Richard Curtis sort une nouvelle version de la célèbre scène des vestiaires avec Al Pacino pour marquer la mi-temps de l'échéance de réalisation des Objectifs de Développement Durable

Le monde est à la « mi-temps » de son échéance pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable pour 2030, mais seuls 15 % de ces objectifs sont en voie d'être atteints

Richard Curtis sort une nouvelle version du célèbre discours des vestiaires d'Al Pacino pour marquer cette mi-temps



LONDRES, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Richard Curtis, cinéaste et militant pour les Objectifs de Développement Durable, et son association Project Everyone publient une version spéciale du célèbre discours « Centimètre par centimètre » prononcé par Al Pacino dans le film « L'Enfer du dimanche » de Warner Bros. Pictures.

Le nouveau montage de la scène la replace dans le contexte de l'arrivée à la « mi-temps » de l'échéance pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) et inclut de nouvelles répliques, spécialement enregistrées pour cette version de la scène par M. Pacino.

Le film sort aujourd'hui [14 septembre] pour souligner le fait que le monde est maintenant à mi-chemin de l'échéance pour la réalisation des ODD.

Les ODD sont un ensemble de 17 objectifs convenus par les dirigeants mondiaux aux Nations Unies en 2015, dont le but est de mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous d'ici 2030.

Cependant, seuls 15 % de ces objectifs sont en voie d'être atteints, le triple impact de la pandémie de COVID-19, des conflits et de la crise climatique faisant reculer les progrès durement acquis au fil des années.

La sortie du film est prévue alors que les dirigeants s'apprêtent à se réunir à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Afin d'illustrer que le monde est à mi-parcours de l'échéance pour la réalisation de ces objectifs, l'artiste de renom Es Devlin a conçu et mis en place une installation artistique unique au siège de l'ONU, dans le pavillon thématique consacré aux ODD. Le coup d'envoi sera donné par un « spectacle de mi-temps » à 19 heures (HNE) le lundi 18 septembre, auquel participeront des talents et des dirigeants du monde entier.

Richard Curtis a déclaré : « La campagne Halftime invite le monde à s'unir pour atteindre les ODD d'ici 2030. Je pense sincèrement qu'avec les bonnes mesures et une volonté politique, dans sept ans, nous pourrions assister à l'un des retournements de situation de seconde période les plus fantastiques de tous les temps. Il a été passionnant de travailler avec le discours extraordinaire d'Al Pacino pour illustrer la passion et le sentiment d'urgence qui sont nécessaires pour redresser la barre. »

Vidéo avec l'aimable autorisation de Warner Bros. Discovery, Inc.

L'ENFER DU DIMANCHE et tous les personnages et éléments associés © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

