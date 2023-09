Royalton CHIC Resorts Estreia em Antígua com um Restaurante Sobre a Água

MIAMI, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com sua recente adição ao prestigioso portfólio da Blue Diamond Resorts, a Royalton CHIC Antigua deve estrear e receber os hóspedes na Ilha de Leeward, onde o Atlântico se encontra com o Caribe, no início de abril de 2024. Incentivando viajantes espirituosos com uma experiência de férias vibrante e social com tudo incluído, projetada exclusivamente para adultos, o resort à beira-mar fica na costa noroeste de Antígua e agora está disponível para reservas.



Localizado a 20 minutos do Aeroporto Internacional VC Bird, ao longo da idílica Dickinson Bay Beach, o Royalton CHIC Antigua será um hotspot tropical para casais vibrantes, grupos de amigos e viajantes solitários. O resort convidará os visitantes a se libertarem da rotina diária com um refúgio fora deste mundo que borbulha de energia e vitalidade através do exuberante conceito Party Your Way da Royalton CHIC, garantindo que todos se divirtam em uma atmosfera animada com algo para celebrar todos os dias.

“O próximo Royalton CHIC em Antígua é um marco significativo para as Índias Ocidentais e para o Blue Diamond Resorts. Este conceito único de hospitalidade com tudo incluído provou ser um sucesso, e a sua presença em Antígua é uma combinação perfeita. Isso irá aprimorar o posicionamento do destino para viajantes internacionais que buscam experiências vibrantes”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. "Como sempre, um serviço excepcional e experiências de alto nível são os pilares da hospitalidade gratificante, e prevemos que os hóspedes poderão aproveitar tudo isso no nosso mais novo Royalton CHIC Resort em Antígua."

Situado ao longo de uma praia de areia que brilha ao sol e à luz das estrelas ao longo do dia, o Royalton CHIC Antigua contará com 235 quartos e suítes elegantes, todos com varanda ou terraço com vistas deslumbrantes para o oceano e o pôr do sol, e decoração moderna acompanhando os Royalton CHIC Resorts em Punta Cana e Cancun. Os detalhes exuberantes incluirão o DreamBed™ exclusivo da Royalton, chuveiro de efeito chuva e comodidades All-In Connectivity™; serviço de quarto 24 horas por dia, 7 dias por semana, com opções dos menus dos restaurantes locais, com o cenário perfeito para os hóspedes relaxarem após dias ativos e energéticos.

O Royalton CHIC Antigua também oferecerá aos hóspedes uma grande variedade de experiências e atividades cativantes, com algo para todos durante toda a estadia. Para os apaixonados por gastronomia, o primeiro Restaurante Sobre a Água da região, o Pescari é oriundo de um conceito de entretenimento gastronômico que eleva a gastronomia e o entretenimento com vistas inspiradoras de águas cristalinas. Este restaurante exclusivo elevará as experiências gastronômicas com vistas deslumbrantes para o oceano e de pôr do sol, e uma atmosfera elegante repleta de energia efervescente e uma vibração incomparável. Uma grande variedade de destinos para refeições e bebidas também estará disponível em terra firme, com sete restaurantes, cinco bares e uma loja de rum no local, concebida para o local, incluindo uma autêntica churrascaria, menus destacados pelas cozinhas mediterrânea e italiana, sabores do Caribe de dar água na boca e várias tipos de coquetéis e mixologia especial.

Os hóspedes ansiosos por uma experiência de resort ainda mais luxuosa e exclusiva poderão elevar sua estadia no Royalton CHIC Antigua com a exclusiva categoria de quarto Diamond Club™, oferecendo tudo, desde serviços de mordomo até check-in e check-out personalizados, espaço privado para chamar de seu à beira das piscinas e na praia, e aprimoradas comodidades no quarto para relaxar.

As ofertas do resort também incluirão piscinas cintilantes, um clube perfeito na praia com uma vista cativante da costa intocada e um ambiente borbulhante, uma praça de entretenimento com palco para música ao vivo e muito mais. Além de um spa indulgente com ofertas de bem-estar para o corpo, mente e espírito, incluindo tratamentos de mimos e um circuito de hidroterapia (a um custo adicional). Para complementar a jornada de bem-estar, uma seleção de equipamentos modernos no centro de fitness, incluindo um vasto programa de atividades com instrutores que ajudam os hóspedes a alcançarem seus objetivos de fitness, incluindo Paddle Board, Sunset Yoga e Beach Bootcamp.

