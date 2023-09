Abcourt prépare l’usinage de l’échantillon de 5 000 tonnes provenant du gîte Pershing-Manitou à l’usine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) est heureuse d’annoncer que le transport de son échantillon en vrac de 5000 tonnes provenant du gîte Pershing Manitou est maintenant complété et Abcourt prépare l’usine Géant Dormant afin de traiter l’échantillon en vrac. Voir figure 1 ci-dessous.

Figure 1 : 5 000 tonnes de Pershing-Manitou entreposées à la mine Géant Dormant





Au cours des derniers mois, la compagnie a effectué un nettoyage en profondeur de l’usine qui a permis de récupérer des sommes considérables, de mettre à jour nos études et modèles 3D ainsi que d’identifier l’entretien requis en vue d’un redémarrage de l’usine de traitement du minerai. La phase de nettoyage et récupération étant terminée, l’équipe peut désormais débuter les travaux pour remettre l’usine en fonction dans les plus brefs délais.

Grâce aux sommes récoltés lors de la première tranche du placement privé en cours, la compagnie sera maintenant en mesure de relancer ses activités. Durant les prochaines 5 semaines, Abcourt procèdera à la séquence de mise en redémarrage de l’usine. Ensuite, elle procédera à l’usinage des 5 000 tonnes provenant de Pershing-Manitou ce qui devrait prendre de 5 à 6 semaines.

Parallèlement au démarrage de l’usine et à la vente d’or qui en résultera, Abcourt prévoit débuter les travaux de mise en valeur dans les niveaux supérieurs de la mine Géant Dormant en vue d’extraire du matériels minéralisés. Ces travaux de mise en valeur consisteront en forage de définition, réhabilitation des galeries et déplacement à la surface des tonnes de matériel déjà disponible dans les différents chantiers de Géant Dormant.

Par la suite, l’extraction minérale sous-terre de chantiers déjà accessible sur les niveaux 145, 190, 235, et 295 se fera durant les premiers mois de la mise en valeur. L’objectif est d’utiliser les revenus provenant de cette extraction pour avancer le projet de production, l’ingénierie et la géologie vers une étude de préfaisabilité.

Pour accomplir ses objectifs, Abcourt devra embaucher des mineurs, des mécaniciens, et des opérateurs d’usine et à déjà débuter le processus d’embauche. Les gens désirant postuler peuvent faire parvenir leur CV à rh@abcourt.com.

Bien que l’entreprise soit pour le moment pleinement capitalisée pour les prochaines étapes, le placement privé en cours permettra d’accélérer le développement sous terre ainsi que de sécuriser une petite production qui aidera l’entreprise à grandir organiquement. Il est prévu que l’argent de la deuxième tranche de placement serve à accélérer une production d’or. L’entreprise tient d’ailleurs à remercier tous les actionnaires qui l’on supporté et qui continuent de le faire en ces temps de redémarrage.

Pascal Hamelin, Président et chef de la direction commente : Nous sommes heureux de voir les opérations d’usinage redémarrées en commençant par l’usinage du 5 000 tonnes provenant du gîte Pershing-Manitou. Ceci permettra de remplir le circuit de l’usine après une campagne de récupération des pulpes riches en or, et commencer à recevoir du matériel provenant de la mine Géant Dormant.

À propos du gîte Pershing-Manitou : La plus récente acquisition de Mines Abcourt via la fusion de Corporation Ressources Pershimex est la propriété Courville, celle-ci est situé à environ 75 kilomètres au nord de la ville de Val-d’Or, dans la localité de Belcourt en Abitibi-Témiscamingue. La propriété Courville est composée de 322 claims contigus pour un total de 12307 hectares dans une des régions les plus prolifiques en métaux au monde. La propriété contient 3 gîtes d’or reconnus soit : Jolin, Thibodeau et l’ancienne mine Pershing-Manitou. La majorité des récents travaux entrepris par Pershimex ont été concentré sur l’ancienne mine. En effet, celle-ci a été en opération durant la seconde guerre mondiale soit entre 1939 et 1945. Peu d’information quant à l’historique de production ressorte des archives et informations publiques disponible. Quelques forages historiques dans les environs de la mine ont mis en lumière le potentiel aurifère. C’est ce qui a orienté les premiers travaux sur le gîte Pershing-Manitou. Pershimex a réalisé environ 5 000 mètres de forage sur le gîte dont le forage le plus profond jamais réalisé sous l’ancienne mine. Le sondage PM-21-03 a retourné 3,07 g/t d’or sur 25,4 mètres et ce à plus de 175 mètres verticale de profondeur. Suite aux forages une Estimation de Ressources Minérale a été réalisé, et a permis de faire la demande et obtenir l’autorisation d’extraire un échantillon en vrac de 5000 tonnes qui sera traité prochainement à notre usine de Géant Dormant.

Figure 2 : Carte régionale de l’Abitibi au Québec





Personnes qualifiées

M. Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et chef de la direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Reseau ProMarket Inc.,

T : (514) 722-2276, poste 456

Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com





DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9be9a28-f317-4c5c-a9e9-9ebb98570277/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/efef42f4-ee33-4f22-89d7-3e62750d9b35/fr