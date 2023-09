Massive Bio Lancia la Campagna "Donazione per la Vita" a Supporto Delle Associazioni Oncologiche

Massive Bio Donazione Per La Vita Supporto Delle Associazioni Oncologiche

UNITED STATES, September 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Massive Bio , leader nel mettere in contatto i pazienti oncologici con le sperimentazioni cliniche di terapie innovative, ha orgogliosamente annunciato il lancio della sua ultima iniziativa, "Donazione per la Vita". Questa campagna di sensibilizzazione rivoluzionaria è stata progettata per rafforzare il sostegno alle associazioni e fondazioni oncologiche negli Stati Uniti e in Europa.Nell'ambito della campagna "Donazione per la Vita", Massive Bio selezionerà numerose organizzazioni che forniscono sostegno ai pazienti oncologici e contribuirà con donazioni per aiutare il loro lavoro essenziale. La campagna durerà un anno intero, con aggiornamenti regolari condivisi tramite il sito web e le piattaforme di social media di Massive Bio.I dirigenti dell'azienda puntano a offrire migliaia di donazioni entro la fine del 2023. Inoltre, Massive Bio mira a ispirare altre aziende a fare un passo avanti e sostenere la nobile causa delle associazioni e delle fondazioni oncologiche attraverso la campagna "Donazione per la Vita"."Le associazioni e le fondazioni oncologiche svolgono un ruolo cruciale nell'educare i pazienti sul cancro e su aspetti correlati, come la partecipazione alle sperimentazioni cliniche", ha spiegato Selin Kurnaz , CEO e co-fondatrice di Massive Bio. "Attraverso questa campagna, miriamo a fornire a queste organizzazioni sia un supporto finanziario che operativo, per aiutare ad amplificare i loro sforzi. La sfida del cancro è troppo immensa per essere superata da qualsiasi singola organizzazione; miriamo a fungere da tessuto connettivo che unisce vari stakeholder in un fronte unito contro questa devastante malattia, un paziente alla volta." Erkan Terzi , Chief Marketing Officer di Massive Bio, ha evidenziato le sfide che i pazienti oncologici spesso affrontano nel far sentire le loro voci. Ha affermato: "Le fondazioni e le associazioni sono fondamentali per difendere i diritti dei pazienti, consentendo alle loro voci di risuonare a livello globale, e supportando la loro ricerca di trattamenti accessibili. Molte di queste organizzazioni si basano pesantemente su volontari e spesso operano con budget modesti."Ha aggiunto: "In Massive Bio, la nostra missione è lottare senza sosta verso un mondo libero dal cancro. A tal fine, avremo sempre come priorità il sostegno e la collaborazione con le organizzazioni che condividono il nostro obiettivo."Informazioni su Massive BioMassive Bio dà potere ai pazienti oncologici al fine di trovare le loro migliori opzioni di trattamento, utilizzando l'intelligenza artificiale per migliorare l'accesso equo e la mira di precisione per l'abbinamento ai trial clinici, l'abbinamento dei farmaci e lo sviluppo nuovi farmaci. Massive Bio combina la sua piattaforma AI, leader nel suo genere, con servizi abilitati dalla tecnologia per rimuovere le barriere nell'iscrizione ai trial clinici, le decisioni oncologiche basate sul valore e il trattamento oncologico basato sui dati. L'azienda serve più di due dozzine di aziende farmaceutiche, organizzazioni di ricerca su contratto e reti ospedaliere, ed è stata premiata con un contratto SBIR dal National Cancer Institute. Massive Bio è stata fondata nel 2015 da dirigenti clinici, tecnologici e M&A, ed ha una presenza globale con quasi 100 persone in 12 paesi. Segui @MassiveBio sui social media.

