Mitra Heineken® Bersama Jill Scott MBE dan Gary Neville Melawan Seksisme Online dengan Bertukar Akun Media Sosial

Eksperimen sosial Heineken® menyoroti sisi gelap permainan sepak bola yang indah dan bertekad menghentikan seksisme online

AMSTERDAM, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mantan pemain tim nasional Inggris yang banting setir menjadi pakar, Jill Scott MBE dan Gary Neville merasakan hidup yang berbeda sebagai bagian dari eksperimen sosial Heineken® berjudul ‘The Social Swap’ yang bertujuan untuk mengatasi bias gender ketika wanita mengemukakan pendapatnya tentang sepak bola pada media sosial.

‘The Social Swap’ mengharuskan Jill dan Gary diam-diam bertukar akun media sosial selama lima hari untuk mengemukakan pendapat mereka tentang pertandingan, mulai dari penggunaan VAR hingga rivalitas tim dan prediksi pertandingan. Syaratnya? Jill memposting dari akun Gary, dan Gary menggunakan akun Jill.

Eksperimen tersebut merupakan pengingat akan sisi gelap permainan sepak bola yang indah yang masih ada di dunia online. Temuan ini menyatakan akun Jill menerima respons seksis 5 kali lebih banyak daripada akun Gary saat mengemukakan pandangan dan komentar yang sama secara online. Contoh respons terhadap postingan mereka selama pertukaran tersebut menunjukkan bias gender:

Lihat film pendek tentang kedua tokoh tersebut yang membahas eksperimen ini, termasuk beberapa reaksi seksis dari beberapa pengguna media sosial, di sini.

Jill Scott MBE berkata: “Sikap memang telah berubah, namun tidak diragukan lagi bahwa penggemar, pakar, dan pemain wanita masih mendapatkan lebih banyak respons negatif secara online daripada pria akibat bias gender. Anda perlahan akan kebal terhadap hal tersebut – tetapi tidak seharusnya demikian. Beberapa orang mungkin merasa malu karena eksperimen ini, tetapi hal tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi semua orang untuk menghilangkan bias gender dari sepak bola. Setiap orang dapat menjadi penggemar olahraga, apa pun gendernya, dan inilah saatnya mengingat hal ini.”

Gary Neville berujar: “Debat panas dan rivalitas adalah hal yang membuat sepak bola begitu seru! Namun, ketika sikap negatif dikaitkan dengan gender, ini sudah keterlaluan, terutama dari balik layar. Dengan menempatkan diri saya di posisi Jill dan melihat reaksinya, saya telah merasakan langsung sisi gelap olahraga yang saya cintai ini dan ingin menegaskan bahwa sepak bola adalah untuk semua orang. Di lapangan dan di dunia online, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat, apa pun gender, ras, seksualitas, atau warna seragam yang kita kenakan.”

Selain menggunakan ‘The Social Swap’ untuk menyoroti masalah bias gender dalam percakapan online tentang sepak bola, Heineken® memulai musim sepak bola baru dengan mengerahkan kekuatan AI untuk membantu penggemar mencegah perilaku negatif seksisme di dunia online dan memastikan semua penggemar dapat bebas berpendapat tanpa takut dilecehkan.

Berkat kemitraan baru Heineken® dengan Arwen, ribuan pendukung sepak bola akan mendapatkan akses gratis ke alat moderasi online1 yang didukung oleh AI. Alat bantu dari Arwen ini memungkinkan pengguna memfilter kata-kata negatif di feed media sosial mereka dengan menyembunyikan komentar yang tidak diinginkan atau tidak sopan dan spam. Untuk mendapatkan akses gratis1, klik DI SINI https://fresherfootball.heineken.com/socialswap

Nabil Nasser, Pimpinan Global Merek Heineken® berkata: “Heineken® ingin menjadi sponsor paling inklusif di dunia sepak bola dan ‘The Social Swap’ tidak hanya menunjukkan ketimpangan yang tidak adil dalam budaya penggemar sepak bola, melainkan juga seberapa penting bagi kita untuk memberikan kartu merah pada bias gender dan sikap negatif di dunia online! Selain mengatasi masalah secara langsung dengan menyoroti praktik yang merugikan, bekerja sama dengan Arwen, kami tidak sabar untuk memanfaatkan teknologi AI baru untuk membantu penggemar menyingkirkan suara-suara negatif, serta menjaga fokus percakapan pada sepak bola, dan hanya sepak bola, di musim baru ini.”

‘The Social Swap’ adalah bagian dari seri kampanye dari platform sponsor UEFA ‘Cheers To All Fans’ Heineken®, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang sama bagi semua penggemar dengan mengatasi masalah yang menghambat mereka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan inklusif.

Temukan informasi selengkapnya tentang komitmen Heineken untuk membuat sepak bola lebih inklusif di sini https://fresherfootball.heineken.com/

Temukan gambar kampanye resolusi tinggi yang dapat diunduh dan video kampanye di sini.

Tautan situs mikro kampanye dengan video dan alat bantu moderasi media sosial dapat ditemukan di sini: [MASUKKAN TAUTAN] Untuk informasi selengkapnya, hubungi: HNKNFootball@edelman.com



1 5,000 penggemar akan memperoleh akses gratis ke layanan percobaan selama tiga bulan. Penggemar yang tertarik untuk mencoba dunia media sosial bebas kata-kata negatif dapat mendaftar dengan prinsip daftar lebih dulu dilayani lebih dulu

