STOOF INTERNATIONAL 在 DSEI 2023 上展示两种阻力等级的 "特洛伊 "车

弗雷德-斯托夫（Fred Stoof）在伦敦 DSEI 2023 展览会上与贵宾合影

"TROJAN已经通过了VPAM BRV、ERV版本3 VPAN的测试，并获得了德国特殊防护车辆认证机构颁发的2米爆炸认证，每项认证都获得了三星中的三颗星，这在该领域尚属世界首例"。弗雷德-斯托夫, STOOF INTERNATIONAL 的所有者

法国的国度》，采访 Fred Stoof von Stoof International” — Yves Rousseau

PARIS, FRANCE, September 13, 2023/ EINPresswire.com / -- 来自德意志联邦共和国勃兰登堡州博尔海德的 STOOF International 在 DSEI 2023（国际防卫与安全设备展）上展示了其最新研发成果，并在英国首都伦敦展出了装甲车DSEI 2023 网站 = https://www-dsei-co-uk.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp DSEI 2023 视频 = https://pages.pagesuite.com/media/4/8/48f8776e-7c3d-434f-98cc-6881369f7f26.mp4 继德国联邦总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）最近在柏林美景宫的联邦总统官邸听取了STOOF INTERNATIONAL公司所有人弗雷德-斯托夫（Fred Stoof）对重型装甲车 "TROJAN "的讲解之后，英国国防采购国务大臣詹姆斯-罗杰-卡特里奇（James Roger Cartlidge）、以色列国防部武装部队准将丹尼尔-戈尔德（Daniel Gold）、韩国总统尹锡烈的国家安全副顾问林钟德（Lim Jong-Deuk）阁下也出席了在伦敦举行的DSEI 2023、 大不列颠及北爱尔兰联合王国外交、英联邦和发展事务国务大臣安妮-玛丽-特雷维里安、英国总参谋长帕特里克-尼古拉斯-亚德利-蒙拉德-桑德斯爵士、英国国防情报局局长兼英国战略司令部司令吉姆-霍肯胡尔爵士、德国驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使和德国陆军准将托斯滕-格斯多夫观看了 STOOF INTERNATIONAL 的装甲车辆。昨天（2023 年 9 月 12 日），即 2023 年伦敦 DSEI 展览会的第一天，法国日报 "Le Pays de France "对 Fred Stoof 进行了采访。"法国国家报"："Stoof先生，为什么来自德国的STOOF INTERNATIONAL会在伦敦参加DSEI展会？Fred Stoof："DSEI 展览会在全球范围内汇集了各国政府、国家武装部队、行业思想领袖以及整个国防和安全供应链。在这种情况下，每两年才在伦敦举办一次的 DSEI 展会是安全技术领域最重要的展会之一，它提供了一个获取相关内容、现场演示以及知识共享的平台，特别是在当前，来自航空航天、陆地、海军、安全和联合区等领域的 1500 多家参展商的最新能力是来访的政府官员最感兴趣的。""法国国家报》："斯托夫先生，您将展示两种防护级别的'TROJAN'车辆。未来技术中心 "作为 2023 年 DSEI 的一个组成部分是否很重要？Fred Stoof："DSEI 的未来技术中心是展会中规模最大、发展最快的部分，该部分尤其支持那些在国防领域具有重要地位的工业公司参展，通过各国国防部代表的出席加强他们之间的关系。有鉴于此，我们将在伦敦举行的 2023 年 DSEI 上展出 "TROJAN"，分为 VR7 和 VR9 两种阻力等级。 在当前国际局势紧张的时期，通过执行民用、军用和警用任务的车辆提供绝对最大程度的防护来保护乘员是非常重要的。"TROJAN "不仅根据民用准则 VPAM 进行测试，而且还根据军用标准 STANAG 4569 进行测试，我们凭借 150 年的特种车辆制造经验保证了这一点。"法兰西报》：斯托夫先生，就装甲车辆而言，最大限度的保护意味着什么？弗雷德-斯托夫："TROJAN 按照 VPAM BRV、ERV 第 3 版（VPAN = Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen der Bundesrepublik Deutschland = 德意志联邦共和国抗击打材料和结构测试中心协会）进行了测试，即使在 2 米高的地方也能被炸毁，每次都能获得德国特种防护车辆认证机构颁发的三星级认证，这在该领域尚属世界首例"。特洛伊 "的视频 = https://youtu.be/E0PPb_tXPOs 斯托夫国际 "网站 = https://www-stoof--international-de.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp

STOOF INTERNATIONAL 的装甲木马