célébrer le rôle important qu'ils jouent dans le processus juridique.

Exterro est ravie de s'associer à nouveau à l'ACEDS et l'EDRM, dont les liens étroits avec la communauté de la découverte électronique contribuent à la fois à susciter l'enthousiasme pour l'événement et à s'assurer que les activités éducatives apportent une réelle valeur aux participants, ainsi qu'avec eDiscovery Today, la seule ressource incontournable quotidienne pour les professionnels de la découverte électronique et de la divulgation électronique qui cherchent à se tenir au courant des tendances, des meilleures pratiques et de la jurisprudence.

« Nous sommes honorés d'être le fer de lance de cette journée qui rassemble les professionnels juridiques du monde entier pour en apprendre davantage et célébrer tout ce qui touche à la découverte électronique », a déclaré Bill Piwonka, directeur marketing d'Exterro. « Chaque année, la combinaison des événements de réseautage et des sessions éducatives de la Journée de la découverte électronique ne cesse de s'améliorer, et les professionnels du domaine attendent ce jour avec impatience toute l'année ! », a commenté Doug Austin, rédacteur d'eDiscovery Today. « eDiscovery Today est une fois de plus honorée et enthousiasmée de faire équipe avec Exterro, l'EDRM et l'ACEDS afin de célébrer la neuvième Journée annuelle de la découverte électronique ! »

Mary Mack, PDG et technologue juridique en chef de l'EDRM, a affirmé : « L'EDRM est fière de notre partenaire de confiance, Exterro, pour la création de notre propre journée dédiée à la découverte électronique, pendant laquelle nous pouvons apprendre, nous réunir et célébrer ensemble. L'EDRM, fier sponsor de la Journée de la découverte électronique, accueillera une nouvelle fois le Gayle O’Connor Spirit Award et un panel de l'EDRM cette année, le 7 décembre. »

« C'est une nouvelle année qui s'est écoulée très rapidement et nous avons beaucoup de choses à célébrer pour la Journée de la découverte électronique », a ajouté Mike Quartararo, président de l'ACEDS. « Je remercie Exterro, Mary Mack de l'EDRM, Doug Austin d'E-Discovery Today et mes collègues de l'ACEDS de collaborer une fois de plus pour réunir la communauté de la découverte électronique afin de reconnaître et commémorer le travail des professionnels juridiques de tout le secteur. Joyeuse Journée de la découverte électronique à tous ! »

Les personnes souhaitant rester au courant des activités de la Journée de la découverte électronique peuvent consulter le site e-discoveryday.com, exploité par Exterro, et s'inscrire à la lettre d'information par e-mail, qui vous tiendra informé(e) des principaux développements.

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et opposable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : exterro.com.

À propos de l'ACEDS

L'Association for Certified E-Discovery Specialists (ACEDS) est la plus grande organisation éducative au monde spécialisée dans la formation et la certification dans la découverte électronique, la gouvernance des informations et les disciplines juridiques connexes. L'ACEDS propose des cours de formation et de perfectionnement professionnel aux cabinets juridiques, aux départements juridiques d'entreprise, aux fournisseurs de logiciels et de services, aux administrations publiques et aux établissements universitaires. L'ACEDS est également une association professionnelle comptant plus de 2 500 membres actifs qui se réunissent et s'associent dans 29 sections formés dans les grandes villes des États-Unis, au Canada, en Irlande, au Royaume-Uni, au Benelux, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ACEDS.org.

À propos de l'EDRM

Autonomisant les leaders mondiaux de la découverte électronique, l'Electronic Discovery Reference Model (EDRM) crée des ressources pratiques pour améliorer la découverte électronique, la confidentialité, la sécurité et la gouvernance des informations. Depuis 2005, l'EDRM fournit un leadership, des normes, des outils, des guides et bien plus encore pour améliorer les meilleures pratiques dans le monde entier. L'EDRM affiche une présence internationale dans 136 pays et une infrastructure de soutien innovante et en pleine croissance pour les particuliers, les cabinets juridiques, les entreprises et les organisations gouvernementales cherchant à améliorer la pratique et la fourniture de données et la découverte juridique. Pour en savoir plus sur l'EDRM aujourd'hui, rendez-vous sur EDRM.net.

À propos d'eDiscovery Today

Rédigée et éditée par l'expert du secteur Doug Austin, eDiscovery Today est la seule ressource quotidienne incontournable pour les professionnels de la découverte électronique et de la divulgation électronique qui cherchent à se tenir au courant des tendances, des meilleures pratiques et de la jurisprudence en matière de découverte électronique, de gouvernance des informations, de cybersécurité et de confidentialité des données. Doug possède plus de 30 ans d'expérience en tant que leader d'opinion dans les domaines des meilleures pratiques de découverte électronique, du conseil en technologies juridiques, de la gestion des produits logiciels et des services de gestion des projets techniques pour de nombreux clients commerciaux et gouvernementaux. De plus, Doug fournit de nouveaux contenus éducatifs par le biais de son blog à la communauté des technologies juridiques tous les jours ouvrables depuis près de douze ans, contenant des résumés de cas, des comptes rendus de conférences, des événements de l'industrie, des entretiens avec des dirigeants et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ediscoverytoday.com.

Contact :

Madeline Ayres

Exterro

Madeline.ayres@exterro.com