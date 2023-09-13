Deriv Group, Deriv Prime'ı IFX EXPO Kıbrıs 2023'te piyasaya sürecek

LIMASSOL, Kıbrıs, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deriv Group, kurumsal kolu Deriv Prime 'ı 19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Kıbrıs'ın Limassol kentinde yapılacak olan IFX Expo'da başlatacağını duyurdu.



Girişim, likidite erişimi ve ticaret dinamiklerinin şeklini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor aracı kurumların, şirketlerin, girişimlerin ve diğer finansal kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için iş ölçeğine bakılmaksızın kapsamlı likidite çözümleri sunarak.

Deriv Prime, kurumsal likidite çözümlerinde bir ilerlemeyi dikkate alıyor, karmaşık ticaret dünyasında ilerlemek isteyen kurumlar için zorlayıcı bir teklif sunuyor. Deriv Prime, en son teknolojisi, geniş ağı ve kurumsal merkezli yaklaşımı ile likidite ihtiyaçlarını ele alıyor ve yeni bir ticaret olanakları çağını başlatıyor. Bu bozulma, likidite çözümlerini yeniden tasarlama konusunda daha geniş bir eğilimi tetikleyebilir ve sonuçta daha dinamik ve rekabetçi bir ortamı teşvik edebilir.

Deriv Prime'ın ekosistemi, en son teknolojiyle desteklenir ve minimum gecikme veya kesinti ile kesintisiz operasyonlar sunar. Bu altyapı birkaç temel özelliğe sahiptir: mevcut sistemlerle zahmetsiz entegrasyon, akıllı sipariş yönlendirmesi ile kolaylaştırılan ultra düşük gecikme süresi, rekabetçi fiyat akışları için derin likidite havuzlarına güvenilir erişim ve özel destek.

“Deriv Prime sadece likidite sağlamakla kalmıyor. Deriv Prime Başkanı Alexandros A. Patsalides, günümüzün sürekli değişen finansal ortamında kurumların karşılaştığı zorluklara stratejik bir yanıt” dedi.

Deriv Prime, top-of-book likiditeyi ve benzersiz piyasa derinliğini barındırıyor. Bu uyarlanabilirlik, geniş bir tüccar yelpazesinin Deriv Prime ekosistemi içinde uygun seçenekleri bulabilmesini sağlar” diye devam ediyor Patsalides.

Deriv Prime entegrasyonu, bir kullanıcının köprü sağlayıcısını veya MT5 ağ geçidini sorunsuz bir şekilde bağlayan FIX protokolü ile kolaylaştırılan basitliği nedeniyle vurgulanmaktadır. Ortalama yürütme hızı 50 ms'nin altında olan siparişler akıllıca yönlendirilerek likidite ve verimliliğin artırılması sağlanır.

Brokerlar yeni piyasalara açıldıkça, portföy çeşitlendirmesi farklı tüccarların ihtiyaçlarını karşılamak için artık bir seçenek değildir. Deriv Prime, Forex, Kripto Para Birimleri, Emtialar, Hisse Senetleri ve Endeksler ve brokerlerin ve müşterilerinin farklı ticaret ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilen ETF'leri içeren çeşitli varlıklar sunarak bu talebi karşılamak için yükseliyor.

Deriv hakkında

1999'da yolculuğuna başlayan Deriv'in misyonu, çevrimiçi ticareti herkes için her yerde erişilebilir hale getirmektir. Deriv'in ürün sunuşu, sezgisel ticaret platformlarını, 200'den fazla ticarete konu olan varlığı (forex, hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi piyasalarda), benzersiz ticaret türlerini ve daha fazlasını içerir. 16 ülkeye yayılmış 20 küresel ofiste 1.200'den fazla çalışanı ile Deriv, olumlu çalışma kültürü, çalışanların endişelerini zamanında ele almak, başarıları kutlamak ve morallerini yükseltmek için girişimlerde bulunmak gibi en iyi çalışma ortamını sağlamaya çalışmaktadır.

PRESS CONTACT

Aleksandra Zuzic

aleksandra@deriv.com

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