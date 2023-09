A Heineken® associa-se a Jill Scott MBE e Gary Neville para combater o sexismo online ao trocar secretamente as contas das redes sociais

A experiência social da Heineken® destaca o lado mais feio do futebol e pretende mostrar o cartão vermelho ao sexismo online





AMESTERDÃO, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os ex-jogadores internacionais de Inglaterra, agora analistas, Jill Scott MBE e Gary Neville experimentaram sentar-se num banco diferente no âmbito de uma experiência social da Heineken®, intitulada “The Social Swap” e destinada a abordar o preconceito de género quando se trata de mulheres a partilhar as suas opiniões sobre futebol nas redes sociais.



Na “The Social Swap”, Jill e Gary mudaram secretamente de contas sociais durante cinco dias para partilharem as suas opiniões genuínas sobre os jogos, desde a utilização do VAR às rivalidades entre equipas e previsões de jogos. O único senão? Jill estava a publicar a partir da conta de Gary e este estava a utilizar a conta de Jill.

A experiência serviu para mostrar o lado mais feio do futebol que ainda existe online, com a conta de Jill a receber 5 vezes mais respostas sexistas em comparação com a de Gary ao partilhar pontos de vista e comentários semelhantes online. Exemplos de respostas às publicações dos analistas durante a troca que ilustram o preconceito de género:

Veja um curto vídeo do par a discutir a experiência, incluindo algumas das reações sexistas dos utilizadores das redes sociais, aqui.

Jill Scott MBE diz: “As atitudes mudaram definitivamente, mas não há dúvida de que as mulheres adeptas, analistas e jogadoras continuam a ter muito mais negatividade online do que os homens devido ao preconceito de género. Criamos uma couraça, mas não devíamos ter de o fazer. Algumas pessoas ficaram provavelmente envergonhadas com esta experiência, mas esperamos que tenha lembrado a todos da necessidade de eliminar o preconceito de género do jogo para sempre. Qualquer pessoa pode ser fã de desporto, independentemente do género, e está na altura de nos lembrarmos disso.”

Gary Neville diz: “Os debates animados e as rivalidades são o que torna o futebol tão emocionante. Mas quando a negatividade é ligada ao género, estamos a ir longe demais, especialmente atrás de um ecrã. Ao colocar-me no lugar de Jill e ver a reação, vi em primeira mão o lado mais feio deste desporto que adoro e quero deixar claro que o futebol é para todos. Em campo e online, devemos tratar-nos uns aos outros com respeito, independentemente do nosso sexo, raça, sexualidade ou da cor da camisola que estamos a usar.”

Para além de utilizar a “The Social Swap” para destacar a questão do preconceito de género no futebol nas conversas online, a Heineken® dá o pontapé de saída da nova temporada de futebol ao libertar o poder da IA para ajudar os adeptos a denunciar a toxicidade sexista online e garantir que todos os adeptos podem partilhar livremente as suas opiniões sem medo de abuso.

Graças à nova parceria da Heineken® com a Arwen, milhares de adeptos de futebol terão acesso gratuito à sua ferramenta1 de moderação online alimentada por IA. A ferramenta Arwen permite aos utilizadores filtrar a negatividade dos seus feeds de redes sociais ocultando quaisquer comentários indesejados ou ofensivos e spam. Para obter o seu acesso gratuito1, clique AQUI https://fresherfootball.heineken.com/socialswap

Nabil Nasser, Diretor Global da Marca Heineken®, afirma: “A Heineken® quer ser o patrocinador mais inclusivo do futebol e a “The Social Swap” mostra não só o desequilíbrio injusto na cultura dos adeptos do futebol, como também o quão importante é todos mostrarmos o cartão vermelho ao preconceito de género e à toxicidade online! Para além de abordarmos o problema de frente, denunciando práticas nefastas, ao juntarmo-nos à Arwen, estamos entusiasmados por podermos aproveitar a nova tecnologia de IA para ajudar os adeptos a abandonar o ruído negativo e a manter as conversas sobre futebol, apenas sobre futebol nesta nova temporada.”

A “The Social Swap” faz parte de uma série de campanhas da plataforma de patrocínio da UEFA “Cheers To All Fans” da Heineken®, que visa promover a igualdade para todos os adeptos, abordando os problemas que os impedem de ter uma experiência agradável e inclusiva.

Informações editoriais:

Encontre mais informações sobre o compromisso da Heineken em tornar o futebol mais inclusivo aqui https://fresherfootball.heineken.com

Encontre as imagens da campanha em alta resolução para download e o vídeo da campanha aqui.

Pode encontrar aqui uma ligação para o microsite da campanha com vídeo e a ferramenta de moderação de redes sociais aqui. Para mais informações, contacte: HNKNFootball@edelman.com



About HEINEKEN:

HEINEKEN is the world’s most international brewer. It is the leading developer and marketer of premium beer and cider brands. Led by the Heineken® brand, the Group has a portfolio of more than 300 international, regional, local and specialty beers and ciders. We are committed to innovation, long-term brand investment, disciplined sales execution and focused cost management. Through “Brewing a Better World”, sustainability is embedded in the business.

HEINEKEN has a well-balanced geographic footprint with leadership positions in both developed and developing markets. We employ over 85,000 employees and operate breweries, malteries, cider plants and other production facilities in more than 70 countries. Heineken N.V. and Heineken Holding N.V. shares trade on the Euronext in Amsterdam. Prices for the ordinary shares may be accessed on Bloomberg under the symbols HEIA NA and HEIO NA and on Reuters under HEIN.AS and HEIO.AS. HEINEKEN has two sponsored level 1 American Depositary Receipt (ADR) programmes: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) and Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

Most recent information is available on HEINEKEN’s website: www.theHEINEKENcompany.com and follow us on Twitter via @HEINEKENCorp.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f1d9fada-854e-4a47-86a1-4c40147de7e4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f28702e1-4fe3-44e4-93a6-2c00294da492

Vídeo deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c422404c-cb7a-4cc0-bcdf-3f1370189f43